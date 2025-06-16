Тому, кто приступает к рассмотрению современного мифа, важно отдавать себе отчёт в степени сложности и неоднозначности предмета. Иначе можно оказаться в плену либо плоского отрицания, либо столь же плоского отождествления с истиной. Миф нельзя сводить ни к лжи, ни к небылице. Это не ложь и не небылица, это реальность, но реальность особого рода. Она может быть истиной, но не обязательно. Она может быть ложью, но не всегда. Она может быть тем и другим одновременно, в разных аспектах, ракурсах, измерениях. Миф — это символ, образ, архетип. Он живёт и действует не на уровне факта, но на уровне смысла. Потому и сила его — в способности придавать смысл происходящему, объяснять и упорядочивать бытие. Он может быть мнимым, но значимым. Фантастическим — но действенным. Вымышленным — но управляющим реальностью.

Миф не требует доказательств, он работает иначе. Он не столько убеждает, сколько захватывает, вовлекает, втягивает в своё поле. И в этом — его главная особенность. Рациональный дискурс апеллирует к доводам, миф — к воображению. Один строит цепочку логических выводов, другой — образное пространство, в котором человек ощущает себя дома. Миф не объясняет — он показывает. Он не аргументирует — он внушает. Поэтому он столь устойчив, даже если кажется опровергнутым. Он может уйти в тень, сменить форму, но не исчезнуть. У него — иное дыхание, иное время, иная природа. Его можно вытеснить из сознания — и он вернётся в подсознание. Его можно изгнать из идеологии — и он просочится в рекламу, моду, повседневность.

Современный миф отличается особой гибкостью и приспособляемостью. Он не так прямолинеен, как миф архаический. Он разветвлён, полифоничен, контекстуален. Он может не иметь одного центра, одной структуры, одного сюжета. Это — миф сети, миф симулякра, миф потока. Его трудно схватить и разоблачить, потому что он не претендует на статус абсолютной истины. Он может быть ироничным, саморефлексивным, метамифом. Тем не менее, он работает — производит смыслы, формирует идентичности, мобилизует массы. Понять это — значит открыть путь к его осмыслению, критике, возможно, преодолению.

Владислав Сапронов — Мифология секулярной культуры

Санкт-Петербург: Издательский дом «Петрополис», 2023. — 380 с.

ISBN 978-5-9676-1460-6

Владислав Сапронов — Мифология секулярной культуры — Содержание