Внутренняя жизнь движется трагедией и болью. Возможно, именно эта движущая сила привлекает к К. Г. Юнгу израненные души, которых жизненная боль и неоспоримое присутствие чего-то Другого заставляет искать нечто, чего они пока не понимают. Возможно, стремление к индивидуации или к присутствию трансперсонального бессознательного предлагает какое-то лекарство или освобождение от изоляции, индивидуальной боли и страданий. Как бы то ни было, аналитическая психология и миф о К. Г. Юнге неотделимы от нашего современного понимания «психологического» человека - наши раны становятся комплексами, которые мы проносим через всю жизнь, многочисленные силы внутри и снаружи нас существуют в динамическом напряжении, сохраняя баланс; мы пронизаны беспокойством и ступаем по извилистому и ненадежному пути к целостности, наши сны и переживания несут смысл, не поддающийся полному пониманию.

Эдвард Сантана - Юнг и секс. Переосмысление сексуальной терапии

«Касталия», 2022. — 278 с.

ISBN 978-5-521-18591-7

Эдвард Сантана - Юнг и секс. Переосмысление сексуальной терапии - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

1. ЮНГ И СЕКС

2. СЕКС И АНАЛИЗ

3. «СУБЪЕКТИВНАЯ ИСПОВЕДЬ»: ЮНГ КАК ОСВОБОДИТЕЛЬ И МОРАЛИСТ

4. ОТДЕЛЕНИЕ СЕКСОТЕРАПИИ

5. ПОСВЯЩЕНИЕ В ЦАРСТВО ТЬМЫ

6. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ И РАНЕННОЕ БОЖЕСТВО

7. ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ СЕКСА

8. МИСТЕРИУМ

Приложение