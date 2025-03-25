Санников - Церковные священнодействия - Знаки присутствия

Евангельское братство отличается широким разнообразием взглядов на практическое проведение богослужений, особенно тех литургических действий, в которых участвует материальная символика. Проведение бракосочетаний, молитв с рукоположением над детьми, над больными и особенно помазание их елеем, вызывает много дискуссий. К сожалению, такие дискуссии часто носят эмоциональный характер с «перебрасыванием» библейскими текстами без их глубокого богословского осмысления. Отечественных или переводных работ, посвященных этим церковным действиям очень мало, и они носят скорее литургический, чем богословский характер.

Настоящий трактат написан, чтобы начать осмысление и обсуждение акта бракосочетания, церковной молитвы благословения детей и пресвитерской молитвы с елеопомазанием над больными, в кругу служителей и богословов разных христианских конфессий. Являются ли эти действия сакраментами, передающими благодать или священнодействиями? Если это священнодействия, то производят ли они что-то в участвующих и если никак не действуют, то зачем они нужны? А если в результате этих действий что-то меняется, то что именно? Это только некоторые вопросы, которые возникают при более глубоком рассмотрении указанных священнодействия.

Текст настоящего трактата взят в основном из третьего тома монографии автора Знаки Присутствия и продолжает серию популярного ее изложения. Ранее уже была издана книга посвященная водному крещению, Вечери Господней и рукоположению1, написанная на основе первых двух томов, а также трактат Характер и датировка Тайной Вечери.

Настоящее издание сосредоточено на рассмотрении других церковных священнодействий с библейской, исторической и практической перспективы, учитывая опыт западного и, в первую очередь, английского баптизма. Эти священнодействия помещаются в контекст широкой христианской традиции, некоторые представители которой смотрят на них как на святые таинства, а другие вообще пренебрегают ими, считая их рудиментом Средневековья. Поэтому неудивительно, если некоторые читатели воспримут этот текст с критикой, и мы надеемся получить от них обоснованные возражения.

Санников С.В. - Церковные священнодействия - Бракосочетание, молитва над детьми, молитва с елеопомазанием

Одесса: Одесская богословская семинария, 2025. – 128 с.

Санников С.В. - Церковные священнодействия – Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

БОГОСЛОВСКИЕ АСПЕКТЫ БРАКОСОЧЕТАНИЯ

ТАЙНА БРАКА

БРАК КАК ЕДИНЕНИЕ

БРАК В БИБЛЕЙСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

БРАК И БЕЗБРАЧИЕ

ИСТОРИЯ БРАКА КАК ЦЕРКОВНОГО ТАИНСТВА

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ПОНИМАНИЕ ТАИНСТВА БРАКА

Брак от Эдема до Небесного Иерусалима

БРАК И РАЗВОД

ТАИНСТВО БРАКОСОЧЕТАНИЯ ИЛИ ТАИНСТВО ЖИЗНИ?

МОЛИТВА НАД ДЕТЬМИ

СПАСЕНИЕ НЕКРЕЩЕННЫХ ДЕТЕЙ

ВОЗРАСТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ДЕТИ В ЦЕРКВИ

ЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА НАД ДЕТЬМИ

ИСТОРИЯ МОЛИТВЫ НАД ДЕТЬМИ

ЗДОРОВЬЕ И БОЛЕЗНИ

БОГОСЛОВИЕ БОЛЕЗНИ И ИСЦЕЛЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ И ИСЦЕЛЕНИЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

БОЛЕЗНИ И ИСЦЕЛЕНИЯ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

ИСТОРИЯ ЕЛЕОПОМАЗАНИЯ

БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВАНИЯ МОЛИТВЫ С ПОМАЗАНИЕМ

ПРАКТИКА ЕЛЕОПОМАЗАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБИЛИОГРАФИЯ

Санников С.В. - Знаки Присутствия - Церковные священнодействия - Водное крещение, Вечеря Господня, Рукоположение

Одеса, Одеська богословська семінарія, 2024. – с.320

Санников С.В. - Знаки Присутствия - Церковные священнодействия – Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БАПТИСТСКОЙ САКРАМЕНТОЛОГИИ

БАПТИСТСКИЙ САКРАМЕНТАЛИЗМ – ОКСЮМОРОН ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

РЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ

БОЖЕСТВЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ И ЕГО ЗНАКИ

РЕАЛЬНОСТЬ ПРИСУТСТВИЯ ХРИСТА В САКРАМЕНТАХ

ГЛАВА 2. КРЕЩАЛЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ

ИСТОРИЯ БАПТИСТСКОГО КРЕЩАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ

КРЕЩЕНИЕ В БИБЛЕЙСКОМ КОНТЕКСТЕ

КРЕЩЕНИЕ В ДОНИКЕЙСКИЙ ПЕРИОД

БОГОСЛОВСКИЙ СМЫСЛ КРЕЩЕНИЯ Условность или реальность? Крещение как символ Дверь в церковь. Крещение как инициация Печать Завета. Крещение как обещание Смерть и воскресение. Крещение как единение со Христом Знак благодати. Крещение как благодатное средство Провозглашение Слова. Крещение как исповедание веры Смиренное принятие. Крещение как акт послушания

КРЕЩЕНИЕ КАК ЭНКАУНТЕР

ГЛАВА 3. ЕВХАРИСТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

ИСТОРИЯ ЕВХАРИСТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ В БАПТИСТСКОЙ ТРАДИЦИИ Вечеря Господня в восточноевропейском контексте

ЕВХАРИСТИЯ В ВЕТХОМ И НОВОМ ЗАВЕТЕ

ХАРАКТЕР И` ДАТИРОВКА ПОСЛЕДНЕЙ ВЕЧЕРИ

БОГОСЛОВСКИЙ ДИСКУРС ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ Вечеря Господня как воспоминание Вечеря Господня как возвещение смерти Христа Вечеря Господня как приобщение Тела и Крови Христа Символ или знак? Вечеря Господня как общение Вечеря Господня как благодарение Вечеря Господня как освящение Вечеря Господня как предвкушение грядущего

ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ В ЭККЛЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

ЕВХАРИСТИЧЕСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА Элементы евхаристии



ГЛАВА 4. ДРУГИЕ САКРАМЕНТЫ

ВОЗЛОЖЕНИЕ РУК Возложение рук в баптистской традиции Библейские случаи рукоположения Благословения Жертвоприношение и свидетельства Посвящение на служение Постинициация Исцеления Возложение рук в богословской перспективе Практические особенности возложения рук

ДРУГИЕ ЦЕРКОВНЫЕ СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ Сакраментальная природа библейской проповеди



ГЛАВА 5. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦЕРКОВНЫХ УСТАНОВЛЕНИЙ

БАПТИСТСКАЯ ЛИТУРГИЯ

РЕАЛЬНОСТЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ УСТАНОВЛЕНИЙ Действительность и действенность Святое и профанное Контингентный характер энкаунтера

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ САКРАМЕНТОВ

САКРАМЕНТЫ В ЭПОХУ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ Вечеря Господня в условиях пандемии и войны



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ