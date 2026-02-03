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Сарфати - Несостоятельность теории эволюции

Сарфати - Несостоятельность теории эволюции
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Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology

Недавно Национальная Академия наук США (НАН) выпустила пособие для преподавателей под названием «Учение об эволюции и природа науки». Оно было распространено по всей Америке, чтобы учителя имели возможность включить в учебные программы больше занятий по теории эволюции и преподавать учение об эволюции «от молекулы к человеку» как о научном факте. Цель данного издания определена в предисловии к нему: Многие учащиеся имеют слишком ограниченный кругозор в том, что касается важнейшей теории в современной биологической науке, теории, необходимой для понимания ключевых фактов в бытии живых существ, - теории биологической эволюции.

Однако трудно поверить, что «многие учащиеся имеют слишком ограниченный кругозор» в отношении эволюции. Вся светская система образования США (и большинства других стран мира) зиждется на фундаменте теории эволюции. Загляните в любой школьный учебник биологии - и вы увидите, что они, все без исключения, открыто поддерживают эволюцию. Трудно поверить и в то, что теория эволюции так уж «необходима» в биологии, поскольку большая часть «ключевых фактов в бытии живых существ» была открыта креационистами. Например, Луи Пастер обнаружил, что многие заболевания вызываются микробами, и показал невозможность самозарождения жизни, Грегор Мендель основал генетику, а Карл Линней разработал современную систему классификации. Многие выдающиеся биологи наших дней тоже не приемлют идею эволюции - на результаты их трудов никоим образом не повлиял вопрос о том, действительно ли рыбы, выйдя из воды на сушу, постепенно превратились в философов.

Сарфати Джонатан - Несостоятельность теории эволюции

1999 by Answers in Genesis, Brisbane, Australia, ACN 010 120 304. Jonathan D. Sarfati. Refuting Evolution. Master Books, 1999. -144 p.
Russian edition published in cooperation with Literature And Teaching Ministries, 221 West Third St., Joplin, Mo 64801, USA

Сарфати Джонатан - Несостоятельность теории эволюции - Содержание

Несостоятельность теории эволюции, начало

Предисловие

Введение

  • Глава 1 Эволюционная и креационная теория

  • Глава 2. Изменчивость и естественный отбор

  • Глава 3. Недостающие звенья

  • Глава 4. Эволюция птиц?

  • Глава 5. Эволюция китов?

  • Глава 6. Человек: образ Божий или "продвинутая обезьяна"?

  • Глава 7. Астрономия

  • Глава 8. Сколько лет Земле?

  • Глава 9. Разумный замысел?

  • Глава 10. Заключение

Алфавитный указатель

Об авторе

Views 249
Rating 5.0 / 5
Added 03.02.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (3)

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