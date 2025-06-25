Освальд Сандерс - Духовне лідерство - Принципи зростання для кожного християнина

Уже більше сорока років книгу Освальда Сандерса «Духовне лідерство» християни визнають як класичне дослідження біблійних принципів посвяченого Богу лідерства. Спочатку у формі лекцій, виголошених перед лідерами місіонерського товариства Overseas Missionary Fellowship, а згодом і в опублікованій книзі цінність викладених істин тисячі читачів визнали завдяки їхній глибині та мудрості. Тоді для чого ж потрібна оновлена редакція книги? Нас хвилював той факт, що мова і стиль, використовувані в оригінальному виданні, ускладнювали сучасному читачеві можливість усвідомити силу ідей Сандерса. Сьогоденні християни, котрі могли б отримати величезну користь від прочитання цієї книги, були збиті з пантелику застарілими висловами та відсутністю відповідей на актуальні питання сучасної церкви і культури загалом.

Саме тому наша мета — переглянути «Духовне лідерство» і зробити цю книгу ціннішою й актуальнішою для християн двадцять першого століття. Ми не здатні якимось чином поліпшити ідеї Сандерса, проте спробували осучаснити його працю, дослідивши кожне речення на зрозумілість і актуальність для сучасного читача. Хоча ми й значною мірою змінили формулювання думок, проте залишилися вірними оригінальному сенсу та задуму кожного уривка. Деякі зі змін, що ми внесли, зазначені у наступному параграфі.

По-перше, жіноче лідерство завжди було вагомою, хоча й недостатньо висвітленою частиною християнської місії. В оригінальному виданні майже немає згадок про те, що жінки разом із чоловіками беруть участь у спрямуванні світу до пізнання Ісуса Христа. Можливо, Сандерс, посилаючись на «чоловіка», «чоловіків», «нього» та «його», мав на увазі всіх людей, незалежно від гендерної приналежності. У ті часи було звично використовувати займенники чоловічого роду як посилання на всіх людей. Але, можливо, він цього й не робив. У будь-якому разі, визнаючи роль як чоловіків, так і жінок у Христовій Церкві, ми розширили мову і стиль цього видання, щоби підкреслити важливість як одних, так й інших, за винятком тих конкретних уривків, у яких Сандерс очевидно звертається лише до однієї групи людей.

Освальд Сандерс - Духовне лідерство - Принципи зростання для кожного християнина

Тернопіль: Християнське видавництво Кана, 2024, 240 с.

ISBN 978-617-95143-3-3

Освальд Сандерс - Духовне лідерство - Принципи зростання для кожного християнина - Зміст

Передмова

Від редакції

1. Амбіція, гідна поваги

2. Пошук лідерів

3. Золотий принцип

4. Світське та духовне лідерство

5. Чи можливо стати лідером?

6. Лідерство очима апостола Павла

7. Лідерство очима апостола Петра

8. Необхідні риси лідерства

9. Інші важливі лідерські риси

10. Найважливіше за усе

11. Лідерство і молитва

12. Лідер і час

13. Лідер і книги

14. Удосконалення лідерства

15. Ціна лідерства

16. Обов’язки лідера

17. Випробування лідера

18. Мистецтво делегування обов’язків

19. Зміна лідера

20. Підготовка лідера

21. Перешкоди на шляху лідерства

22. Лідер Неємія

Завершення

Посібник для вивчення книги у малих групах

Нотатки

Іменний покажчик

Біблійний покажчик