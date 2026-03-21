Книга А. Савченко «Спутник христианского врача» посвящена вопросам соединения медицинского служения с христианскими духовно-нравственными принципами. Автор рассматривает профессию врача не только как медицинскую деятельность, но и как особое служение людям, требующее высокой ответственности, милосердия и духовной зрелости.

В книге поднимаются вопросы отношения врача к больному, нравственных аспектов медицинской практики, роли сострадания, терпения и поддержки в процессе лечения. Автор также размышляет о духовной стороне болезни и исцеления, о значении веры, надежды и внутреннего состояния человека в борьбе с недугом.

Издание предназначено для врачей, медицинских работников и всех, кто интересуется христианским пониманием служения больным. Книга может быть полезна как для профессионального и духовного размышления, так и для формирования нравственных ориентиров в медицинской практике.

Мариуполь, «Светильник» ОРА Интернэшнл, 1998 - 576 с.

ISBN 966-7262-01-7

А. Савченко - Спутник христианского врача – Содержание

Введение

Часть 1. Общие понятия о врачебной деятельности

1.1. Основная терминология: здоровье и болезнь, исцеление и врачевание

1.2. Библейское определение болезни и здоровья

1.3. Истинное духовное исцеление

1.4. Врач и больной

1.5. О причинах (этиологии) и полезности болезней

1.6. Смысл болезней: беды, превращённые в победы

1.7. Исторические корни библейской медицины 1.8.1. Анатомия, физиология и психология человека. Дихотомичность в христианской антропологии. Человек как храм Святого Духа. Этажи (уровни) человеческой личности (от молекулярно-генетического до Божественно-космического) 1.8.2. Психологическая конституция человека 1.8.3. Болезнь - зло или благо? 1.8.4. Человек - биоэнергетическая система 1.8.5. Человек - храм Святого Духа 1.8.6. Воскресение как полная и окончательная победа жизни 1.8.7. Ясновидение - откуда оно? 1.8.8. Этиология и этимология греха 1.8.9. О биологическом поле



Часть 2. Врачебная деятельность Иисуса Христа

2.1. Христос-совершенный врач 2.1.1. Исцеляющее служение Иисуса: внешний вид, время приёма пациентов, категории больных, статистические аспекты 2.1.2. Исследование методов диагностики и лечения в практике Совершенного Врача - Офтальмолога, Терапевта, Отоларинголога и Психоневролога. Чудеса исцеления 2.1.3. Методика эффективного врачевания: как исцелял Христос?... 2.2.1. Сфера исцеляющего служения 2.2.2. Способы исцеления больных 2.2.3. Символы Святого Духа в исцелении 2.2.4. Шаги к получению исцеления 2.3.2. Оценка чудес Христа в свете современной богословской мысли 2.3.3. О чудесах человеческих



ЧАСТЬ 3. Врачебная деятельность апостолов (по книге Деяний Апостолов)

3.1. Преемственность служения врачевания

3.2. "Жало в плоть" апостола Павла (2 Кор.12,1-10 и Гал.4,12-16)

3.3. Должны ли верующие ходить к врачам? 3.3.1. С претензией на воскрешение

3.4. Уточнение позиции по вопросу исцелений 3.4.1. Почему же всё-таки верующие болеют? 3.4.2. Действие исцеляющего служения

3.5. Взгляды выдающихся врачей на проблемы врачевания 3.5.1. Учёные, философы, богословы, выдающиеся медики - о чудесах исцеления 3.5.2. Исцеления истинные и ложные 3.5.3. Николай Пирогов - о смысле жизни и смерти 3.5.4. Современные учёные - о медицине 3.5.5. О страданиях



Часть 4. Врачебная деятельность последователей Христа в послеапостольский период и сегодня

4.1. Исцеление человеческого духа

4.2. Исцеление бесоодержимости

4.3. Исцеление эмоций 4.3.1. Причины эмоциональных расстройств 4.3.2. Классификация эмоций 4.3.3. Патогенез эмоциональных нарушений 4.3.4. Решение проблемы стресса

4.4. Христианская психиатрия и психотерапия 4.4.1. Общие вопросы диагностики 4.4.2. Диагностика психических заболеваний: исторический экскурс 4.4.3. Дифференциальный диагноз при душевных заболеваниях 4.4.4. Психосоматические аспекты

4.5. Депрессии 4.5.1. Депрессии и личность с точки зрения христианства 4.5.2. Депрессии и богоставленность

4.6. Шизофрения

4.7. Эпилепсия

4.8. Экстрасенсорика и телепатия 4.8.1. Оценка экстрасенсорики 4.8.2. Экстрасенсорика и псевдоцелительство сегодня

4.9. Альтернативная (нетрадиционная) медицина

4.10. Оккультная (тайная) медицина - паранаучная и псевдорелигиозная концепция

4.11. В. Джемс - об исцелении души

4.12. Современный оккультизм - в зеркале богословия

4.13. Душепопечительская тактика у постели умирающего

4.14. Этические основы современной медицины

4.15. Проблемы долгожительства

Приложения

Стихотворения

Рифмы медицины

Библиография