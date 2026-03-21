Книга Александра Савченко «Размышления христианского врача» представляет собой сборник духовных и нравственных размышлений автора о медицине, человеческой жизни и служении людям. Опираясь на собственный врачебный опыт и христианское мировоззрение, автор рассматривает вопросы болезни и исцеления, страдания, надежды и веры.
В книге поднимаются темы ответственности врача, отношения к пациенту, ценности человеческой жизни и роли духовных факторов в процессе лечения. Автор делится наблюдениями из медицинской практики, размышляя о том, как вера, сострадание и нравственные принципы помогают врачу поддерживать больных и сохранять внутреннюю устойчивость в непростой профессии.
Издание адресовано врачам, медицинским работникам и всем читателям, интересующимся вопросами медицины, духовности и христианской этики. Книга побуждает к размышлению о глубоком смысле врачебного служения и о взаимосвязи физического и духовного состояния человека.
Александр Савченко - Размышления христианского врача
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2011. – 324 с.
Александр Савченко - Размышления христианского врача - Содержание
ЦЕЛИТЕЛЬСТВО ИСТИННОЕ И ЛОЖНОЕ
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРЕССА
РАКЕРЕТИЗМА
ПОБЕДА НАД ДЕПРЕССИЕЙ
ЖИВАЯ ВОДА
АКРОМЕГАЛИЯ ГОЛИАФА
БОЛЕЗНЬ СОЛОМОНА
ЗАВИСТЬ
РЕВНОСТЬ
ОБИДЧИВОСТЬ
ГНЕВЛИВОСТЬ
БАСНИ О ПСЕВДОИСЦЕЛЕНИЯХ
СВЯТОСТЬ — ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ
ДУХОВНАЯ ШИЗОФРЕНИЯ ЛИЦЕМЕРИЯ. ДВОЕДУШИЕ
ШИЗОФРЕНИЯ ИЛИ БЕСООДЕРЖИМОСТЬ?
КЛЕВЕТА — ЧАСТИЧНАЯ ПРАВДА
КАК СПАСТИСЬ ОТ РАЗДВОЕНИЯ ЛИЧНОСТИ?
ОБНОВЛЕНИЕ УМА — НОВАЯ ПРОГРАММА ЖИЗНИ
ОТСУТСТВИЕ РАДОСТИ — АНГЕДОНИЯ
БЕЗУМИЕ ГОРДОСТИ
ТРИЕДИНСТВО
ПОЧЕРК СВЯТОГО ДУХА
БОЛЕЗНЬ — ЭТО ЗЛО ИЛИ БЛАГО?
РЕМОНТ ХРАМА
ХРИСТОС — СОВЕРШЕННЫЙ ВРАЧ
БИБЛИЯ ГЛАЗАМИ НЕВЕРУЮЩИХ
ДУХ ПРОТИВЛЕНИЯ
ДУМАЙТЕ СКРОМНО
ВЫЙТИ ИЗ СОДОМА РАВНОДУШИЯ!
СЧАСТЬЕ
ПРОРОКИ
ДИАБЕТ СЛАДОСТРАСТИЯ
ПРОФИЛАКТИКА ДУХОВНОГО ОЖИРЕНИЯ
ТРЕВОЖНЫЙ СИМПТОМ: РАССЕЯННОСТЬ
ГРЫЖИ И ОПУХОЛИ ЕРЕТИЗМА
О ПСЕВДОЕРЕСЯХ
АЛЛЕРГИЯ РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТИ
РИНИТ КЛЕВЕТЫ
ЭНТЕРОКОЛИТ БОЛТЛИВОСТИ
ДУХОВНАЯ КАТАРАКТА
УМСТВЕННАЯ БЛИЗОРУКОСТЬ
ГОРЯЧНОСТЬ
СМЫСЛ БОЛЕЗНЕЙ: БЕДЫ, ПРЕВРАЩЕННЫЕ В ПОБЕДЫ
