Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Савченко - Спутник христианского врача

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philology Literature

Книга А. Савченко «Спутник христианского врача» посвящена вопросам соединения медицинского служения с христианскими духовно-нравственными принципами. Автор рассматривает профессию врача не только как медицинскую деятельность, но и как особое служение людям, требующее высокой ответственности, милосердия и духовной зрелости.

В книге поднимаются вопросы отношения врача к больному, нравственных аспектов медицинской практики, роли сострадания, терпения и поддержки в процессе лечения. Автор также размышляет о духовной стороне болезни и исцеления, о значении веры, надежды и внутреннего состояния человека в борьбе с недугом.

Издание предназначено для врачей, медицинских работников и всех, кто интересуется христианским пониманием служения больным. Книга может быть полезна как для профессионального и духовного размышления, так и для формирования нравственных ориентиров в медицинской практике.

А. Савченко - Спутник христианского врача

Мариуполь, «Светильник» ОРА Интернэшнл, 1998 - 576 с.

ISBN 966-7262-01-7

А. Савченко - Спутник христианского врача – Содержание

Введение

Часть 1. Общие понятия о врачебной деятельности

  • 1.1. Основная терминология: здоровье и болезнь, исцеление и врачевание

  • 1.2. Библейское определение болезни и здоровья

  • 1.3. Истинное духовное исцеление

  • 1.4. Врач и больной

  • 1.5. О причинах (этиологии) и полезности болезней

  • 1.6. Смысл болезней: беды, превращённые в победы

  • 1.7. Исторические корни библейской медицины

    • 1.8.1. Анатомия, физиология и психология человека. Дихотомичность в христианской антропологии. Человек как храм Святого Духа. Этажи (уровни) человеческой личности (от молекулярно-генетического до Божественно-космического)

    • 1.8.2. Психологическая конституция человека

    • 1.8.3. Болезнь - зло или благо?

    • 1.8.4. Человек - биоэнергетическая система

    • 1.8.5. Человек - храм Святого Духа

    • 1.8.6. Воскресение как полная и окончательная победа жизни

    • 1.8.7. Ясновидение - откуда оно?

    • 1.8.8. Этиология и этимология греха

    • 1.8.9. О биологическом поле

Часть 2. Врачебная деятельность Иисуса Христа

  • 2.1. Христос-совершенный врач

    • 2.1.1. Исцеляющее служение Иисуса: внешний вид, время приёма пациентов, категории больных, статистические аспекты

    • 2.1.2. Исследование методов диагностики и лечения в практике Совершенного Врача - Офтальмолога, Терапевта, Отоларинголога и Психоневролога. Чудеса исцеления

    • 2.1.3. Методика эффективного врачевания: как исцелял Христос?...

    • 2.2.1. Сфера исцеляющего служения

    • 2.2.2. Способы исцеления больных

    • 2.2.3. Символы Святого Духа в исцелении

    • 2.2.4. Шаги к получению исцеления

    • 2.3.2. Оценка чудес Христа в свете современной богословской мысли

    • 2.3.3. О чудесах человеческих

ЧАСТЬ 3. Врачебная деятельность апостолов (по книге Деяний Апостолов)

  • 3.1. Преемственность служения врачевания

  • 3.2. "Жало в плоть" апостола Павла (2 Кор.12,1-10 и Гал.4,12-16)

  • 3.3. Должны ли верующие ходить к врачам?

    • 3.3.1. С претензией на воскрешение

  • 3.4. Уточнение позиции по вопросу исцелений

    • 3.4.1. Почему же всё-таки верующие болеют?

    • 3.4.2. Действие исцеляющего служения

  • 3.5. Взгляды выдающихся врачей на проблемы врачевания

    • 3.5.1. Учёные, философы, богословы, выдающиеся медики - о чудесах исцеления

    • 3.5.2. Исцеления истинные и ложные

    • 3.5.3. Николай Пирогов - о смысле жизни и смерти

    • 3.5.4. Современные учёные - о медицине

    • 3.5.5. О страданиях

Часть 4. Врачебная деятельность последователей Христа в послеапостольский период и сегодня

  • 4.1. Исцеление человеческого духа

  • 4.2. Исцеление бесоодержимости

  • 4.3. Исцеление эмоций

    • 4.3.1. Причины эмоциональных расстройств

    • 4.3.2. Классификация эмоций

    • 4.3.3. Патогенез эмоциональных нарушений

    • 4.3.4. Решение проблемы стресса

  • 4.4. Христианская психиатрия и психотерапия

    • 4.4.1. Общие вопросы диагностики

    • 4.4.2. Диагностика психических заболеваний: исторический экскурс

    • 4.4.3. Дифференциальный диагноз при душевных заболеваниях

    • 4.4.4. Психосоматические аспекты

  • 4.5. Депрессии

    • 4.5.1. Депрессии и личность с точки зрения христианства

    • 4.5.2. Депрессии и богоставленность

  • 4.6. Шизофрения

  • 4.7. Эпилепсия

  • 4.8. Экстрасенсорика и телепатия

    • 4.8.1. Оценка экстрасенсорики

    • 4.8.2. Экстрасенсорика и псевдоцелительство сегодня

  • 4.9. Альтернативная (нетрадиционная) медицина

  • 4.10. Оккультная (тайная) медицина - паранаучная и псевдорелигиозная концепция

  • 4.11. В. Джемс - об исцелении души

  • 4.12. Современный оккультизм - в зеркале богословия

  • 4.13. Душепопечительская тактика у постели умирающего

  • 4.14. Этические основы современной медицины

  • 4.15. Проблемы долгожительства

Приложения

Стихотворения

Рифмы медицины

Библиография

Views 38
Rating
Added 21.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

