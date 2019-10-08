Самыгин - Религия и политика
Человек по своей природе является сложным и противоречивым существом, которому присуща способность и потребность быть свободным, но при этом и осознание ответственности за свои поступки. Способность и потребность быть свободным, бесстрашным, бессмертным воплощается в религии. Религия представляет собой ту сферу, в которой человек живет как носитель духовности, область его предельных упований и надежд, источник покаяния и очищения, познания своей подлинной, глубоко спрятанной сути.
Повседневные дела людей, их земные, обусловленные материальной природой, отношения — прежде всего власть и подчинение — составляют сферы экономики и политики. Таким образом, религия и политика соотносятся как духовное и земное, как свобода и несвобода, как трансцендентность и фактичность человеческого бытия. Поэтому отношения между ними сложны и противоречивы, мучительны и нерасторжимы. И как ни заманчиво представить себе абсолютно чистую, всецело абстрагировавшуюся от политики религию, в действительности такого никогда не бывает.
Сергей Иванович Самыгин - Религия и политика
Издательство Феникс, 2016. — 286 с.
ISВN 978-5-222-24111-0
Сергей Иванович Самыгин - Религия и политика – Содержание
- Введение
- Религия и политика: концептуализация понятий
- Религия как объект исследовательского поиска
- Политика как общественное явление
- Сакральные паттерны власти
- Религия и власть в первобытном обществе и культуре Древнего Востока
- Сакрализация власти в античной и христианской культурах
- Религия и власть в исламе
- Религиозная реформа и политика
- Сущность и специфика религиозных реформ
- Основные структуры религиозной реформы
- Крупнейшие религиозные реформы в истории человечества
- Модели взаимоотношений религии и власти
- Теократическое государство
- Государственная церковь
- Отделение церкви от государства и ее участие в публичной политике
- Религии и война
- Понятие джихада (священной войны) в исламе
- Отношение к войне в индуизме и буддизме
- Типология религиозных конфликтов
- Религиозный фундаментализм: история и современность
- Сущность и специфика фундаментализма
- Социальные и религиозные характеристики фундаментализма
- Философия фундаментализма
- Формы социальной активности фундаментализма
- Современный религиозно-политический экстремизм
- Сущность религиозного и религиознополитического экстремизма
- Формы противодействия проявлениям религиозного экстремизма
- Религиозный экстремизм как основа этнорелигиозного терроризма
- Понятие этнорелигиозного терроризма
- Причины этнорелигиозного терроризма
- Современные тоталитарные и экстремистские секты и религиозные организации
- Новые религиозные движения
- Тоталитарные секты
- Методы вербовки и поддержания новообращенных в тоталитарных сектах
- Как противостоять вовлечению в тоталитарную секту
Приложение. Церковь и государство
- Зеньковский В.В. (1881-1962) Апологетика (1928). Церковь и государство. Церковь и власть
- Ильин И. А. (1883-1954) О Государстве (1957)
- Карташев А.В. (1875-1960) Церковь и государство (1953). Что было и что должно быть в России
- Катков ВД. (1867-1917) Самодержавие и христианство (1907)
- Соловьев Б.С. (1853-1900) Задачи христианского государства
- Фиолетов Н.Н. (1891-1943) Христианское отношение к государству (1935-1941)
Литература
Сергей Иванович Самыгин - Религия и политика - Введение
К проблеме соотношения религии и политики, духовного и земного обращались многие мыслители. Так, в трактате «О граде Божьем» («De civitate Dei») великий христианский мыслитель Августин Блаженный (IVV вв.) пишет о противоположности между светской (дьявольской) державой и царством Божьим, воплощением которого является церковь; борьба между ними представлена как борьба добра и зла. Согласно блж. Августину человечество образует в историческом процессе два «града»: с одной стороны, светское государство — царство зла, греха, царство дьявола, а с другой — христианскую церковь — царство Божие на Земле. Эти два града созданы, по блж. Августину, двумя родами любви: земное царство создано любовью человека к самому себе, доведенной до презрения к Богу, а небесное — любовью к Богу, доведенное до презрения к самому себе. Эти два града, параллельно развиваясь, переживают шесть главных эпох: первая эпоха — от Адама до Потопа; вторая — от Ноя до Авраама; третья — от Авраама до Давида; четвертая — от Давида до вавилонского пленения — время иудейских царей и пророков; пятая — от вавилонского пленения до рождения Христа; шестая эпоха началась с Христа и завершится вместе с концом истории вообще и со Страшным судом; тогда граждане «града Божия» получат блаженство, граждане «земного града» будут преданы вечным мучениям.
Соотношение религии с политикой — одна из наиболее актуальных и острых тем современности. Данная тема часто обсуждается в средствах массовой информации, но, к сожалению, заметно меньше разработана религиоведами, да и политологами. В настоящем учебном пособии на первый план будут вынесены аспекты связи религии и политики в сфере государственной жизни.
Общее между политикой и религией заключается в том, что обе эти сферы являются областью регулирования связей и отношений между людьми, их единения или разъединения. Но более существенны и глубоки различия между ними. Очень важен в этом сопоставлении следующий момент: если политика опирается на насилие, то религия обычно осуждает его. Религия чрезвычайно консервативна и, как правило, резко демонстрирует приоритет небесного по отношению к земному, священного — к «профанному», духовного — к телесному и материальному. В ней отчетливо доминирует моральное начало. Религиозные служители ревностно заботятся об авторитете церкви и обычно избегают участия в рискованных для ее репутации политических акциях. Сугубо «мирские», властные интересы и цели для политики имеют самодовлеющее значение. Она чрезвычайно динамична и подвижна. И специфична в каждой стране, в каждом регионе. В отличие от религии политика пронизана сиюминутными и непрерывно меняющимися расчетами. Используемые в ней стратегия и тактика достигают высот науки и искусства. Политика прагматична в выдвижении исключительно земных краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей. Долгосрочные цели осуществляются в ней разнообразными, изощренными, а нередко и нечистоплотными средствами.
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