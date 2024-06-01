Савченко – Рассказы и очерки
Недолюбливал я этого брата. Вид у него был довольно суровый, глаза пронзительные, борода окладистая. Сам худощавый, а речи — далеко не сухие, даже резкие, сочный голос придавал ему авторитет. Говорил он, как власть имеющий.
Как-то, войдя в наш дом, он без обиняков заявил моей матери:
— Сестра Лена, видать, ты не очень любишь своих детей.
— Почему, дорогой брат?
— Потому что розги не вижу в доме. Вспомни, как в Слове Божием сказано: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его» (Пр. 13:25).
В тот же день в нашем жилище над входной дверью, с внутренней ее стороны, появилась злополучная розга. Это был свежий вишневый прут, грозно возлежащий на двух гвоздях. Антон Чехов писал, что заряженное ружье рано или поздно выстрелит. Так и эта розга находила себе точку приложения в виде «мягкого места» кого-то из нас. Чаще всего это «орудие дьявола» (как я считал), словно жало, впиваясь в плоть, служило средством усмирения моего непослушания. Мягкие полушария моей страждущей плоти изобильно покрывались изображениями меридианов и параллелей.
Моя мать пыталась усердно воспитывать меня в страхе Божием, однако я, вдохновившись примерами мучеников, испытывавших более тяжкие страдания, стремился терпеть скорби молча. Моя грудь не исторгала никаких воплей в ответ на бичевания. Стиснув зубы, я, как метко заметил один поэт, наступал на горло собственной песне. Не наблюдая никакой реакции на флаггеляцию, мать восклицала: «Молчишь, как коммунист?» Может быть, она хотела сказать «партизан», но произносила именно так, что меня сильно огорчало.
А брата, возбуждавшего такую педагогическую ревность в моих родителях, звали Иван Данилович Поволяев. В царское время его за штундистские убеждения многократно перевоспитывали на каторжных работах, но все без толку. Старик был непреклонным борцом за веру евангельскую, лишенным какой-либо сентиментальности.
Пройдя столь горькие университеты, он, естественно, был далек от нежности.
Возможно, там его плохо кормили и лишали всяких витаминов, поскольку он, обретя свободу, бесцеремонно навещал любой сад или огород, где с аппетитом поглощал фрукты и овощи. Питался он, исходя из тюремного принципа «Никогда не откладывай на завтра то, что можно съесть сегодня». Иногда его пытались остановить друзья по вере:
— Иван Данилович, так нельзя. Этот же садовый участок — чья-то частная собственность.
— Вся земля — собственность нашего Господа, и Он дал нам ее с плодами для пропитания. А частная собственность в нашей стране упразднена после революции.
Александр Савченко – Рассказы и очерки
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2011. – 324 с.
Александр Савченко – Рассказы и очерки – Содержание
РАССКАЗЫ ИЗ ЖИЗНИ ВЕРУЮЩИХ
- СУРОВЫЙ БРАТ
- ДОСТОЙНЫЙ ПЛОД ПОКАЯНИЯ
- РОКОВОЙ КАМЕНЬ
- ПЕВИЦА АННА
- ОН ДОЛЖЕН СИДЕТЬ
- НЕ ВСЕ ПОЛЕЗНО
- НЕУЖЕЛИ ОСТАВЛЕНА?
- НЕХОРОШО БЫТЬ ОДНОМУ!
- ДРУЖИННИК
- СУББОТНИК
- РЕВНОСТЬ НЕ ПО РАССУЖДЕНИЮ, ИЛИ КАК БРАТ ВАСЯ МАГНИТОФОН ТОПИЛ
- МАССОВОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ
- ОБЪИВАНИЛИ
- ПРОПОВЕДЬ ЗЭКА
- ИНОСТРАНЦЫ МНОГО НЕ ЕДЯТ
- СТАРИКАМ ВЕЗДЕ У НАС ПОЧЕТ!
- РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
- КАК БРАТ КОЛЯ ПОЖЕРТВОВАЛ ПЕСО НА КРАСНЫЙ КРЕСТ
- КРУЖОК ВЯЗАНИЯ
- ПИСЬМО ОДИНОКОГО БЕЗБОЖНИКА
- ЧУДЕСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ
- СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ
- ПОЖАЛЕЙТЕ ЕГО!
РАССКАЗЫ ОБ ОТЦЕ
- СКОРОВАРКА
- НЕЗАБЫВАЕМАЯ ЛЕКЦИЯ
- ШЕКЕЛИАДА
- ПОЛИГЛОТ
- ХАДЖ В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ
- ИСКУССТВО ДЕГУСТАЦИИ, ИЛИ КАК ОТЕЦ УЧИЛ МЕНЯ ВЫБИРАТЬ СМЕТАНУ
РАССКАЗЫ ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
- ПЕРЕГОВОРЫ
- РОДОСЛОВНАЯ НЕВОСПИТАННОСТИ
- ПЕРЕСТРОИЛСЯ
- ПОХВАЛЬНАЯ ГРАМОТА
- ГОРЯЧИЙ ЦЕХ
- СЛАВА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ — КАК ТРАВА
СЮЖЕТ ПОДСКАЗЫВАЕТ ЖИЗНЬ
- ДИСКУССИЯ О СОВРЕМЕННЫХ БАПТИСТАХ
- РОМАНТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ,
- ИЛИ ГОРЕ-МИССИОНЕР
- ПОЛОЖИТЕ РУКИ
- ЛИЦЕМЕРЫ
- «МУТАНТ»
- «ТРЕТЬЯ СИЛА»
- ПОДАЙТЕ БАБУЛЬКУ СЮДА!
- КОЛЯДУН
- БЕСЕДА СО «СТРЕЛЯНЫМ ВОРОБЬЕМ»
- БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ
- ПИСЬМО ЗЭКА
- ВЛАСТЬ И ПРАВО
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ
- СОВЕСТИ НЕТ
- ЗА ГРЕХИ — ПЛАТИТЕ!
- «МИЛЛИОНЕР»
- «ЙОГ» С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
- Я ХОЧУ НЕ БОГАТСТВА
- «ПЯТЕРКА» ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ
- БЕДНЫЙ ТОСИК
- НЕ ДОЖДЕТЕСЬ
- О ПЕРВОЙ ЗАПОВЕДИ
- УРОК АТЕИЗМА
- СТИМУЛ К ПОКАЯНИЮ
- ЕПИСКОП В «ПРИНЦИПЕ»
- НАДБАВКА ЗА ВРЕДНОСТЬ
- ЗА ОДНИМ ЗАЙЦЕМ
- СУД
- «КАВКАЗЕЦ»
- ИЗ МУХИ — СЛОНА
- О ВИКТОРЕ КЛИМЕНКО
- О ПОЛЬСКОМ ЧАЕ
- ПЕРЕД СМЕРТЬЮ
- ПЕРЕПУТАЛ КОНСПЕКТЫ
- У СТАРЦЕВ — МУДРОСТЬ
- О ХРАМАХ
- ПРИГОВОР К СМЕРТИ
- СНОВИДЕНИЯМИ ВРАЗУМЛЯЕМЫ БУДУТ
- «ТАК СОБЕРУТСЯ ОРЛЫ...»
- КУРЕНИЕ ОТВРАТИТЕЛЬНО
- ОН ЕРЕСИ НЕ СКАЖЕТ
- МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ
- АЛЛЕРГИЯ НА «МИССИОНЕРОВ»
- НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ОСЕЛ
- ОБИДЕЛСЯ
- КОМЕНДАНТ СТРАНЫ
- ИЗРУБИЛИ НА КУСКИ
- УСВОЕННЫЙ УРОК
- «ПРЕСВИТЕРИАНСКАЯ» ЦЕРКОВЬ
- ВРАЧ И ПИСАТЕЛЬ
- РАЗМЫШЛЕНИЯ НА КЛАДБИЩЕ
- НАЧИТАННАЯ «ЮРОДИВАЯ»
- СЕМЕН-СТРАННИК
- БРАТ «ПОД ВОПРОСОМ»
- КАК БРАТ МИША В ЛОНДОН ЛЕТАЛ
- АРЕСТОВАННЫЕ КНИГИ
- ДУХОВНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК
- НАРОДНЫЙ МЕТОД
- БЕЗОТКАЗНЫЙ ЖЕНИХ
- МИЛОСЕРДНЫЙ САМАРЯНИН
- НАКАЗАНИЕ ЗА НЕПОВИНОВЕНИЕ
- ТОЛЬКО ПРЕДУПРЕДИЛ
- ЖИЗНЬ КАК ПАР
- ТАМ, ГДЕ НЕТ БОГА
- ПОКАЯЛСЯ ЛИ?
- ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ?
- ЛОВЦЫ ЧЕЛОВЕКОВ
- О ПАТРИАРХЕ КИРИЛЛЕ
- С ЧЕРНОГО ХОДА
- О ХРАМАХ
- ПРИЧИНЫ БЕССИЛИЯ
- ДИАГНОЗ И ПРОГНОЗ ДУХОВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ. КОГО
- КАКИЕ ЖДУТ БОЛЕЗНИ?
- ПРИЧИНА И КОРНИ ДУХОВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
- ЭТИОЛОГИЯ И ЭТИМОЛОГИЯ ГРЕХА
- УДОСТОВЕРЕНИЕ МУДРЕЦА
- ГОРЬКОЕ И СЛАДКОЕ
- КАК МЕНЯ СДЕЛАЛИ «ПОХИТИТЕЛЕМ БРИЛЛИАНТОВ»
- РАЗГОВОР НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
- НАС ПОЧИТАЮТ МЕРТВЫМИ
- ДОПРОС
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