Очень жаль, что нет такой традиции, в соответствии с которой каждый человек, живущий в России, должен был бы хотя бы раз побывать на древней земле Израиля. Тогда бы многие люди, быть может, по-иному смотрели бы на жизнь. Прикосновение к древности, к великим событиям прошлого так необходимы всем нам...Что касается меня, Святая земля притягивала меня всегда, еще в детстве.

Читая детскую Библию, я ярко представляла себе обстановку, в которой разыгрывались самые известные сюжеты. Помню, что несколько раз я обыгрывала ветхозаветные сюжеты. Например, маленький пластмассовый кораблик был у меня ковчегом. Будучи семилетней девочкой, я сердилась, что у меня никак не получалось погрузить на него всех своих игрушечных животных. Ведь начинался потоп, нужно было укрываться на ковчеге!

Те игрушечные зверьки, которым не хватало места на спасительном корабле, каждый раз были спасаемы непосредственно моей рукой. Я вылавливала их из ванны и переносила на табуретку — «землю обетованную». Потом были рукотворные волны, которые иногда перекатывались на кафельный пол. «Ковчег» причаливал к берегу, и пережившие жуткий шторм звери воссоединялись со своими «табуреточными» собратьями, которые лишь со стороны наблюдали за разбушевавшейся стихией. Мне казалось, что в их взглядах, направленных на меня, были и некоторое непонимание причин такой встряски, и благодарность, и уважение...

Прошло много лет, и я успела побыватьво многих городах и странах. Но Иерусалим, Израиль, Святая земля, библейские места — продолжали оставаться для меня terra incognita.

Рита Самвелова - География Библии: легенды и современность

СПб.: Вектор, 2014. 224 с., ил.

(Особый взгляд: Города и страны)

ISBN 978-5-9684-2233-0

Рита Самвелова - География Библии: легенды и современность - Содержание

Притяжение Святой земли

Вечный, святой и неразгаданный. Иерусалим: Старый город

Библейская тайна раскрыта спутником-шпионом? Ноев ковчег. Гора Арарат

Загадки горы Синай. Гора Синай

Почему они пали от Иерихонских труб? Стены Иерихона. Гора Искушения

«Послан был Архангел Гавриил...» Назарет. Собор Благовещения

Звезда сияла в небесах... Вифлеем. Храм Рождества Христова

Струится река Иордан... Река Иордан —место крещения Иисуса Христа

Чудо Преображения на горе Фавор. Гора Фавор. Преображение

Два удивительных моря. Мертвое море, Массада, Кумран, Содом и Гоморра. Галилейское море. Табха

Здесь Его предал Иуда... Гефсиманский сад

Идет на казнь, на смерть... Путь скорби — Via Dolorosa. Храм Гроба Господня

Здесь пишут письма Богу... Стена Плача

Где можно вкусно поесть в Иерусалиме

Уже хочу вернуться

Рита Самвелова - География Библии: легенды и современность - Уже хочу вернуться...

Наступил последний вечер моего пребывания на Святой земле. Завтра днем мне уже нужно будет находиться в Тель-Авиве, в аэропорту... Сегодня утром я еще раз гуляла по Старому городу. Одна, просто гуляла и, казалось, ни о чем недумала. Я наслаждалась видами древней столицы. Казалось, что я прожила в этом Вечном городе не пять недель, а пять лет! Он стал таким родным для меня! И еще я заметила, что к этой гармонии стала добавляться и гармония внутренняя: Иерусалим — воистину город Бога, Его пророков и святых. И конечно же, город Христа! Город Бога и Сына Божия.

После того как я прошла по Скорбному Пути и затем провела несколько часов в храме Гроба Господня, мне стало казаться, что я чувствую Его присутствие каждую минуту. Я вдохнула святой воздух, и Он тихо проник в мои легкие, мое сердце, и остался там. На время или навсегда — это уже другой вопрос. Гдето я читала, что существует даже такой термин: «Иерусалимский психоз». Некоторые туристы и паломники, приезжающие в Иерусалим, бывают настолько впечатлены Святым городом, что в прямом смысле — в той или иной форме — сходят с ума.

Некоторые даже доходят до того, что обматываются гостиничными простынями и начинают громко «пророчествовать» на перекрестках.

Обычно расстройство проходит вскоре после того, как такой горе-паломник покидает землю обетованную. Как говорится, с глаз долой — из сердца вон... Все-таки я не думаю, что у меня в результате пребывания в Иерусалиме и массы новых впечатлений развился «Иерусалимский психоз». Однако мне бы очень не хотелось, чтобы то волшебное чувство счастья и сопричастности Богу исчезло бы и растворилось по возвращении в Москву. Яркие впечатления, конечно, имели место быть. Но психология не может объяснить самые высокие и тонкие движения души.

Вера в Бога, в Христа — это основа жизни; такие явления необъяснимы официальной наукой. А мне уже не первый день как стало казаться: то светлое чувство, которое с недавних пор поселилось у меня в груди, и есть вера.

Иерусалим! Я еще не уехала, но уже хочу вернуться сюда снова... Тихая радость от того, что здесь произошла самая главная Встреча в моей жизни. Спасибо, Древний город, и до встречи!