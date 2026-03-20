Савченко - Бракосочетание и брачный пир

Книга А. П. Савченко и А. В. Дудника «Бракосочетание и брачный пир» посвящена христианскому пониманию брака и семейной жизни. Авторы рассматривают брак как важное духовное и социальное установление, раскрывая его значение с точки зрения библейского учения и христианской традиции.

В книге освещаются вопросы подготовки к браку, духовного смысла брачного союза, роли мужа и жены в семье, а также значение свадебного торжества как важного события в жизни верующих. Особое внимание уделяется нравственным принципам, которые помогают супругам строить гармоничные отношения, основанные на любви, уважении, взаимной ответственности и верности.

Издание предназначено для будущих супругов, молодых семей, а также для всех, кто интересуется христианским пониманием брака и семейных отношений. Книга может служить полезным пособием для подготовки к бракосочетанию и обсуждения семейных ценностей в церковной и образовательной среде.

Харцызск: Издательско-полиграфический отдел при Христианской миссии "Дорога к сердцу”, 2010. – 446 с.

А. П. Савченко, А. В. Дудник – Бракосочетание и брачный пир – Содержание

Благословенная семья

Божий план успешной жизни - Что случилось с идеальной Божьей семьей - Ответственность - Жить, следуя Божьей формуле - Любовь и повиновение - Повиновение не означает господство - Как принять роль? - Жить любовью - Советы мужьям - Советы женам - Советы для супругов - Недостающий компонент.

Взгляд на христианский брак

Верующий мужчина и муж

Верующий Богу мужчина - “Человек Божий” - Нужно поддерживать хорошие взаимоотношения с женами. - Человек Божий, человек трезвый - это муж веры

Семья и брак - пир, сочетание. Дудник А. В

Миловидность обманчива - Не хорошо одному. - Роль стариц в церкви - Жены вслове Божием - Мужья в слове Божием - Украшение женщин - Дети в слове Божием - Бог о детях - Бог о создании семьи - Благословение семьи Господом - Послушание лучше жертвы

Брачные конспекты. Дудник, А. В.

Брак молодых - Брак в раннем возрасте - Брак вдовца с детьми и девицы - Брак вдовцов-стариков - лет. - Брак юноши и девицы

Христианская семья

Роль мужа в доме - Главенство через любовь - Ответ на любовь - Место жены в доме - Гармония во взаимоотношениях между мужем и женой - Муж как отец - Роль жены и матери - Воспитание ваших детей (часть 1) - Воспитание ваших детей (часть 2)

О семье: мужьях, женах и о брачном пире. Александр Савченко

О браке без брака - Важный вопрос - Образец семейных отношений - Источник силы в браке - Параметры успешного брака - Назидание, а не раздражение и критика - Муж - сокровище, жена - сокровищница - Романтичность - А если в семье несогласия - Ответственность мужчин - Блуд - грех всего тела - Как достичь целомудрия? - Цена ее выше жемчугов

Поэзия

Молодым - Мать-героиня - Элегия - Буквы в имени Татьяна - Красивая женщина - это - Мой самоцвет. - Жену, облеченную в солнце - Моя королева - Моя любимая красавица - Золотая моя красавица - Элегия - В преддверии “Серебряной свадьбы” - Жене - в канун юбилея - Дух горит огнем восторга - Любимой жене - Люблю! - Как солнце сияет торжественно - Определение любви - Мое богатство - Светлую, добрую, нежную - Моя жена - Рассказ Виктора Гиденко - По поводу обморока жениха - Не туда смотреть - Пожелание новобрачным - Новобрачным Саше и Маше - Даниилу - Инне - Человеку хочется любви - О советах

В блокнот распорядителя брачного пира Брачные термины

Наставления новобрачным - Любовь - Космический риск - Рецепты семейного счастья - Одиночество - Возраст молодоженов - Историческая справка - Брак по переписке - Женщины - Приготовление пищи - Житейские мелочи - Хозяйка - Торт-небоскреб - Много - и пустословие - Повиновение: голова и шея - Храпит, как отбойный молоток - Ссоры - Амбиции и инфаркт. - Эгоизм - Исповедь бывшего толстяка - Сократ о семейном счастье - Шум на брачном пире - Семья - дети - Если требуют “Дуэта любви без слов” - О матерях - Происхождение семьи - Еще не в раю - Детская простота - Поношенный - Стал атеистом - Волчий аппетит. - Вместо пылесоса - Сказала - Вручение подарков и денежный сбор - Не дождетесь - О первой заповеди - Безотказный жених - Нехорошо быть одному. - Репетиция семейной драмы - Заявление о разводе - Бедный Тосик - Сардониксы брачной этики - Двоеженцы - Украшения женщины - Наставления новобрачным - Пожелания на свадьбе - Улыбка Моны Л изы - Выносливость - Орехи и мужья - Выписка из протокола заседания - Газета “Голос свадьбы” - О семье - Важная заповедь - Не прелюбодействуй! - Безутешные супруги - Мудрость - в любви и браке - Слово к уничижающим брак - Полюбишь и козла - “Эрудит” - Мудрость - в созидании семьи и в укреплении брака - Пожелания новобрачным - “Банковский счет” - “Яблоко раздора” - “Самый ценный подарок”

Принципы брачных взаимоотношений. Миронов А. С

Покрытие головы. Санников С. В

На брак. Нелли Акст

Жениху и невесте - Невеста Христа - От матери - Маме (от невесты) - Новобрачным - Две пальмы - На брачное торжество - Снятие фаты - Невеста - Жениху на брак - Невесте на брак - Подруге на брак

Избранные стихи

Мужьям - Почитай - В день бракосочетания - Брачной чете - Благодарим за приглашение на брак - Женщины - Женщины-матери - Новобрачным - Дай нам, Боже - Мои пожелания - На бракосочетание - Брачное

Для руководителя брачным пиром

Рекомендуемый вариант плана

Вариант из Брачного пира

Приветствие (стих) .'. - Пополам (сценка) - Приветствие (конкурс)

Вопросы для размышления

Крылатая мудрость

Золотые россыпи

Знаете, ли вы?