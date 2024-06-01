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Савченко – Рассказы и очерки

Александр Савченко – Рассказы и очерки
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Philology Literature
Недолюбливал я этого брата. Вид у него был довольно суровый, глаза пронзительные, борода окладистая. Сам худощавый, а речи — далеко не сухие, даже резкие, сочный голос придавал ему авторитет. Говорил он, как власть имеющий.
Как-то, войдя в наш дом, он без обиняков заявил моей матери:
— Сестра Лена, видать, ты не очень любишь своих детей.
— Почему, дорогой брат?
— Потому что розги не вижу в доме. Вспомни, как в Слове Божием сказано: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его» (Пр. 13:25).
В тот же день в нашем жилище над входной дверью, с внутренней ее стороны, появилась злополучная розга. Это был свежий вишневый прут, грозно возлежащий на двух гвоздях. Антон Чехов писал, что заряженное ружье рано или поздно выстрелит. Так и эта розга находила себе точку приложения в виде «мягкого места» кого-то из нас. Чаще всего это «орудие дьявола» (как я считал), словно жало, впиваясь в плоть, служило средством усмирения моего непослушания. Мягкие полушария моей страждущей плоти изобильно покрывались изображениями меридианов и параллелей.
Моя мать пыталась усердно воспитывать меня в страхе Божием, однако я, вдохновившись примерами мучеников, испытывавших более тяжкие страдания, стремился терпеть скорби молча. Моя грудь не исторгала никаких воплей в ответ на бичевания. Стиснув зубы, я, как метко заметил один поэт, наступал на горло собственной песне. Не наблюдая никакой реакции на флаггеляцию, мать восклицала: «Молчишь, как коммунист?» Может быть, она хотела сказать «партизан», но произносила именно так, что меня сильно огорчало.
А брата, возбуждавшего такую педагогическую ревность в моих родителях, звали Иван Данилович Поволяев. В царское время его за штундистские убеждения многократно перевоспитывали на каторжных работах, но все без толку. Старик был непреклонным борцом за веру евангельскую, лишенным какой-либо сентиментальности.
Пройдя столь горькие университеты, он, естественно, был далек от нежности.
Возможно, там его плохо кормили и лишали всяких витаминов, поскольку он, обретя свободу, бесцеремонно навещал любой сад или огород, где с аппетитом поглощал фрукты и овощи. Питался он, исходя из тюремного принципа «Никогда не откладывай на завтра то, что можно съесть сегодня». Иногда его пытались остановить друзья по вере:
— Иван Данилович, так нельзя. Этот же садовый участок — чья-то частная собственность.
— Вся земля — собственность нашего Господа, и Он дал нам ее с плодами для пропитания. А частная собственность в нашей стране упразднена после революции.

Александр Савченко – Рассказы и очерки

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2011. – 324 с.

Александр Савченко – Рассказы и очерки – Содержание

РАССКАЗЫ ИЗ ЖИЗНИ ВЕРУЮЩИХ
  • СУРОВЫЙ БРАТ
  • ДОСТОЙНЫЙ ПЛОД ПОКАЯНИЯ
  • РОКОВОЙ КАМЕНЬ
  • ПЕВИЦА АННА
  • ОН ДОЛЖЕН СИДЕТЬ
  • НЕ ВСЕ ПОЛЕЗНО
  • НЕУЖЕЛИ ОСТАВЛЕНА?
  • НЕХОРОШО БЫТЬ ОДНОМУ!
  • ДРУЖИННИК
  • СУББОТНИК
  • РЕВНОСТЬ НЕ ПО РАССУЖДЕНИЮ, ИЛИ КАК БРАТ ВАСЯ МАГНИТОФОН ТОПИЛ
  • МАССОВОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ
  • ОБЪИВАНИЛИ
  • ПРОПОВЕДЬ ЗЭКА
  • ИНОСТРАНЦЫ МНОГО НЕ ЕДЯТ
  • СТАРИКАМ ВЕЗДЕ У НАС ПОЧЕТ!
  • РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
  • КАК БРАТ КОЛЯ ПОЖЕРТВОВАЛ ПЕСО НА КРАСНЫЙ КРЕСТ
  • КРУЖОК ВЯЗАНИЯ
  • ПИСЬМО ОДИНОКОГО БЕЗБОЖНИКА
  • ЧУДЕСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ
  • СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ
  • ПОЖАЛЕЙТЕ ЕГО!
РАССКАЗЫ ОБ ОТЦЕ
  • СКОРОВАРКА
  • НЕЗАБЫВАЕМАЯ ЛЕКЦИЯ
  • ШЕКЕЛИАДА
  • ПОЛИГЛОТ
  • ХАДЖ В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ
  • ИСКУССТВО ДЕГУСТАЦИИ, ИЛИ КАК ОТЕЦ УЧИЛ МЕНЯ ВЫБИРАТЬ СМЕТАНУ
РАССКАЗЫ ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
  • ПЕРЕГОВОРЫ
  • РОДОСЛОВНАЯ НЕВОСПИТАННОСТИ
  • ПЕРЕСТРОИЛСЯ
  • ПОХВАЛЬНАЯ ГРАМОТА
  • ГОРЯЧИЙ ЦЕХ
  • СЛАВА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ — КАК ТРАВА
СЮЖЕТ ПОДСКАЗЫВАЕТ ЖИЗНЬ
  • ДИСКУССИЯ О СОВРЕМЕННЫХ БАПТИСТАХ
  • РОМАНТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ,
  • ИЛИ ГОРЕ-МИССИОНЕР
  • ПОЛОЖИТЕ РУКИ
  • ЛИЦЕМЕРЫ
  • «МУТАНТ»
  • «ТРЕТЬЯ СИЛА»
  • ПОДАЙТЕ БАБУЛЬКУ СЮДА!
  • КОЛЯДУН
  • БЕСЕДА СО «СТРЕЛЯНЫМ ВОРОБЬЕМ»
  • БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ
  • ПИСЬМО ЗЭКА
  • ВЛАСТЬ И ПРАВО
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ
  • СОВЕСТИ НЕТ
  • ЗА ГРЕХИ — ПЛАТИТЕ!
  • «МИЛЛИОНЕР»
  • «ЙОГ» С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
  • Я ХОЧУ НЕ БОГАТСТВА
  • «ПЯТЕРКА» ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ
  • БЕДНЫЙ ТОСИК
  • НЕ ДОЖДЕТЕСЬ
  • О ПЕРВОЙ ЗАПОВЕДИ
  • УРОК АТЕИЗМА
  • СТИМУЛ К ПОКАЯНИЮ
  • ЕПИСКОП В «ПРИНЦИПЕ»
  • НАДБАВКА ЗА ВРЕДНОСТЬ
  • ЗА ОДНИМ ЗАЙЦЕМ
  • СУД
  • «КАВКАЗЕЦ»
  • ИЗ МУХИ — СЛОНА
  • О ВИКТОРЕ КЛИМЕНКО
  • О ПОЛЬСКОМ ЧАЕ
  • ПЕРЕД СМЕРТЬЮ
  • ПЕРЕПУТАЛ КОНСПЕКТЫ
  • У СТАРЦЕВ — МУДРОСТЬ
  • О ХРАМАХ
  • ПРИГОВОР К СМЕРТИ
  • СНОВИДЕНИЯМИ ВРАЗУМЛЯЕМЫ БУДУТ
  • «ТАК СОБЕРУТСЯ ОРЛЫ...»
  • КУРЕНИЕ ОТВРАТИТЕЛЬНО
  • ОН ЕРЕСИ НЕ СКАЖЕТ
  • МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ
  • АЛЛЕРГИЯ НА «МИССИОНЕРОВ»
  • НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ОСЕЛ
  • ОБИДЕЛСЯ
  • КОМЕНДАНТ СТРАНЫ
  • ИЗРУБИЛИ НА КУСКИ
  • УСВОЕННЫЙ УРОК
  • «ПРЕСВИТЕРИАНСКАЯ» ЦЕРКОВЬ
  • ВРАЧ И ПИСАТЕЛЬ
  • РАЗМЫШЛЕНИЯ НА КЛАДБИЩЕ
  • НАЧИТАННАЯ «ЮРОДИВАЯ»
  • СЕМЕН-СТРАННИК
  • БРАТ «ПОД ВОПРОСОМ»
  • КАК БРАТ МИША В ЛОНДОН ЛЕТАЛ
  • АРЕСТОВАННЫЕ КНИГИ
  • ДУХОВНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК
  • НАРОДНЫЙ МЕТОД
  • БЕЗОТКАЗНЫЙ ЖЕНИХ
  • МИЛОСЕРДНЫЙ САМАРЯНИН
  • НАКАЗАНИЕ ЗА НЕПОВИНОВЕНИЕ
  • ТОЛЬКО ПРЕДУПРЕДИЛ
  • ЖИЗНЬ КАК ПАР
  • ТАМ, ГДЕ НЕТ БОГА
  • ПОКАЯЛСЯ ЛИ?
  • ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ?
  • ЛОВЦЫ ЧЕЛОВЕКОВ
  • О ПАТРИАРХЕ КИРИЛЛЕ
  • С ЧЕРНОГО ХОДА
  • О ХРАМАХ
  • ПРИЧИНЫ БЕССИЛИЯ
  • ДИАГНОЗ И ПРОГНОЗ ДУХОВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ. КОГО
  • КАКИЕ ЖДУТ БОЛЕЗНИ?
  • ПРИЧИНА И КОРНИ ДУХОВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
  • ЭТИОЛОГИЯ И ЭТИМОЛОГИЯ ГРЕХА
  • УДОСТОВЕРЕНИЕ МУДРЕЦА
  • ГОРЬКОЕ И СЛАДКОЕ
  • КАК МЕНЯ СДЕЛАЛИ «ПОХИТИТЕЛЕМ БРИЛЛИАНТОВ»
  • РАЗГОВОР НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
  • НАС ПОЧИТАЮТ МЕРТВЫМИ
  • ДОПРОС
Views 174
Rating 5.0 / 5
Added 01.06.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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