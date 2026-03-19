Книга Лестера Самралла «Победа и власть над страхом» посвящена преодолению страха через веру и доверие Богу. Автор показывает, что страх является одной из самых сильных духовных и психологических преград в жизни человека, но через Божье Слово и духовную уверенность верующий может обрести свободу и внутренний мир.
Опираясь на библейские принципы и собственный опыт служения, Самралл объясняет, как распознавать источники страха, противостоять сомнениям и укреплять веру. Он подчеркивает, что Бог дал человеку силу, любовь и здравый ум, а потому страх не должен управлять жизнью верующего.
Книга вдохновляет читателей развивать смелость, духовную уверенность и доверие Богу, чтобы жить свободно и побеждать страх в любых жизненных обстоятельствах.
Лестер Самралл – Победа и власть над страхом
Москва: «Слово Жизни», 2000. – 100 с.
ISBN 5-89660-018-6
Лестер Самралл – Победа и власть над страхом – Содержание
Предисловие
Всемирный марш
Глава 1 Разоблачая злейшего врага человека
Глава 2 Происхождение страха
Глава 3 Как страх атакует
Глава 4 Страх и конец мира
Глава 5 Ум Учителя
Глава 6 Моя личная победа
Глава 7 Боевой клич: семь шагов к победе
Comments (1 comment)