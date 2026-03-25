Санніков - Знаки присутності

Від середини ХХ ст. почала відбуватися теологізація найрізноманітніших загальнофілософських, світоглядних і практичних аспектів буття. Як зазначає багато дослідників, сучасна ситуація характерна тим, що «відбувається повернення релігії в політику, економіку, культуру і публічний простір, а в глобальному значенні слова – у всю реальність як таку». Пошук відповідей на межові питання буття відбувається серед найрізноманітніших верств суспільства.

Відомий американський соціолог Пітер Бергер у праці «Десекуляризація світу. Глобальний огляд» стверджує: «Сьогодні світ, за окремими винятками... настільки ж шалено релігійний, як і раніше, і навіть іноді більш релігійний, ніж у минулому». Така ситуація змушує дослідників переоцінювати усталені парадигми розуміння релігійності та методологію її вивчення.

Іншою важливою особливістю сучасної релігійної ситуації стає перенесення фокусу всередині богословського простору та гуманітаристики на антисцієнтистські начала. Сакраментальний інструментарій і мову почали використовувати не лише філософи, антропологи, історики, а й богослови, які спеціалізуються в «далеких» від сакраментології галузях богословського знання й належать до богословських шкіл різних конфесійних і позаконфесійних груп. Літургійне оновлення, що почалося в католицизмі ще наприкінці XIX ст., а в православ’ї – на початку XX ст., до середини ХХ ст. охопило практично всі напрями протестантизму й особливо активно виявляється в нових релігійних групах – й у християнстві, й поза ним.

Санніков Сергій - Знаки присутності. Хрещення в контексті баптистської сакраментології

К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2019. 584 с.

Серія «Сучасна протестантська теологія»

ISBN 978-966-378-669-8

Санніков Сергій - Знаки присутності. Хрещення в контексті баптистської сакраментології - Зміст

Вступ

Труднощі вивчення священнодій

Огляд сучасних джерел

Проблемні поля та дискусія

Стан розвитку питання у східноєвропейському контексті

Методологія, об’єкт, предмет і значення дослідження

Розділ 1. Вступ до баптистського сакраментального богослов’я

Розділ 2. Методологія сакраментального богослов’я

Розділ 3. Загальна та церковна сакраментологія

Розділ 4. Історична перспектива і біблійно-богословський аналіз хрещення

Розділ 5. Баптистське богослов’я хрещення

Додатки

Додаток 1. Хрещення в донікейський період

Додаток 2. Уявлення про хрещення в інших традиціях

Висновки

Список використаних джерел