Сарфати - Несостоятельность теории эволюции

Недавно Национальная Академия наук США (НАН) выпустила пособие для преподавателей под названием «Учение об эволюции и природа науки». Оно было распространено по всей Америке, чтобы учителя имели возможность включить в учебные программы больше занятий по теории эволюции и преподавать учение об эволюции «от молекулы к человеку» как о научном факте. Цель данного издания определена в предисловии к нему: Многие учащиеся имеют слишком ограниченный кругозор в том, что касается важнейшей теории в современной биологической науке, теории, необходимой для понимания ключевых фактов в бытии живых существ, - теории биологической эволюции.

Однако трудно поверить, что «многие учащиеся имеют слишком ограниченный кругозор» в отношении эволюции. Вся светская система образования США (и большинства других стран мира) зиждется на фундаменте теории эволюции. Загляните в любой школьный учебник биологии - и вы увидите, что они, все без исключения, открыто поддерживают эволюцию. Трудно поверить и в то, что теория эволюции так уж «необходима» в биологии, поскольку большая часть «ключевых фактов в бытии живых существ» была открыта креационистами. Например, Луи Пастер обнаружил, что многие заболевания вызываются микробами, и показал невозможность самозарождения жизни, Грегор Мендель основал генетику, а Карл Линней разработал современную систему классификации. Многие выдающиеся биологи наших дней тоже не приемлют идею эволюции - на результаты их трудов никоим образом не повлиял вопрос о том, действительно ли рыбы, выйдя из воды на сушу, постепенно превратились в философов.

Сарфати Джонатан - Несостоятельность теории эволюции

1999 by Answers in Genesis, Brisbane, Australia, ACN 010 120 304. Jonathan D. Sarfati. Refuting Evolution. Master Books, 1999. -144 p.

Russian edition published in cooperation with Literature And Teaching Ministries, 221 West Third St., Joplin, Mo 64801, USA

Сарфати Джонатан - Несостоятельность теории эволюции - Содержание

Несостоятельность теории эволюции, начало

Предисловие

Введение

Глава 1 Эволюционная и креационная теория

Глава 2. Изменчивость и естественный отбор

Глава 3. Недостающие звенья

Глава 4. Эволюция птиц?

Глава 5. Эволюция китов?

Глава 6. Человек: образ Божий или "продвинутая обезьяна"?

Глава 7. Астрономия

Глава 8. Сколько лет Земле?

Глава 9. Разумный замысел?

Глава 10. Заключение

Алфавитный указатель

Об авторе