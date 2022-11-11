Сергей Санников - Симфония к книге Двадцать веков христианства

Двухтомник «Двадцать веков христианства» представляет собой учебное и справочное пособие по изучению истории христианства, охватывающее основные события христианства и описывающее наиболее выдающихся участников этой истории. В нем употребляются более 7000 имен, географических понятий, специальных богословских и религиоведческих терминов. Чтобы легче ориентироваться в этой массе информации, было принято решение составить Симфонию, пользуясь которой, студент, изучающий курс истории, или исследователь этого предмета сможет быстро найти интересующее его лицо, понятие или событие.

Имена, географические названия, термины, события и основные понятия, встречающиеся в книге «Двадцать веков христианства»,расположены в данном указателе (Симфонии) в сплошном алфавитном списке с указанием для каждого слова, тома и страницы (страниц), где это слово встречается. Как правило, дается краткое объяснение слов и понятий, которые могут вызвать затруднения в понимании либо нуждаются в объяснении их смысла в контексте истории христианства. К общеизвестным словам объяснения не приводятся.

Для облегчения поиска составители часто приводили слова с уточняющими определениями. В большинстве случаев такие составные понятия, имеющие два и более слова в качестве дополнения или определения, начинаются с существительного. Для удобства поиска одни и те же понятия часто вынесены в разные статьи в зависимости от уточняющих определений и от грамматической формы слова, в которой данное понятие употребляется в основном тексте.

Сергей Санников - Кто? Что? Где? В истории христианства: Симфония к книге Двадцать веков христианства

Одесса: Изд-во ОБС •Богомыслие», 2002. - 208 с.

ISBN 966-95823-1-8

Сергей Санников - Кто? Что? Где? В истории христианства: Симфония к книге Двадцать веков христианства - Содержание

Введение