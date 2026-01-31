Саспортас - Боги перемен

Жизнь не всегда легка. Невозможно жить глубоко и не испытывать боли или не переживать периоды кризисов, упадка или серьёзных разрушительных перемен. Они явно неизбежны, однако та ключевая роль, которую боль и кризис играют в процессе роста и эволюции, не всегда очевидна. Хотя одни люди совсем расклеиваются и бывают вообще не в состоянии пережить трудные времена, множество других выходит из конфликтов и неурядиц обновлёнными, преобразившимися и даже ещё более живыми. Они возвращаются к жизни с обновлёнными обязательствами по отношению к потенциалу, который ранее игнорировали, с обновлённым ощущением того, что мы можем назвать «священным» в жизни, и со значительно возросшей восприимчивостью к другим людям.

У древних китайцев было мудрое слово для обозначения кризиса — вей-чи, — комбинация из двух слов: опасность (вей) и возможность (чи). Кризис можно рассматривать как катастрофу, как что-то ужасное, чего нужно избегать любой ценой, но его также можно считать поворотным пунктом, критически важным шагом или ступенью в развитии — возможностью случиться чему-то новому, возможностью отпустить и измениться. Это очень по-человечески — пытаться уйти от болезненных ситуаций и страстно желать, чтобы всё вернулось к тому, как было до кризиса. И тем не менее также возможно воспользоваться кризисом как шансом для развития и роста, для того, чтобы лучше познать жизнь и самого себя. Старое умирает, но рождается новое. Ничто не остается неизменным: что-то уходит, но может возникнуть что-то другое.

Таким образом вопрос состоит не в том, как нам избежать боли, кризиса или перемен, а, скорее, как мы можем понять и использовать эти периоды в нашей жизни наиболее креативно. Роберто Ассаджиоли, основатель психосинтеза, называл это «сотрудничеством с неизбежным». Жить полной жизнью означает переживать и принимать как свет, так и тьму, как радость, так и боль. Времена разрушений и даже страданий неизбежно будут случаться в жизни каждого из нас, но ничто не может заставить нас прекратить поиски способов, как использовать эти периоды для роста и познания.

Говард Саспортас - Боги перемен - Уран,Нептун, Плутон - Том 1

Касталия, 2023. - 300 с.

ISBN 978-5-521-23845-3

Говард Саспортас - Боги перемен - Уран,Нептун, Плутон - Том 1 - Содержание

Содержание

Вступление

Часть первая Сотрудничество с неизбежным

Глава 1. Поиск смысла

Глава 2. Разрушить, чтобы прорваться

Глава 3. Интерпретация транзитов: некоторые практические рекомендации

Глава 4. Кризисы Урана

Глава 5.1. Транзиты Урана к планетам

Глава 5.2. Транзиты Урана по домам

Глава 6. Кризисы Нептуна

Глава 7.1 Транзиты Нептуна к планетам

Глава 7.2. Транзиты Нептуна по домам

Люди склонны бояться транзитов Плутона, и эти опасения небезосновательны, ибо мы имеем дело с богом смерти, чьи владения — тёмная и мрачная преисподняя. Транзитный Плутон зачастую несёт болезненное соприкосновение со смертью. В некоторых случаях это может буквально означать смерть — нашу собственную или кого-то, кто нам близок, — но чаще эти транзиты соответствуют психологической смерти или «смерти эго»: смерти нашей части, смерти нас самих, какими мы себя знаем.

Большинство из нас устанавливают и поддерживают свою идентичность, привязываясь к тем вещам, которые дают нам ощущение того, кто мы есть. Люди, с которыми мы себя связываем, личность, с которой состоим в браке, работа, которую выполняем, деньги, которые лежат у нас на счету в банке, дети, которых мы произвели на свет, религия или философия, которой придерживаемся — всё это используется, чтобы помочь сформировать и поддерживать идентичность.

В процессе развития мы также приходим к формированию мнения и убеждения о самих себе и о жизни « вне себя», и эти сценарии или «жизнеутверждения», как они иногда называются, также вносят вклад в наше ощущение идентичности. Сценарий одного человека может быть: «Я способен достигать того, чего хочу», утверждение о жизни другого может быть: «Я всегда проигрываю». Одно жизнеутверждение может быть: «Мир — безопасное место, которому я могу доверять», тогда как другое: «Мир опасен и намерен меня уничтожить». Мы устанавливаем свою психологическую идентичность не только посредством взаимоотношений или работы, призвания или таланта, но также посредством подобного рода утверждений и убеждений о жизни и о нас самих. Они являются частью нашей личной мифологии и, что более существенно, могут быть бессознательными и потому принимаемыми без возражений. Под действием транзита Плутона любая опора, с помощью которой мы устанавливаем свою идентичность, может разрушиться или безвозвратно выйти из строя, ибо с Плутоном нет пути назад, нет возвращения к невежеству. Подобного рода психологическая смерть нелегка: мы все переживали завершение «глав» в нашей жизни, окончание фазы, или карьеры, или важных дружеских отношений — всё это в определенном смысле смерть нас самих, какими мы себя знали. Однако с Плутоном подобная боль может вынести на поверхность гораздо более тёмные чувства — ярость, отвратительное ощущение унижения — вынуждая нас увидеть одержимость, с которой мы цепляемся за вещи. Даже отказ от негативных привязанностей — плохих взаимоотношений, неудовлетворяющей работы или сценария «неудачника» — нуждается в том, чтобы мы признали, насколько велико наше чувство потери, и требует значительной перестройки нашей жизни. Мы можем в полной мере осознавать, что отпускание неудовлетворительных или деструктивных взаимоотношений является лучшим, что мы можем сделать — потратив годы на психотерапию в попытке трансформировать вынесенные нами из детства негативные паттерны — и тем не менее всё ещё переживать чувство потери и нежелание освободиться от этих привязанностей. Интеллектуально мы можем понимать, что возродимся и что перемены позитивны, но мы всё ещё переживаем смерть наших привязанностей как пугающую и мучительную.

Говард Саспортас - Боги перемен - Уран, Нептун, Плутон - Том 2

Касталия, 2023. - 212 с.

ISBN 978-5-521-23846-0

Говард Саспортас - Боги перемен - Уран, Нептун, Плутон - Том 2 - Содержание

Содержание

Часть четвертая. Транзиты Плутона

Глава 8. Кризисы Плутона

Глава 9.1. Транзиты Плутона к планетам

Глава 9.2. Транзиты Плутона по домам

Часть пятая Свет в конце туннеля

Глава 10. Три случая для изучения

Бетти

Оливия

Крэйг