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Санников - Знаки Присутствия - Вечеря Господня

Санников Сергей Викторович - Знаки Присутствия - Вечеря Господня в контексте баптистской сакраменталогии
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Theology, History

Сотрудничество Эсхатоса с авторами и издателями

От администрации Эсхатоса: Мы благодарим С.В. Санникова за сотрудничество с нашим сайтом и с радостью предлагаем новый труд автора. С.В. Санников более 5 лет работал над фундаментальным трудом "Знаки Присутствия. Вечеря Господня" и издал на собственные средства. По договорённости с автором эта книга доступна у нас по целевой программе (условия см. в ссылках внизу страницы) - все полученные средства будут полностью переведены автору. Пусть Господь благословит и исцелит С.В. Санникова от тяжелой болезни!

Современная протестантская теология

Данное исследование представляет собой вторую часть широкого проекта по изучению баптистского сакраментального богословия. В первой части, посвященной феномену водного крещения, была показана необходимость развития сакраментального богословия и его практической рефлексии – сакраментологии, в баптистской богословской мысли вообще и в восточноевропейском баптистском богословии в частности.

В ней подчеркивалось кардинальное изменение мира, в котором произошли очень серьезные изменения. К 90-м годам XX ст. наметился стремительный отход от мировоззрения модерна, а с начала 20-х годов третьего тысячелетия, пройдя фазу постмодерна, начало формироваться новое состояние человеческого сообщества, которое пока является Emerging World (Возникающий мир). Контуры того, что формируется, еще не совсем понятны, и для него нет однозначного определения, но для целей нашего исследования важно отметить, что как в период постмодерна, так и в эпоху нового Возникающего мира, наблюдается всплеск религиозности, растущий интерес к мистике, к сакральному, но совершенно в другой форме, чем это было в домодерное время. Этот интерес можно охарактеризовать как желание реального, живого богообщения на фоне настороженного отношения к официальной, традиционной религиозности.

Запрос на переживание Божественного присутствия растет и в исторических церквах, и в евангельском сообществе, и в секулярной среде. Такая тенденция побуждает начать формирование глубокого и целостного представления о сакраментализме. Еще одной особенностью Возникающего мира, стало появление в Восточной Европе академического богословия, практикующего более свободный, не связанный строгими конфессиональными рамками, богословский поиск; а также активный диалог разных культур и традиций. Эти и другие тенденции, о которых подробнее упоминалось в первом томе, создали платформу для развития новых, нетрадиционных для баптистского понимания богословских направлений. Сакраментальное богословие является одним из них.

Санников Сергей Викторович - Знаки Присутствия - Вечеря Господня в контексте баптистской сакраменталогии

Одесса: ОБС, 2023. – 864 с.

Санников Сергей Викторович - Знаки Присутствия - Вечеря Господня в контексте баптистской сакраменталогии - Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

  • Определение понятий

  • Особенности исследовательского поля

  • Благодарность

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ, ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ САКРАМЕНТАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ

  • 1.1. Обзор литературы по сакраментальному богословию

  • 1.2. Вечеря Господня в современном баптизме

  • 1.3. История сакраментального богословия в мировом баптизме

  • 1.4. Вечеря Господня в восточноевропейском контексте

  • 1.5. Божественное Присутствие и Его знаки

  • 1.6. Маркеры и классификация знаков Присутствия

  • 1.7. Методологические особенности изучения Вечери Господней

ГЛАВА 2. БИБЛЕЙСКИЙ ДИСКУРС ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ

  • 2.1. Типосы евхаристии в Ветхом Завете

  • 2.1.1 Жертвоприношения

  • 2.1.2 Пища и трапеза в Ветхом Завете

  • 2.1.3 Кровь Завета

  • 2.1.4 Коммеморация в Ветхом Завете

  • 2.2. Вечеря Господня в Новом Завете

  • 2.2.1 Эксплицитные описания Трапезы Господней

  • 2.2.2 Имплицитные описания Вечери Господней

  • 2.2.3 Прообразы Вечери Господней

  • 2.2.4 Примеры хлебопреломления в Новом Завете

ГЛАВА 3. ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ

  • 3.1. Характер Последней Вечери

  • 3.1.1 Реконструкция пасхальной трапезы Иисуса

  • 3.2. Последняя Вечеря Иисуса и Вечеря Господня

  • 3.3. Датировка Тайной Вечери

  • 3.3.1 Календарное решение

  • 3.3.2 Раввинистическое решение

  • 3.3.3 Астрономическое решение

  • 3.3.4 Текстологическое и другие решения

  • 3.3.5 Датировка Тайной Вечери в истории христианства

  • 3.3.6 Итоги пасхальной хронологии

Санников - Вечеря Господня - вторая обложка

ГЛАВА 4. БОГОСЛОВСКИЙ ДИСКУРС ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ

  • 4.1. Сущностные характеристики Вечери Господней в баптистской традиции

  • 4.1.1 Вечеря Господня как воспоминание

  • 4.1.2 Вечеря Господня как возвещение смерти Христа

  • 4.1.3 Вечеря Господня как приобщение Тела и Крови Христа

  • Символ или знак

  • 4.1.4 Вечеря Господня как общение

  • 4.1.5 Вечеря Господня как благодарение

  • 4.1.6 Вечеря Господня как освящение

  • 4.1.7 Вечеря Господня как предвкушение грядущего

  • 4.2. Вечеря Господня в экклезиологической перспективе

  • 4.3. Реальность присутствия Христа на Вечери

  • 4.3.1 Категории реальность и присутствие

  • 4.3.2 Формы реального присутствия Христа

ГЛАВА 5. ПРАКТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ

  • 5.1. Баптистская литургия

  • 5.2. Реальность баптистской евхаристии

  • 5.2.1 Действительность и действенность

  • 5.2.2 Эпиклеза

  • 5.2.3 Пневматологический аспект Вечери Господней

  • 5.2.4 Контингентный характер евхаристического энкаунтера

  • 5.3. Практика Вечери Господней

  • 5.3.1 Пасторские и гомилетические аспекты

  • 5.3.2 Евхаристическое гостеприимство

  • 5.3.3 Процессуальные дискуссии

  • 5.4. Вечеря Господня в эпоху экзистенциальных кризисов

  • 5.4.1 Вечеря Господня в эпоху пандемии

  • 5.4.1 Вечеря Господня в условиях войны

ПРИЛОЖЕНИЕ. ИСТОРИЯ ДОНИКЕЙСКОГО ЕВХАРИСТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ

  • 1. Дидахе

  • 2. Игнатий Антиохийский

  • 3. Иустин Философ-мученик

  • 4. Ириней Лионский

  • 5. Тертуллиан

  • 6. Климент Александрийский

  • 7. Киприан Карфагенский

  • 8. Ориген

  • 9. Апостольское предание (Ипполит Римский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Views 2 817
Rating 4.0 / 5
Added 20.07.2023
Author ssannikov
Rate this publication:
4.0/5 (13)

Comments (4 comments)

Y
youesxatos 3 years ago

Спасибо большое!
V
Vasya190 3 years ago

А что за болезнь у Сергея Викторовича?

 
E
esxatos 3 years ago

спроси в личке у Эдуарда  https://esxatos.com/messages/new/44951?destination=user/44951   тут не этично об этом писать
B
brat Alex Klimenko 3 years ago

Какая интересная тема и иссследование

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