Савченко - Спутник христианского врача
Книга А. Савченко «Спутник христианского врача» посвящена вопросам соединения медицинского служения с христианскими духовно-нравственными принципами. Автор рассматривает профессию врача не только как медицинскую деятельность, но и как особое служение людям, требующее высокой ответственности, милосердия и духовной зрелости.
В книге поднимаются вопросы отношения врача к больному, нравственных аспектов медицинской практики, роли сострадания, терпения и поддержки в процессе лечения. Автор также размышляет о духовной стороне болезни и исцеления, о значении веры, надежды и внутреннего состояния человека в борьбе с недугом.
Издание предназначено для врачей, медицинских работников и всех, кто интересуется христианским пониманием служения больным. Книга может быть полезна как для профессионального и духовного размышления, так и для формирования нравственных ориентиров в медицинской практике.
А. Савченко - Спутник христианского врача
Мариуполь, «Светильник» ОРА Интернэшнл, 1998 - 576 с.
ISBN 966-7262-01-7
А. Савченко - Спутник христианского врача – Содержание
Введение
Часть 1. Общие понятия о врачебной деятельности
1.1. Основная терминология: здоровье и болезнь, исцеление и врачевание
1.2. Библейское определение болезни и здоровья
1.3. Истинное духовное исцеление
1.4. Врач и больной
1.5. О причинах (этиологии) и полезности болезней
1.6. Смысл болезней: беды, превращённые в победы
1.7. Исторические корни библейской медицины
1.8.1. Анатомия, физиология и психология человека. Дихотомичность в христианской антропологии. Человек как храм Святого Духа. Этажи (уровни) человеческой личности (от молекулярно-генетического до Божественно-космического)
1.8.2. Психологическая конституция человека
1.8.3. Болезнь - зло или благо?
1.8.4. Человек - биоэнергетическая система
1.8.5. Человек - храм Святого Духа
1.8.6. Воскресение как полная и окончательная победа жизни
1.8.7. Ясновидение - откуда оно?
1.8.8. Этиология и этимология греха
1.8.9. О биологическом поле
Часть 2. Врачебная деятельность Иисуса Христа
2.1. Христос-совершенный врач
2.1.1. Исцеляющее служение Иисуса: внешний вид, время приёма пациентов, категории больных, статистические аспекты
2.1.2. Исследование методов диагностики и лечения в практике Совершенного Врача - Офтальмолога, Терапевта, Отоларинголога и Психоневролога. Чудеса исцеления
2.1.3. Методика эффективного врачевания: как исцелял Христос?...
2.2.1. Сфера исцеляющего служения
2.2.2. Способы исцеления больных
2.2.3. Символы Святого Духа в исцелении
2.2.4. Шаги к получению исцеления
2.3.2. Оценка чудес Христа в свете современной богословской мысли
2.3.3. О чудесах человеческих
ЧАСТЬ 3. Врачебная деятельность апостолов (по книге Деяний Апостолов)
3.1. Преемственность служения врачевания
3.2. "Жало в плоть" апостола Павла (2 Кор.12,1-10 и Гал.4,12-16)
3.3. Должны ли верующие ходить к врачам?
3.3.1. С претензией на воскрешение
3.4. Уточнение позиции по вопросу исцелений
3.4.1. Почему же всё-таки верующие болеют?
3.4.2. Действие исцеляющего служения
3.5. Взгляды выдающихся врачей на проблемы врачевания
3.5.1. Учёные, философы, богословы, выдающиеся медики - о чудесах исцеления
3.5.2. Исцеления истинные и ложные
3.5.3. Николай Пирогов - о смысле жизни и смерти
3.5.4. Современные учёные - о медицине
3.5.5. О страданиях
Часть 4. Врачебная деятельность последователей Христа в послеапостольский период и сегодня
4.1. Исцеление человеческого духа
4.2. Исцеление бесоодержимости
4.3. Исцеление эмоций
4.3.1. Причины эмоциональных расстройств
4.3.2. Классификация эмоций
4.3.3. Патогенез эмоциональных нарушений
4.3.4. Решение проблемы стресса
4.4. Христианская психиатрия и психотерапия
4.4.1. Общие вопросы диагностики
4.4.2. Диагностика психических заболеваний: исторический экскурс
4.4.3. Дифференциальный диагноз при душевных заболеваниях
4.4.4. Психосоматические аспекты
4.5. Депрессии
4.5.1. Депрессии и личность с точки зрения христианства
4.5.2. Депрессии и богоставленность
4.6. Шизофрения
4.7. Эпилепсия
4.8. Экстрасенсорика и телепатия
4.8.1. Оценка экстрасенсорики
4.8.2. Экстрасенсорика и псевдоцелительство сегодня
4.9. Альтернативная (нетрадиционная) медицина
4.10. Оккультная (тайная) медицина - паранаучная и псевдорелигиозная концепция
4.11. В. Джемс - об исцелении души
4.12. Современный оккультизм - в зеркале богословия
4.13. Душепопечительская тактика у постели умирающего
4.14. Этические основы современной медицины
4.15. Проблемы долгожительства
Приложения
Стихотворения
Рифмы медицины
Библиография
