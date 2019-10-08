Человек по своей природе является сложным и противоречивым существом, которому присуща способность и потребность быть свободным, но при этом и осознание ответственности за свои поступки. Способность и потребность быть свободным, бесстрашным, бессмертным воплощается в религии. Религия представляет собой ту сферу, в которой человек живет как носитель духовности, область его предельных упований и надежд, источник покаяния и очищения, познания своей подлинной, глубоко спрятанной сути.

Повседневные дела людей, их земные, обусловленные материальной природой, отношения — прежде всего власть и подчинение — составляют сферы экономики и политики. Таким образом, религия и политика соотносятся как духовное и земное, как свобода и несвобода, как трансцендентность и фактичность человеческого бытия. Поэтому отношения между ними сложны и противоречивы, мучительны и нерасторжимы. И как ни заманчиво представить себе абсолютно чистую, всецело абстрагировавшуюся от политики религию, в действительности такого никогда не бывает.

Сергей Иванович Самыгин - Религия и политика

Издательство Феникс, 2016. — 286 с.

ISВN 978-5-222-24111-0

Сергей Иванович Самыгин - Религия и политика – Содержание

Введение

Религия и политика: концептуализация понятий

Религия как объект исследовательского поиска

Политика как общественное явление

Сакральные паттерны власти

Религия и власть в первобытном обществе и культуре Древнего Востока

Сакрализация власти в античной и христианской культурах

Религия и власть в исламе

Религиозная реформа и политика

Сущность и специфика религиозных реформ

Основные структуры религиозной реформы

Крупнейшие религиозные реформы в истории человечества

Модели взаимоотношений религии и власти

Теократическое государство

Государственная церковь

Отделение церкви от государства и ее участие в публичной политике

Религии и война

Понятие джихада (священной войны) в исламе

Отношение к войне в индуизме и буддизме

Типология религиозных конфликтов

Религиозный фундаментализм: история и современность

Сущность и специфика фундаментализма

Социальные и религиозные характеристики фундаментализма

Философия фундаментализма

Формы социальной активности фундаментализма

Современный религиозно-политический экстремизм

Сущность религиозного и религиознополитического экстремизма

Формы противодействия проявлениям религиозного экстремизма

Религиозный экстремизм как основа этнорелигиозного терроризма

Понятие этнорелигиозного терроризма

Причины этнорелигиозного терроризма

Современные тоталитарные и экстремистские секты и религиозные организации

Новые религиозные движения

Тоталитарные секты

Методы вербовки и поддержания новообращенных в тоталитарных сектах

Как противостоять вовлечению в тоталитарную секту

Приложение. Церковь и государство

Зеньковский В.В. (1881-1962) Апологетика (1928). Церковь и государство. Церковь и власть

Ильин И. А. (1883-1954) О Государстве (1957)

Карташев А.В. (1875-1960) Церковь и государство (1953). Что было и что должно быть в России

Катков ВД. (1867-1917) Самодержавие и христианство (1907)

Соловьев Б.С. (1853-1900) Задачи христианского государства

Фиолетов Н.Н. (1891-1943) Христианское отношение к государству (1935-1941)

Литература

Сергей Иванович Самыгин - Религия и политика - Введение

К проблеме соотношения религии и политики, духовного и земного обращались многие мыслители. Так, в трактате «О граде Божьем» («De civitate Dei») великий христианский мыслитель Августин Блаженный (IVV вв.) пишет о противоположности между светской (дьявольской) державой и царством Божьим, воплощением которого является церковь; борьба между ними представлена как борьба добра и зла. Согласно блж. Августину человечество образует в историческом процессе два «града»: с одной стороны, светское государство — царство зла, греха, царство дьявола, а с другой — христианскую церковь — царство Божие на Земле. Эти два града созданы, по блж. Августину, двумя родами любви: земное царство создано любовью человека к самому себе, доведенной до презрения к Богу, а небесное — любовью к Богу, доведенное до презрения к самому себе. Эти два града, параллельно развиваясь, переживают шесть главных эпох: первая эпоха — от Адама до Потопа; вторая — от Ноя до Авраама; третья — от Авраама до Давида; четвертая — от Давида до вавилонского пленения — время иудейских царей и пророков; пятая — от вавилонского пленения до рождения Христа; шестая эпоха началась с Христа и завершится вместе с концом истории вообще и со Страшным судом; тогда граждане «града Божия» получат блаженство, граждане «земного града» будут преданы вечным мучениям.

Соотношение религии с политикой — одна из наиболее актуальных и острых тем современности. Данная тема часто обсуждается в средствах массовой информации, но, к сожалению, заметно меньше разработана религиоведами, да и политологами. В настоящем учебном пособии на первый план будут вынесены аспекты связи религии и политики в сфере государственной жизни.

Общее между политикой и религией заключается в том, что обе эти сферы являются областью регулирования связей и отношений между людьми, их единения или разъединения. Но более существенны и глубоки различия между ними. Очень важен в этом сопоставлении следующий момент: если политика опирается на насилие, то религия обычно осуждает его. Религия чрезвычайно консервативна и, как правило, резко демонстрирует приоритет небесного по отношению к земному, священного — к «профанному», духовного — к телесному и материальному. В ней отчетливо доминирует моральное начало. Религиозные служители ревностно заботятся об авторитете церкви и обычно избегают участия в рискованных для ее репутации политических акциях. Сугубо «мирские», властные интересы и цели для политики имеют самодовлеющее значение. Она чрезвычайно динамична и подвижна. И специфична в каждой стране, в каждом регионе. В отличие от религии политика пронизана сиюминутными и непрерывно меняющимися расчетами. Используемые в ней стратегия и тактика достигают высот науки и искусства. Политика прагматична в выдвижении исключительно земных краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей. Долгосрочные цели осуществляются в ней разнообразными, изощренными, а нередко и нечистоплотными средствами.