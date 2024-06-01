Недолюбливал я этого брата. Вид у него был довольно суровый, глаза пронзительные, борода окладистая. Сам худощавый, а речи — далеко не сухие, даже резкие, сочный голос придавал ему авторитет. Говорил он, как власть имеющий.

Как-то, войдя в наш дом, он без обиняков заявил моей матери:

— Сестра Лена, видать, ты не очень любишь своих детей.

— Почему, дорогой брат?

— Потому что розги не вижу в доме. Вспомни, как в Слове Божием сказано: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его» (Пр. 13:25).

В тот же день в нашем жилище над входной дверью, с внутренней ее стороны, появилась злополучная розга. Это был свежий вишневый прут, грозно возлежащий на двух гвоздях. Антон Чехов писал, что заряженное ружье рано или поздно выстрелит. Так и эта розга находила себе точку приложения в виде «мягкого места» кого-то из нас. Чаще всего это «орудие дьявола» (как я считал), словно жало, впиваясь в плоть, служило средством усмирения моего непослушания. Мягкие полушария моей страждущей плоти изобильно покрывались изображениями меридианов и параллелей.

Моя мать пыталась усердно воспитывать меня в страхе Божием, однако я, вдохновившись примерами мучеников, испытывавших более тяжкие страдания, стремился терпеть скорби молча. Моя грудь не исторгала никаких воплей в ответ на бичевания. Стиснув зубы, я, как метко заметил один поэт, наступал на горло собственной песне. Не наблюдая никакой реакции на флаггеляцию, мать восклицала: «Молчишь, как коммунист?» Может быть, она хотела сказать «партизан», но произносила именно так, что меня сильно огорчало.

А брата, возбуждавшего такую педагогическую ревность в моих родителях, звали Иван Данилович Поволяев. В царское время его за штундистские убеждения многократно перевоспитывали на каторжных работах, но все без толку. Старик был непреклонным борцом за веру евангельскую, лишенным какой-либо сентиментальности.

Пройдя столь горькие университеты, он, естественно, был далек от нежности.

Возможно, там его плохо кормили и лишали всяких витаминов, поскольку он, обретя свободу, бесцеремонно навещал любой сад или огород, где с аппетитом поглощал фрукты и овощи. Питался он, исходя из тюремного принципа «Никогда не откладывай на завтра то, что можно съесть сегодня». Иногда его пытались остановить друзья по вере:

— Иван Данилович, так нельзя. Этот же садовый участок — чья-то частная собственность.

— Вся земля — собственность нашего Господа, и Он дал нам ее с плодами для пропитания. А частная собственность в нашей стране упразднена после революции.

Александр Савченко – Рассказы и очерки

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2011. – 324 с.

Александр Савченко – Рассказы и очерки – Содержание

РАССКАЗЫ ИЗ ЖИЗНИ ВЕРУЮЩИХ

СУРОВЫЙ БРАТ

ДОСТОЙНЫЙ ПЛОД ПОКАЯНИЯ

РОКОВОЙ КАМЕНЬ

ПЕВИЦА АННА

ОН ДОЛЖЕН СИДЕТЬ

НЕ ВСЕ ПОЛЕЗНО

НЕУЖЕЛИ ОСТАВЛЕНА?

НЕХОРОШО БЫТЬ ОДНОМУ!

ДРУЖИННИК

СУББОТНИК

РЕВНОСТЬ НЕ ПО РАССУЖДЕНИЮ, ИЛИ КАК БРАТ ВАСЯ МАГНИТОФОН ТОПИЛ

МАССОВОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

ОБЪИВАНИЛИ

ПРОПОВЕДЬ ЗЭКА

ИНОСТРАНЦЫ МНОГО НЕ ЕДЯТ

СТАРИКАМ ВЕЗДЕ У НАС ПОЧЕТ!

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

КАК БРАТ КОЛЯ ПОЖЕРТВОВАЛ ПЕСО НА КРАСНЫЙ КРЕСТ

КРУЖОК ВЯЗАНИЯ

ПИСЬМО ОДИНОКОГО БЕЗБОЖНИКА

ЧУДЕСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ

ПОЖАЛЕЙТЕ ЕГО!

РАССКАЗЫ ОБ ОТЦЕ

СКОРОВАРКА

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ЛЕКЦИЯ

ШЕКЕЛИАДА

ПОЛИГЛОТ

ХАДЖ В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

ИСКУССТВО ДЕГУСТАЦИИ, ИЛИ КАК ОТЕЦ УЧИЛ МЕНЯ ВЫБИРАТЬ СМЕТАНУ

РАССКАЗЫ ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

ПЕРЕГОВОРЫ

РОДОСЛОВНАЯ НЕВОСПИТАННОСТИ

ПЕРЕСТРОИЛСЯ

ПОХВАЛЬНАЯ ГРАМОТА

ГОРЯЧИЙ ЦЕХ

СЛАВА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ — КАК ТРАВА

СЮЖЕТ ПОДСКАЗЫВАЕТ ЖИЗНЬ

ДИСКУССИЯ О СОВРЕМЕННЫХ БАПТИСТАХ

РОМАНТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ,

ИЛИ ГОРЕ-МИССИОНЕР

ПОЛОЖИТЕ РУКИ

ЛИЦЕМЕРЫ

«МУТАНТ»

«ТРЕТЬЯ СИЛА»

ПОДАЙТЕ БАБУЛЬКУ СЮДА!

КОЛЯДУН

БЕСЕДА СО «СТРЕЛЯНЫМ ВОРОБЬЕМ»

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ

ПИСЬМО ЗЭКА

ВЛАСТЬ И ПРАВО

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ