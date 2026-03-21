Савченко - Размышления христианского врача

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philology Literature

Книга Александра Савченко «Размышления христианского врача» представляет собой сборник духовных и нравственных размышлений автора о медицине, человеческой жизни и служении людям. Опираясь на собственный врачебный опыт и христианское мировоззрение, автор рассматривает вопросы болезни и исцеления, страдания, надежды и веры.

В книге поднимаются темы ответственности врача, отношения к пациенту, ценности человеческой жизни и роли духовных факторов в процессе лечения. Автор делится наблюдениями из медицинской практики, размышляя о том, как вера, сострадание и нравственные принципы помогают врачу поддерживать больных и сохранять внутреннюю устойчивость в непростой профессии.

Издание адресовано врачам, медицинским работникам и всем читателям, интересующимся вопросами медицины, духовности и христианской этики. Книга побуждает к размышлению о глубоком смысле врачебного служения и о взаимосвязи физического и духовного состояния человека.

Александр Савченко - Размышления христианского врача

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2011. – 324 с.

Александр Савченко - Размышления христианского врача - Содержание

  • ЦЕЛИТЕЛЬСТВО ИСТИННОЕ И ЛОЖНОЕ

  • РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРЕССА

  • РАКЕРЕТИЗМА

  • ПОБЕДА НАД ДЕПРЕССИЕЙ

  • ЖИВАЯ ВОДА

  • АКРОМЕГАЛИЯ ГОЛИАФА

  • БОЛЕЗНЬ СОЛОМОНА

  • ЗАВИСТЬ

  • РЕВНОСТЬ

  • ОБИДЧИВОСТЬ

  • ГНЕВЛИВОСТЬ

  • БАСНИ О ПСЕВДОИСЦЕЛЕНИЯХ

  • СВЯТОСТЬ — ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

  • ДУХОВНАЯ ШИЗОФРЕНИЯ ЛИЦЕМЕРИЯ. ДВОЕДУШИЕ

  • ШИЗОФРЕНИЯ ИЛИ БЕСООДЕРЖИМОСТЬ?

  • КЛЕВЕТА — ЧАСТИЧНАЯ ПРАВДА

  • КАК СПАСТИСЬ ОТ РАЗДВОЕНИЯ ЛИЧНОСТИ?

  • ОБНОВЛЕНИЕ УМА — НОВАЯ ПРОГРАММА ЖИЗНИ

  • ОТСУТСТВИЕ РАДОСТИ — АНГЕДОНИЯ

  • БЕЗУМИЕ ГОРДОСТИ

  • ТРИЕДИНСТВО

  • ПОЧЕРК СВЯТОГО ДУХА

  • БОЛЕЗНЬ — ЭТО ЗЛО ИЛИ БЛАГО?

  • РЕМОНТ ХРАМА

  • ХРИСТОС — СОВЕРШЕННЫЙ ВРАЧ

  • БИБЛИЯ ГЛАЗАМИ НЕВЕРУЮЩИХ

  • ДУХ ПРОТИВЛЕНИЯ

  • ДУМАЙТЕ СКРОМНО

  • ВЫЙТИ ИЗ СОДОМА РАВНОДУШИЯ!

  • СЧАСТЬЕ

  • ПРОРОКИ

  • ДИАБЕТ СЛАДОСТРАСТИЯ

  • ПРОФИЛАКТИКА ДУХОВНОГО ОЖИРЕНИЯ

  • ТРЕВОЖНЫЙ СИМПТОМ: РАССЕЯННОСТЬ

  • ГРЫЖИ И ОПУХОЛИ ЕРЕТИЗМА

  • О ПСЕВДОЕРЕСЯХ

  • АЛЛЕРГИЯ РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТИ

  • РИНИТ КЛЕВЕТЫ

  • ЭНТЕРОКОЛИТ БОЛТЛИВОСТИ

  • ДУХОВНАЯ КАТАРАКТА

  • УМСТВЕННАЯ БЛИЗОРУКОСТЬ

  • ГОРЯЧНОСТЬ

  • СМЫСЛ БОЛЕЗНЕЙ: БЕДЫ, ПРЕВРАЩЕННЫЕ В ПОБЕДЫ

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

