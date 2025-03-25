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Санников - Церковные священнодействия - Знаки присутствия

Санников С.В. - Церковные священнодействия - Бракосочетание, молитва над детьми, молитва с елеопомазанием
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Евангельское братство отличается широким разнообразием взглядов на практическое проведение богослужений, особенно тех литургических действий, в которых участвует материальная символика. Проведение бракосочетаний, молитв с рукоположением над детьми, над больными и особенно помазание их елеем, вызывает много дискуссий. К сожалению, такие дискуссии часто носят эмоциональный характер с «перебрасыванием» библейскими текстами без их глубокого богословского осмысления. Отечественных или переводных работ, посвященных этим церковным действиям очень мало, и они носят скорее литургический, чем богословский характер.
Настоящий трактат написан, чтобы начать осмысление и обсуждение акта бракосочетания, церковной молитвы благословения детей и пресвитерской молитвы с елеопомазанием над больными, в кругу служителей и богословов разных христианских конфессий. Являются ли эти действия сакраментами, передающими благодать или священнодействиями? Если это священнодействия, то производят ли они что-то в участвующих и если никак не действуют, то зачем они нужны? А если в результате этих действий что-то меняется, то что именно? Это только некоторые вопросы, которые возникают при более глубоком рассмотрении указанных священнодействия.
Текст настоящего трактата взят в основном из третьего тома монографии автора Знаки Присутствия и продолжает серию популярного ее изложения. Ранее уже была издана книга посвященная водному крещению, Вечери Господней и рукоположению1, написанная на основе первых двух томов, а также трактат Характер и датировка Тайной Вечери.
Настоящее издание сосредоточено на рассмотрении других церковных священнодействий с библейской, исторической и практической перспективы, учитывая опыт западного и, в первую очередь, английского баптизма. Эти священнодействия помещаются в контекст широкой христианской традиции, некоторые представители которой смотрят на них как на святые таинства, а другие вообще пренебрегают ими, считая их рудиментом Средневековья. Поэтому неудивительно, если некоторые читатели воспримут этот текст с критикой, и мы надеемся получить от них обоснованные возражения.

Санников С.В. - Церковные священнодействия - Бракосочетание, молитва над детьми, молитва с елеопомазанием

Одесса: Одесская богословская семинария, 2025. – 128 с.

Санников С.В. - Церковные священнодействия – Содержание

СОДЕРЖАНИЕ
ВСТУПЛЕНИЕ
БОГОСЛОВСКИЕ АСПЕКТЫ БРАКОСОЧЕТАНИЯ
  • ТАЙНА БРАКА
  • БРАК КАК ЕДИНЕНИЕ
  • БРАК В БИБЛЕЙСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
  • БРАК И БЕЗБРАЧИЕ
  • ИСТОРИЯ БРАКА КАК ЦЕРКОВНОГО ТАИНСТВА
  • ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ПОНИМАНИЕ ТАИНСТВА БРАКА
  • Брак от Эдема до Небесного Иерусалима
  • БРАК И РАЗВОД
  • ТАИНСТВО БРАКОСОЧЕТАНИЯ ИЛИ ТАИНСТВО ЖИЗНИ?
МОЛИТВА НАД ДЕТЬМИ
  • СПАСЕНИЕ НЕКРЕЩЕННЫХ ДЕТЕЙ
  • ВОЗРАСТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
  • ДЕТИ В ЦЕРКВИ
  • ЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА НАД ДЕТЬМИ
  • ИСТОРИЯ МОЛИТВЫ НАД ДЕТЬМИ
ЗДОРОВЬЕ И БОЛЕЗНИ
  • БОГОСЛОВИЕ БОЛЕЗНИ И ИСЦЕЛЕНИЯ
  • ЗДОРОВЬЕ И ИСЦЕЛЕНИЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
  • БОЛЕЗНИ И ИСЦЕЛЕНИЯ В НОВОМ ЗАВЕТЕ
  • ИСТОРИЯ ЕЛЕОПОМАЗАНИЯ
  • БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВАНИЯ МОЛИТВЫ С ПОМАЗАНИЕМ
  • ПРАКТИКА ЕЛЕОПОМАЗАНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБИЛИОГРАФИЯ

Санников С.В. - Знаки Присутствия - Церковные священнодействия - Водное крещение, Вечеря Господня, РукоположениеСанников С.В. - Знаки Присутствия - Церковные священнодействия - Водное крещение, Вечеря Господня, Рукоположение

Одеса, Одеська богословська семінарія, 2024. – с.320

Санников С.В. - Знаки Присутствия - Церковные священнодействия – Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ
ГЛАВА 1. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БАПТИСТСКОЙ САКРАМЕНТОЛОГИИ
  • БАПТИСТСКИЙ САКРАМЕНТАЛИЗМ – ОКСЮМОРОН ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
  • РЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ
  • БОЖЕСТВЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ И ЕГО ЗНАКИ
  • РЕАЛЬНОСТЬ ПРИСУТСТВИЯ ХРИСТА В САКРАМЕНТАХ
ГЛАВА 2. КРЕЩАЛЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ
  • ИСТОРИЯ БАПТИСТСКОГО КРЕЩАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ
  • КРЕЩЕНИЕ В БИБЛЕЙСКОМ КОНТЕКСТЕ
  • КРЕЩЕНИЕ В ДОНИКЕЙСКИЙ ПЕРИОД
  • БОГОСЛОВСКИЙ СМЫСЛ КРЕЩЕНИЯ
    • Условность или реальность? Крещение как символ
    • Дверь в церковь. Крещение как инициация
    • Печать Завета. Крещение как обещание
    • Смерть и воскресение. Крещение как единение со Христом
    • Знак благодати. Крещение как благодатное средство
    • Провозглашение Слова. Крещение как исповедание веры
    • Смиренное принятие. Крещение как акт послушания
  • КРЕЩЕНИЕ КАК ЭНКАУНТЕР
ГЛАВА 3. ЕВХАРИСТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
  • ИСТОРИЯ ЕВХАРИСТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ В БАПТИСТСКОЙ ТРАДИЦИИ
    • Вечеря Господня в восточноевропейском контексте
  • ЕВХАРИСТИЯ В ВЕТХОМ И НОВОМ ЗАВЕТЕ
  • ХАРАКТЕР И` ДАТИРОВКА ПОСЛЕДНЕЙ ВЕЧЕРИ
  • БОГОСЛОВСКИЙ ДИСКУРС ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ
    • Вечеря Господня как воспоминание
    • Вечеря Господня как возвещение смерти Христа
    • Вечеря Господня как приобщение Тела и Крови Христа
    • Символ или знак?
    • Вечеря Господня как общение
    • Вечеря Господня как благодарение
    • Вечеря Господня как освящение
    • Вечеря Господня как предвкушение грядущего
  • ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ В ЭККЛЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
  • ЕВХАРИСТИЧЕСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
  • ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА
    • Элементы евхаристии
ГЛАВА 4. ДРУГИЕ САКРАМЕНТЫ
  • ВОЗЛОЖЕНИЕ РУК
    • Возложение рук в баптистской традиции
    • Библейские случаи рукоположения
    • Благословения
    • Жертвоприношение и свидетельства
    • Посвящение на служение
    • Постинициация
    • Исцеления
    • Возложение рук в богословской перспективе
    • Практические особенности возложения рук
  • ДРУГИЕ ЦЕРКОВНЫЕ СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ
    • Сакраментальная природа библейской проповеди
ГЛАВА 5. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦЕРКОВНЫХ УСТАНОВЛЕНИЙ
  • БАПТИСТСКАЯ ЛИТУРГИЯ
  • РЕАЛЬНОСТЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ УСТАНОВЛЕНИЙ
    • Действительность и действенность
    • Святое и профанное
    • Контингентный характер энкаунтера
  • ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ САКРАМЕНТОВ
  • САКРАМЕНТЫ В ЭПОХУ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ
    • Вечеря Господня в условиях пандемии и войны
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
Views 549
Rating 5.0 / 5
Added 25.03.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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