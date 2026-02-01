Читателю будет небезынтересно узнать, что в древности между астрологией и религией не было острых противоречий, а временами астрология даже являлась составной частью культа. Более того, тщательное изучение начального периода истории астрологии позволяет установить, что появление базовых идей астрологии является результатом почитания небесных светил (астролатрии), а возникновение религиозных идей также во многом основано на астролатрии. Астрология генетически связана с религией, она обязана астральной религии своим происхождением. Астрология и религия растут из одного корня, так же как, например, авраамические религии восходят к одному духовному источнику.

Тому, кто не верит в астральные корни религий, можно посоветовать в безлунную ночь отправиться куда-нибудь в пустыню, или на корабле в открытое море, или на необитаемый остров, словом — подальше от городских огней. Зрелище, которое откроется цивилизованному человеку, практически не видящему звездного неба, будет гораздо убедительнее многих томов доказательств. Современный горожанин, который большую часть своей жизни видит звезды как слабые огоньки, просвечивающие сквозь белесую дымку пыли и смога, бывает поражен и потрясен, когда перед ним, случайно оказавшимся ночью на лоне природы, вдали от городской засветки неба, разворачивается величественная картина необъятного пространства, усеянного мириадами светил.

Шотландский философ Дэвид Юм (1711-1776) считал чудеса, т. е. нарушение естественного течения природных явлений, значительным фактором «при зарождении новых религий», а что может быть более чудесным, чем появление на небе огромной кометы.

Саплин Александр Юрьевич - Астрология и религия: противоречия единства

СПб: Изд-во «Академия исследований культуры», 2023. — 288 с.: ил.

Серия «Ариадна». Научные исследования эзотеризма и мистицизма. Вып. 7

ISBN 978-5-94396-265-3

Саплин Александр Юрьевич - Астрология и религия: противоречия единства - Содержание

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Введение

Часть I. АСТРОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ В ДОХРИСТИАНСКОМ МИРЕ

Раздел 1. Возникновение и развитие астрологии

1.1.1. Первобытный человек и небо

1.1.2. Генезис религии и астрологии

1.1.3. Древнемесопотамская астральная религия

1.1.4. Примитивная зодиакальная астрология

1.1.5. Гороскопная астрология

Раздел 2. Астрология и дохристианские религии

1.2.1. Роль божественного в астрологии

1.2.2. Кто занимался астрологией

1.2.3. Религия и астрология в эллинистическом мире

Часть 2. АСТРОЛОГИЯ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Раздел 1. Астральные культы и астрология в христианстве

2.1.1. Христианские праздники и астральные культы

2.1.2. Следы астрологии в Ветхом Завете

2.1.3. Астрология в кумранских рукописях

2.1.4. Природа Вифлеемской звезды

2.1.5. Гороскоп Христа

2.1.6. Затмение в день распятия Христа

2.1.7. Астрологическая география в Библии

2.1.8. Апокалипсис

2.1.9. Гороскоп в православном храме

2.1.10. Христос — астральный миф

Раздел 2. Христианские теологи об астрологии

2.2.1. Раннехристианские богословы

2.2.2. Ориген

2.2.3. Плотин

2.2.4. Василий Великий

2.2.5. Григорий Богослов

2.2.6. Григорий Нисский

2.2.7. Августин Блаженный

2.2.8. Исидор Севильский

2.2.9. Иоанн Дамаскин

2.2.10. Фома Аквинский

2.2.11. Осуждение 1277 г

2.2.12. Джироламо Савонарола

2.2.13. Епископ д’Альи

Раздел 3. Отношение христианской церкви к астрологии

2.3.1. Раннехристианские общины

2.3.2. Первые церковные соборы

2.3.3. Римские папы и астрология

2.3.4. Инквизиция

2.3.5. Гонения на астрологов со стороны Ватикана

2.3.6. Отношение Православной церкви к астрологии на Руси и в России

2.3.7. Современная церковь

Заключение

Словарь

Библиография