XX век вошел в историю России многими знаменательными событиями, большим количеством трагических ошибок, сонмом мучеников и исповедников, пострадавших за истину Божию.

Для того чтобы легче было изучать духовную борьбу в российском обществе, в частности в Санкт-Петербурге и его окрестностях, предпринята первая попытка собрать доступные на сегодня сведения о тех, чья жизнь была отмечена особым страдальческим подвигом за веру в Бога.

Санкт-Петербург с самого своего основания создавался как русский город, открытый всему человечеству - всем добрым людям с их традициями и верованиями. С Петровских времен выходцы из Новгорода, Москвы, Поволжья, Сибири бок о бок соседствовали здесь с уроженцами Германии, Франции, Голландии, Скандинавии и многих других уголков земли. Религиозная, как и национальная, терпимость составляли основу жизни города на Неве. Своеобразный рекорд был установлен на Невском проспекте - «Невский проспект - главная городская улица веротерпимости: на нем или рядом с ним на небольшом удалении друг от друга стояли лютеранский немецкий, гугенотский французский, реформатский голландский, католический, армянский, шведский и финский храмы». (В.В. Антонов, А.В. Кобак. Святыни Санкт-Петербурга СПб., 1997. Т.1. С.9.) Здесь же был построен величественный православный Казанский собор.

И прихожане храмов разных конфессий веками обретали рядом свой последний покой - сперва у Сампсония-странноприимца, позднее - в некрополях на берегах Смоленки и Волковки. До революции 1917 года Петроград продолжал сохранять свой вселенский характер - в нем благополучно и мирно жили люди многих вероисповеданий.

Санкт-Петербургский Мартиролог

Князь-Владимирский собор, Санкт-Петербург, 2017. - 599 с.

ISBN 978-5-94813-022-4

Санкт-Петербургский Мартиролог - Содержание

ПРОФ., ПРОТ. ВЛАДИМИР СОРОКИН - МОЛИТВА И ПОДВИГ

ПРОФ., ПРОТ. ВЛАДИМИР СОРОКИН - ПРЕДИСЛОВИЕ КО 2-МУ ИЗДАНИЮ

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

ЖИТИЯ СВЯТЫХ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН

СВЯЩЕННО-, ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ И МИРЯНЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, ПОСТРАДАВШИЕ В ГОДЫ ГОНЕНИЙ НА ВЕРУ ХРИСТОВУ

НАРОДНЫЕ ТРЕЗВЕННИКИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛИ БРАТЦА ИОАННА ЧУРИКОВА

СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ

АРМЯНО-ГРИГОРИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

АССИРИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВОСТОКА

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ. РЕПРЕССИРОВАННЫЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ, МОНАШЕСТВУЮЩИЕ И МИРЯНЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО ДЕКАНАТА

ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ. РЕПРЕССИРОВАННЫЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ И МИРЯНЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО ОКРУГА

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ И БАПТИСТЫ

АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ

ИУДЕИ

МУСУЛЬМАНЕ

БУДДИЙСКАЯ ОБЩИНА ХРАМА КАЛАЧАКРЫ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ