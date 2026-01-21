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Сандлер - Пациент и психоаналитик

Сандлер - Пациент и психоаналитик
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Category ESXATOS BOOKS, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Educational
Series Психологические технологии (35 books)

В центре внимания данного исследования — эволюция фундаментального инструментария психоанализа. Ведущие мировые эксперты проводят глубокую ревизию ключевых понятий: от классического понимания переноса и сопротивления до современных трактовок инсайта и интерпретации.

Авторы не просто перечисляют термины, а выстраивают историческую преемственность, обнажая концептуальные расхождения между различными психоаналитическими школами. Книга представляет собой детальную карту терапевтического процесса, позволяющую по-новому взглянуть на динамику отношений между аналитиком и пациентом в сложных клинических контекстах.

Сандлер Дж., Дэр К., Холдер А. - Пациент и психоаналитик - Основы психоаналитического процесса

Пер. с англ. В.В. Зеленского. — М.: Академический проект, 2020. — 195 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-2811-1

Сандлер Дж., Дэр К., Холдер А. - Пациент и психоаналитик – Содержание

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

Предисловие автора к русскому изданию

Предисловие редактора русского издания

  • Глава 1. Введение

  • Глава 2. Аналитическая ситуация

  • Глава 3. Лечебный альянс

  • Глава 4. Перенос

    • Полемика по поводу трансферентного невроза

    • Теория переноса Мелани Клейн

    • Перенос и экстернализация

    • Рассмотрение генетических аспектов переноса

  • Глава 5. Другие разновидности переноса

    • Эротизированный перенос

    • Перенос при психозе и в пограничных случаях

    • Перенос при нарцистической патологии

    • Отличительные черты других разновидностей переноса

  • Глава 6. Контрперенос

  • Глава 7. Сопротивление

    • Источники и формы сопротивления

  • Глава 8. Негативная терапевтическая реакция (НТР)

  • Глава 9. Отреагирование

  • Глава 10. Интерпретации и другое участие (интервенции)

  • Глава 11. Инсайт

  • Глава 12. Проработка

Литература

Views 354
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Added 21.01.2026
Author brat lexmak
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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