Почему кардинал Робер Сара пожелал посвятить книгу тишине? В апреле 2015 года мы впервые заговорили с ним на эту прекрасную тему. Мы возвращались в Рим, проведя несколько дней в аббатстве Лаграс. В этом замечательном монастыре между Каркассоном и Нарбоном кардинал навещал своего друга, брата Венсана. Страдавший рассеянным склерозом, молодой монах знал, что его земная жизнь приближается к концу. Во цвете лет он оказался парализованным, прикованным к постели и обреченным на изматывающие обследования врачей. Малейший вздох давался ему с трудом. Брат Венсан-Мари Воскресения уже в этом мире жил великой тишиной Неба. Первая встреча состоялась 25 октября 2014 года. Этот день глубоко запечатлелся в памяти кардинала Сара. Он тотчас угадал в больном пламенную душу, сокрытого святого, подлинного друга Божьего. Как можно забыть силу брата Венсана, его молчание, красоту его улыбки, слезы умиления в глазах кардинала, его смущение от нахлынувших чувств? Брат Венсан не мог произнести ни одной фразы, болезнь мешала ему говорить. Он мог лишь поднять глаза на кардинала. Он мог лишь пристально смотреть на него с нежностью и любовью. Пылающий взор брата Венсана уже тогда обрел цвет вечности.

Когда в тот солнечный осенний день мы покинули его маленькую келью, где каноник и медсестры с необыкновенным почтением к больному сменяли друг друга, отец-настоятель монастыря Лаграс Эммануэль-Мари повел нас в сад рядом с церковью. Нам было необходимо глотнуть свежего воздуха, чтобы принять безмолвную Божью волю, Его сокровенный Промысел, неумолимо влекший молодого благочестивого монаха с изможденным телом к неведомым берегам. Кардинал неоднократно возвращался, чтобы помолиться со своим другом, братом Венсаном. Состояние больного с каждым днем ухудшалось, но тишина, объемлющая высокопоставленного прелата и скромного каноника, становилась все более сверхъестественной. Будучи в Риме, кардинал часто звонил брату Венсану. Один тихо говорил, а другой молчал. За несколько дней до смерти брата Венсана кардинал Сара еще раз говорил с ним. Он слышал его хриплое, прерывистое дыхание и последние усилия его сердца и благословил его. В воскресенье 10 апреля 2016 года, в тот день, когда кардинал приехал в Аргентель на окончание выставления Святой Плащаницы, брат Венсан в присутствии отца-настоятеля Эммануэля-Мари и родных предал душу Богу. Как можно понять тайну брата Венсана? После множества испытаний кончина его была мирной. Казалось, в окна его кельи безмолвно проникли лучи райского света. В последние месяцы своей жизни молодой брат Венсан очень много молился за кардинала. Каноники, ежеминутно заботившиеся о брате, уверены, что он прожил на несколько месяцев дольше, чтобы лучше защитить Робера Сара. Брат Венсан знал, что «волки не дремлют», что его друг нуждается в нем и полагается на него.

Кардинал Робер Сара и Николя Диа - Сила тишины против диктата шума

с предисловием Папы Бенедикта XVI

Издательство Францисканцев 2021

Кардинал Робер Сара и Николя Диа - Сила тишины против диктата шума - Содержание

Вступление к русскому изданию

Папа Бенедикт XVI. Предисловие

Николя Диа. Введение

Часть I. Тишина против шума мира

«Без тишины Бог исчезает в шуме. И этот шум становится все навязчивее, ибо Бог отсутствует. Если мир вновь не обретет тишину, он погибнет, потому что устремится в ничто». (142)

Часть ІІ. Бог не говорит, но Его голос можно ясно услышать

«Молчание Бога недостижимо и непостижимо. Но молящийся человек знает, что Бог слышит Его так же, как Он услышал последние слова Христа на Кресте. Человечество говорит, Бог отвечает ему Своим молчанием». (167)

Часть III. Тишина, тайна и сакральное

«Существует серьезное предостережение для нашей цивилизации: если наши интеллектуалы не научатся закрывать глаза и не научатся молчать, нам никогда не откроется доступ к тайне, к ее свету, преодолевающему любую тьму, к ее красоте, превосходящей любую красоту. Без тайны мы ограничиваем себя банальностью земных вещей». (240)

Часть IV. Молчание Бога перёд лицом разгула зла

«Болезнь - это сопричастность вечной тишине». (349)

Часть V. Как глас вопиющего в пустыне

«Некоторые души стремятся к одиночеству, чтобы обрести самих себя. Другие ищут его, чтобы посвятить себя Богу и ближним». (117)

Послесловие

Библиография