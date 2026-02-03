Сарфати - Несостоятельность теории эволюции
Недавно Национальная Академия наук США (НАН) выпустила пособие для преподавателей под названием «Учение об эволюции и природа науки». Оно было распространено по всей Америке, чтобы учителя имели возможность включить в учебные программы больше занятий по теории эволюции и преподавать учение об эволюции «от молекулы к человеку» как о научном факте. Цель данного издания определена в предисловии к нему: Многие учащиеся имеют слишком ограниченный кругозор в том, что касается важнейшей теории в современной биологической науке, теории, необходимой для понимания ключевых фактов в бытии живых существ, - теории биологической эволюции.
Однако трудно поверить, что «многие учащиеся имеют слишком ограниченный кругозор» в отношении эволюции. Вся светская система образования США (и большинства других стран мира) зиждется на фундаменте теории эволюции. Загляните в любой школьный учебник биологии - и вы увидите, что они, все без исключения, открыто поддерживают эволюцию. Трудно поверить и в то, что теория эволюции так уж «необходима» в биологии, поскольку большая часть «ключевых фактов в бытии живых существ» была открыта креационистами. Например, Луи Пастер обнаружил, что многие заболевания вызываются микробами, и показал невозможность самозарождения жизни, Грегор Мендель основал генетику, а Карл Линней разработал современную систему классификации. Многие выдающиеся биологи наших дней тоже не приемлют идею эволюции - на результаты их трудов никоим образом не повлиял вопрос о том, действительно ли рыбы, выйдя из воды на сушу, постепенно превратились в философов.
Сарфати Джонатан - Несостоятельность теории эволюции
1999 by Answers in Genesis, Brisbane, Australia, ACN 010 120 304. Jonathan D. Sarfati. Refuting Evolution. Master Books, 1999. -144 p.
Russian edition published in cooperation with Literature And Teaching Ministries, 221 West Third St., Joplin, Mo 64801, USA
Сарфати Джонатан - Несостоятельность теории эволюции - Содержание
Несостоятельность теории эволюции, начало
Предисловие
Введение
Глава 1 Эволюционная и креационная теория
Глава 2. Изменчивость и естественный отбор
Глава 3. Недостающие звенья
Глава 4. Эволюция птиц?
Глава 5. Эволюция китов?
Глава 6. Человек: образ Божий или "продвинутая обезьяна"?
Глава 7. Астрономия
Глава 8. Сколько лет Земле?
Глава 9. Разумный замысел?
Глава 10. Заключение
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