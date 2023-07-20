Санников - Знаки Присутствия - Вечеря Господня
Сотрудничество Эсхатоса с авторами и издателями
От администрации Эсхатоса: Мы благодарим С.В. Санникова за сотрудничество с нашим сайтом и с радостью предлагаем новый труд автора. С.В. Санников более 5 лет работал над фундаментальным трудом "Знаки Присутствия. Вечеря Господня" и издал на собственные средства. По договорённости с автором эта книга доступна у нас по целевой программе (условия см. в ссылках внизу страницы) - все полученные средства будут полностью переведены автору. Пусть Господь благословит и исцелит С.В. Санникова от тяжелой болезни!
Современная протестантская теология
Данное исследование представляет собой вторую часть широкого проекта по изучению баптистского сакраментального богословия. В первой части, посвященной феномену водного крещения, была показана необходимость развития сакраментального богословия и его практической рефлексии – сакраментологии, в баптистской богословской мысли вообще и в восточноевропейском баптистском богословии в частности.
В ней подчеркивалось кардинальное изменение мира, в котором произошли очень серьезные изменения. К 90-м годам XX ст. наметился стремительный отход от мировоззрения модерна, а с начала 20-х годов третьего тысячелетия, пройдя фазу постмодерна, начало формироваться новое состояние человеческого сообщества, которое пока является Emerging World (Возникающий мир). Контуры того, что формируется, еще не совсем понятны, и для него нет однозначного определения, но для целей нашего исследования важно отметить, что как в период постмодерна, так и в эпоху нового Возникающего мира, наблюдается всплеск религиозности, растущий интерес к мистике, к сакральному, но совершенно в другой форме, чем это было в домодерное время. Этот интерес можно охарактеризовать как желание реального, живого богообщения на фоне настороженного отношения к официальной, традиционной религиозности.
Запрос на переживание Божественного присутствия растет и в исторических церквах, и в евангельском сообществе, и в секулярной среде. Такая тенденция побуждает начать формирование глубокого и целостного представления о сакраментализме. Еще одной особенностью Возникающего мира, стало появление в Восточной Европе академического богословия, практикующего более свободный, не связанный строгими конфессиональными рамками, богословский поиск; а также активный диалог разных культур и традиций. Эти и другие тенденции, о которых подробнее упоминалось в первом томе, создали платформу для развития новых, нетрадиционных для баптистского понимания богословских направлений. Сакраментальное богословие является одним из них.
Санников Сергей Викторович - Знаки Присутствия - Вечеря Господня в контексте баптистской сакраменталогии
Одесса: ОБС, 2023. – 864 с.
Санников Сергей Викторович - Знаки Присутствия - Вечеря Господня в контексте баптистской сакраменталогии - Содержание
ВСТУПЛЕНИЕ
Определение понятий
Особенности исследовательского поля
Благодарность
ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ, ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ САКРАМЕНТАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ
1.1. Обзор литературы по сакраментальному богословию
1.2. Вечеря Господня в современном баптизме
1.3. История сакраментального богословия в мировом баптизме
1.4. Вечеря Господня в восточноевропейском контексте
1.5. Божественное Присутствие и Его знаки
1.6. Маркеры и классификация знаков Присутствия
1.7. Методологические особенности изучения Вечери Господней
ГЛАВА 2. БИБЛЕЙСКИЙ ДИСКУРС ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ
2.1. Типосы евхаристии в Ветхом Завете
2.1.1 Жертвоприношения
2.1.2 Пища и трапеза в Ветхом Завете
2.1.3 Кровь Завета
2.1.4 Коммеморация в Ветхом Завете
2.2. Вечеря Господня в Новом Завете
2.2.1 Эксплицитные описания Трапезы Господней
2.2.2 Имплицитные описания Вечери Господней
2.2.3 Прообразы Вечери Господней
2.2.4 Примеры хлебопреломления в Новом Завете
ГЛАВА 3. ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ
3.1. Характер Последней Вечери
3.1.1 Реконструкция пасхальной трапезы Иисуса
3.2. Последняя Вечеря Иисуса и Вечеря Господня
3.3. Датировка Тайной Вечери
3.3.1 Календарное решение
3.3.2 Раввинистическое решение
3.3.3 Астрономическое решение
3.3.4 Текстологическое и другие решения
3.3.5 Датировка Тайной Вечери в истории христианства
3.3.6 Итоги пасхальной хронологии
ГЛАВА 4. БОГОСЛОВСКИЙ ДИСКУРС ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ
4.1. Сущностные характеристики Вечери Господней в баптистской традиции
4.1.1 Вечеря Господня как воспоминание
4.1.2 Вечеря Господня как возвещение смерти Христа
4.1.3 Вечеря Господня как приобщение Тела и Крови Христа
Символ или знак
4.1.4 Вечеря Господня как общение
4.1.5 Вечеря Господня как благодарение
4.1.6 Вечеря Господня как освящение
4.1.7 Вечеря Господня как предвкушение грядущего
4.2. Вечеря Господня в экклезиологической перспективе
4.3. Реальность присутствия Христа на Вечери
4.3.1 Категории реальность и присутствие
4.3.2 Формы реального присутствия Христа
ГЛАВА 5. ПРАКТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ
5.1. Баптистская литургия
5.2. Реальность баптистской евхаристии
5.2.1 Действительность и действенность
5.2.2 Эпиклеза
5.2.3 Пневматологический аспект Вечери Господней
5.2.4 Контингентный характер евхаристического энкаунтера
5.3. Практика Вечери Господней
5.3.1 Пасторские и гомилетические аспекты
5.3.2 Евхаристическое гостеприимство
5.3.3 Процессуальные дискуссии
5.4. Вечеря Господня в эпоху экзистенциальных кризисов
5.4.1 Вечеря Господня в эпоху пандемии
5.4.1 Вечеря Господня в условиях войны
ПРИЛОЖЕНИЕ. ИСТОРИЯ ДОНИКЕЙСКОГО ЕВХАРИСТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ
1. Дидахе
2. Игнатий Антиохийский
3. Иустин Философ-мученик
4. Ириней Лионский
5. Тертуллиан
6. Климент Александрийский
7. Киприан Карфагенский
8. Ориген
9. Апостольское предание (Ипполит Римский
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Спасибо большое!
А что за болезнь у Сергея Викторовича?
спроси в личке у Эдуарда https://esxatos.com/messages/new/44951?destination=user/44951 тут не этично об этом писать
Какая интересная тема и иссследование