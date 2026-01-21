Сандлер - Пациент и психоаналитик
В центре внимания данного исследования — эволюция фундаментального инструментария психоанализа. Ведущие мировые эксперты проводят глубокую ревизию ключевых понятий: от классического понимания переноса и сопротивления до современных трактовок инсайта и интерпретации.
Авторы не просто перечисляют термины, а выстраивают историческую преемственность, обнажая концептуальные расхождения между различными психоаналитическими школами. Книга представляет собой детальную карту терапевтического процесса, позволяющую по-новому взглянуть на динамику отношений между аналитиком и пациентом в сложных клинических контекстах.
Сандлер Дж., Дэр К., Холдер А. - Пациент и психоаналитик - Основы психоаналитического процесса
Пер. с англ. В.В. Зеленского. — М.: Академический проект, 2020. — 195 с. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-2811-1
Сандлер Дж., Дэр К., Холдер А. - Пациент и психоаналитик – Содержание
Предисловие к первому изданию
Предисловие ко второму изданию
Предисловие автора к русскому изданию
Предисловие редактора русского издания
Глава 1. Введение
Глава 2. Аналитическая ситуация
Глава 3. Лечебный альянс
Глава 4. Перенос
Полемика по поводу трансферентного невроза
Теория переноса Мелани Клейн
Перенос и экстернализация
Рассмотрение генетических аспектов переноса
Глава 5. Другие разновидности переноса
Эротизированный перенос
Перенос при психозе и в пограничных случаях
Перенос при нарцистической патологии
Отличительные черты других разновидностей переноса
Глава 6. Контрперенос
Глава 7. Сопротивление
Источники и формы сопротивления
Глава 8. Негативная терапевтическая реакция (НТР)
Глава 9. Отреагирование
Глава 10. Интерпретации и другое участие (интервенции)
Глава 11. Инсайт
Глава 12. Проработка
Литература
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