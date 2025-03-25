Санников - Церковные священнодействия - Знаки присутствия
Евангельское братство отличается широким разнообразием взглядов на практическое проведение богослужений, особенно тех литургических действий, в которых участвует материальная символика. Проведение бракосочетаний, молитв с рукоположением над детьми, над больными и особенно помазание их елеем, вызывает много дискуссий. К сожалению, такие дискуссии часто носят эмоциональный характер с «перебрасыванием» библейскими текстами без их глубокого богословского осмысления. Отечественных или переводных работ, посвященных этим церковным действиям очень мало, и они носят скорее литургический, чем богословский характер.
Настоящий трактат написан, чтобы начать осмысление и обсуждение акта бракосочетания, церковной молитвы благословения детей и пресвитерской молитвы с елеопомазанием над больными, в кругу служителей и богословов разных христианских конфессий. Являются ли эти действия сакраментами, передающими благодать или священнодействиями? Если это священнодействия, то производят ли они что-то в участвующих и если никак не действуют, то зачем они нужны? А если в результате этих действий что-то меняется, то что именно? Это только некоторые вопросы, которые возникают при более глубоком рассмотрении указанных священнодействия.
Текст настоящего трактата взят в основном из третьего тома монографии автора Знаки Присутствия и продолжает серию популярного ее изложения. Ранее уже была издана книга посвященная водному крещению, Вечери Господней и рукоположению1, написанная на основе первых двух томов, а также трактат Характер и датировка Тайной Вечери.
Настоящее издание сосредоточено на рассмотрении других церковных священнодействий с библейской, исторической и практической перспективы, учитывая опыт западного и, в первую очередь, английского баптизма. Эти священнодействия помещаются в контекст широкой христианской традиции, некоторые представители которой смотрят на них как на святые таинства, а другие вообще пренебрегают ими, считая их рудиментом Средневековья. Поэтому неудивительно, если некоторые читатели воспримут этот текст с критикой, и мы надеемся получить от них обоснованные возражения.
Санников С.В. - Церковные священнодействия - Бракосочетание, молитва над детьми, молитва с елеопомазанием
Одесса: Одесская богословская семинария, 2025. – 128 с.
Санников С.В. - Церковные священнодействия – Содержание
СОДЕРЖАНИЕ
ВСТУПЛЕНИЕ
БОГОСЛОВСКИЕ АСПЕКТЫ БРАКОСОЧЕТАНИЯ
- ТАЙНА БРАКА
- БРАК КАК ЕДИНЕНИЕ
- БРАК В БИБЛЕЙСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
- БРАК И БЕЗБРАЧИЕ
- ИСТОРИЯ БРАКА КАК ЦЕРКОВНОГО ТАИНСТВА
- ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ПОНИМАНИЕ ТАИНСТВА БРАКА
- Брак от Эдема до Небесного Иерусалима
- БРАК И РАЗВОД
- ТАИНСТВО БРАКОСОЧЕТАНИЯ ИЛИ ТАИНСТВО ЖИЗНИ?
МОЛИТВА НАД ДЕТЬМИ
- СПАСЕНИЕ НЕКРЕЩЕННЫХ ДЕТЕЙ
- ВОЗРАСТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
- ДЕТИ В ЦЕРКВИ
- ЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА НАД ДЕТЬМИ
- ИСТОРИЯ МОЛИТВЫ НАД ДЕТЬМИ
ЗДОРОВЬЕ И БОЛЕЗНИ
- БОГОСЛОВИЕ БОЛЕЗНИ И ИСЦЕЛЕНИЯ
- ЗДОРОВЬЕ И ИСЦЕЛЕНИЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
- БОЛЕЗНИ И ИСЦЕЛЕНИЯ В НОВОМ ЗАВЕТЕ
- ИСТОРИЯ ЕЛЕОПОМАЗАНИЯ
- БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВАНИЯ МОЛИТВЫ С ПОМАЗАНИЕМ
- ПРАКТИКА ЕЛЕОПОМАЗАНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБИЛИОГРАФИЯ
Санников С.В. - Знаки Присутствия - Церковные священнодействия - Водное крещение, Вечеря Господня, Рукоположение
Одеса, Одеська богословська семінарія, 2024. – с.320
Санников С.В. - Знаки Присутствия - Церковные священнодействия – Содержание
ВСТУПЛЕНИЕ
ГЛАВА 1. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БАПТИСТСКОЙ САКРАМЕНТОЛОГИИ
- БАПТИСТСКИЙ САКРАМЕНТАЛИЗМ – ОКСЮМОРОН ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
- РЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ
- БОЖЕСТВЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ И ЕГО ЗНАКИ
- РЕАЛЬНОСТЬ ПРИСУТСТВИЯ ХРИСТА В САКРАМЕНТАХ
ГЛАВА 2. КРЕЩАЛЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ
- ИСТОРИЯ БАПТИСТСКОГО КРЕЩАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ
- КРЕЩЕНИЕ В БИБЛЕЙСКОМ КОНТЕКСТЕ
- КРЕЩЕНИЕ В ДОНИКЕЙСКИЙ ПЕРИОД
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БОГОСЛОВСКИЙ СМЫСЛ КРЕЩЕНИЯ
- Условность или реальность? Крещение как символ
- Дверь в церковь. Крещение как инициация
- Печать Завета. Крещение как обещание
- Смерть и воскресение. Крещение как единение со Христом
- Знак благодати. Крещение как благодатное средство
- Провозглашение Слова. Крещение как исповедание веры
- Смиренное принятие. Крещение как акт послушания
- КРЕЩЕНИЕ КАК ЭНКАУНТЕР
ГЛАВА 3. ЕВХАРИСТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
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ИСТОРИЯ ЕВХАРИСТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ В БАПТИСТСКОЙ ТРАДИЦИИ
- Вечеря Господня в восточноевропейском контексте
- ЕВХАРИСТИЯ В ВЕТХОМ И НОВОМ ЗАВЕТЕ
- ХАРАКТЕР И` ДАТИРОВКА ПОСЛЕДНЕЙ ВЕЧЕРИ
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БОГОСЛОВСКИЙ ДИСКУРС ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ
- Вечеря Господня как воспоминание
- Вечеря Господня как возвещение смерти Христа
- Вечеря Господня как приобщение Тела и Крови Христа
- Символ или знак?
- Вечеря Господня как общение
- Вечеря Господня как благодарение
- Вечеря Господня как освящение
- Вечеря Господня как предвкушение грядущего
- ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ В ЭККЛЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
- ЕВХАРИСТИЧЕСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
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ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА
- Элементы евхаристии
ГЛАВА 4. ДРУГИЕ САКРАМЕНТЫ
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ВОЗЛОЖЕНИЕ РУК
- Возложение рук в баптистской традиции
- Библейские случаи рукоположения
- Благословения
- Жертвоприношение и свидетельства
- Посвящение на служение
- Постинициация
- Исцеления
- Возложение рук в богословской перспективе
- Практические особенности возложения рук
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ДРУГИЕ ЦЕРКОВНЫЕ СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ
- Сакраментальная природа библейской проповеди
ГЛАВА 5. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦЕРКОВНЫХ УСТАНОВЛЕНИЙ
- БАПТИСТСКАЯ ЛИТУРГИЯ
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РЕАЛЬНОСТЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ УСТАНОВЛЕНИЙ
- Действительность и действенность
- Святое и профанное
- Контингентный характер энкаунтера
- ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ САКРАМЕНТОВ
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САКРАМЕНТЫ В ЭПОХУ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ
- Вечеря Господня в условиях пандемии и войны
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
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