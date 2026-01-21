Сандлер - Пациент и психоаналитик

В центре внимания данного исследования — эволюция фундаментального инструментария психоанализа. Ведущие мировые эксперты проводят глубокую ревизию ключевых понятий: от классического понимания переноса и сопротивления до современных трактовок инсайта и интерпретации.

Авторы не просто перечисляют термины, а выстраивают историческую преемственность, обнажая концептуальные расхождения между различными психоаналитическими школами. Книга представляет собой детальную карту терапевтического процесса, позволяющую по-новому взглянуть на динамику отношений между аналитиком и пациентом в сложных клинических контекстах.

Сандлер Дж., Дэр К., Холдер А. - Пациент и психоаналитик - Основы психоаналитического процесса

Пер. с англ. В.В. Зеленского. — М.: Академический проект, 2020. — 195 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-2811-1

Сандлер Дж., Дэр К., Холдер А. - Пациент и психоаналитик – Содержание

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

Предисловие автора к русскому изданию

Предисловие редактора русского издания

Глава 1. Введение

Глава 2. Аналитическая ситуация

Глава 3. Лечебный альянс

Глава 4. Перенос Полемика по поводу трансферентного невроза Теория переноса Мелани Клейн Перенос и экстернализация Рассмотрение генетических аспектов переноса

Глава 5. Другие разновидности переноса Эротизированный перенос Перенос при психозе и в пограничных случаях Перенос при нарцистической патологии Отличительные черты других разновидностей переноса

Глава 6. Контрперенос

Глава 7. Сопротивление Источники и формы сопротивления

Глава 8. Негативная терапевтическая реакция (НТР)

Глава 9. Отреагирование

Глава 10. Интерпретации и другое участие (интервенции)

Глава 11. Инсайт

Глава 12. Проработка

Литература