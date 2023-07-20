Санников - Знаки Присутствия - Вечеря Господня

Сотрудничество Эсхатоса с авторами и издателями

От администрации Эсхатоса: Мы благодарим С.В. Санникова за сотрудничество с нашим сайтом и с радостью предлагаем новый труд автора. С.В. Санников более 5 лет работал над фундаментальным трудом "Знаки Присутствия. Вечеря Господня" и издал на собственные средства. По договорённости с автором эта книга доступна у нас по целевой программе (условия см. в ссылках внизу страницы) - все полученные средства будут полностью переведены автору. Пусть Господь благословит и исцелит С.В. Санникова от тяжелой болезни!

Современная протестантская теология

Данное исследование представляет собой вторую часть широкого проекта по изучению баптистского сакраментального богословия. В первой части, посвященной феномену водного крещения, была показана необходимость развития сакраментального богословия и его практической рефлексии – сакраментологии, в баптистской богословской мысли вообще и в восточноевропейском баптистском богословии в частности.

В ней подчеркивалось кардинальное изменение мира, в котором произошли очень серьезные изменения. К 90-м годам XX ст. наметился стремительный отход от мировоззрения модерна, а с начала 20-х годов третьего тысячелетия, пройдя фазу постмодерна, начало формироваться новое состояние человеческого сообщества, которое пока является Emerging World (Возникающий мир). Контуры того, что формируется, еще не совсем понятны, и для него нет однозначного определения, но для целей нашего исследования важно отметить, что как в период постмодерна, так и в эпоху нового Возникающего мира, наблюдается всплеск религиозности, растущий интерес к мистике, к сакральному, но совершенно в другой форме, чем это было в домодерное время. Этот интерес можно охарактеризовать как желание реального, живого богообщения на фоне настороженного отношения к официальной, традиционной религиозности.

Запрос на переживание Божественного присутствия растет и в исторических церквах, и в евангельском сообществе, и в секулярной среде. Такая тенденция побуждает начать формирование глубокого и целостного представления о сакраментализме. Еще одной особенностью Возникающего мира, стало появление в Восточной Европе академического богословия, практикующего более свободный, не связанный строгими конфессиональными рамками, богословский поиск; а также активный диалог разных культур и традиций. Эти и другие тенденции, о которых подробнее упоминалось в первом томе, создали платформу для развития новых, нетрадиционных для баптистского понимания богословских направлений. Сакраментальное богословие является одним из них.

Санников Сергей Викторович - Знаки Присутствия - Вечеря Господня в контексте баптистской сакраменталогии

Одесса: ОБС, 2023. – 864 с.

Санников Сергей Викторович - Знаки Присутствия - Вечеря Господня в контексте баптистской сакраменталогии - Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

Определение понятий

Особенности исследовательского поля

Благодарность

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ, ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ САКРАМЕНТАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ

1.1. Обзор литературы по сакраментальному богословию

1.2. Вечеря Господня в современном баптизме

1.3. История сакраментального богословия в мировом баптизме

1.4. Вечеря Господня в восточноевропейском контексте

1.5. Божественное Присутствие и Его знаки

1.6. Маркеры и классификация знаков Присутствия

1.7. Методологические особенности изучения Вечери Господней

ГЛАВА 2. БИБЛЕЙСКИЙ ДИСКУРС ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ

2.1. Типосы евхаристии в Ветхом Завете

2.1.1 Жертвоприношения

2.1.2 Пища и трапеза в Ветхом Завете

2.1.3 Кровь Завета

2.1.4 Коммеморация в Ветхом Завете

2.2. Вечеря Господня в Новом Завете

2.2.1 Эксплицитные описания Трапезы Господней

2.2.2 Имплицитные описания Вечери Господней

2.2.3 Прообразы Вечери Господней

2.2.4 Примеры хлебопреломления в Новом Завете

ГЛАВА 3. ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ

3.1. Характер Последней Вечери

3.1.1 Реконструкция пасхальной трапезы Иисуса

3.2. Последняя Вечеря Иисуса и Вечеря Господня

3.3. Датировка Тайной Вечери

3.3.1 Календарное решение

3.3.2 Раввинистическое решение

3.3.3 Астрономическое решение

3.3.4 Текстологическое и другие решения

3.3.5 Датировка Тайной Вечери в истории христианства

3.3.6 Итоги пасхальной хронологии

ГЛАВА 4. БОГОСЛОВСКИЙ ДИСКУРС ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ

4.1. Сущностные характеристики Вечери Господней в баптистской традиции

4.1.1 Вечеря Господня как воспоминание

4.1.2 Вечеря Господня как возвещение смерти Христа

4.1.3 Вечеря Господня как приобщение Тела и Крови Христа

Символ или знак

4.1.4 Вечеря Господня как общение

4.1.5 Вечеря Господня как благодарение

4.1.6 Вечеря Господня как освящение

4.1.7 Вечеря Господня как предвкушение грядущего

4.2. Вечеря Господня в экклезиологической перспективе

4.3. Реальность присутствия Христа на Вечери

4.3.1 Категории реальность и присутствие

4.3.2 Формы реального присутствия Христа

ГЛАВА 5. ПРАКТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ

5.1. Баптистская литургия

5.2. Реальность баптистской евхаристии

5.2.1 Действительность и действенность

5.2.2 Эпиклеза

5.2.3 Пневматологический аспект Вечери Господней

5.2.4 Контингентный характер евхаристического энкаунтера

5.3. Практика Вечери Господней

5.3.1 Пасторские и гомилетические аспекты

5.3.2 Евхаристическое гостеприимство

5.3.3 Процессуальные дискуссии

5.4. Вечеря Господня в эпоху экзистенциальных кризисов

5.4.1 Вечеря Господня в эпоху пандемии

5.4.1 Вечеря Господня в условиях войны

ПРИЛОЖЕНИЕ. ИСТОРИЯ ДОНИКЕЙСКОГО ЕВХАРИСТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ

1. Дидахе

2. Игнатий Антиохийский

3. Иустин Философ-мученик

4. Ириней Лионский

5. Тертуллиан

6. Климент Александрийский

7. Киприан Карфагенский

8. Ориген

9. Апостольское предание (Ипполит Римский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ