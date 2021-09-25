Четвертая книга серии «Популярная библиотека отцов и учителей Церкви» включает выдержки из творений святителя Амвросия Медиоланского (340-397), блаженных Аврелия Августина (354-430) и Иеронима Стридонского (342-420). Эти святые занимали различные позиции по некоторым вопросам богословия и богослужения, однако они схожи в том, что их праведность заслоняла прошлые ошибки, заставляла окружающих задуматься над смыслом христианской жизни, принять веру Христову и укрепиться в ней. Так, проповеди Амвросия, епископа Медиоланского, заинтересовали Аврелия Августина, состоявшего тогда в секте манихеев.

Слова святителя Амвросия показались настолько убедительными, что стали толчком к пересмотру прежних позиций, возникли вопросы, на которые у сектантов не было ответа. В итоге Аврелий Августин отошел от манихейской «закваски». Подобно тому как отозвались проповеди святителя в душе будущего блаженного Августина, автора «Исповеди», звучат они и в нынешнее время, находя новые смыслы и откровения. «Слова обыкновенны, но необыкновенна тайна...» — писал святитель Амвросий, отмечая, что даже самыми повседневными словами можно приблизить к пониманию тайны бытия. Слова, описанный опыт, личные письма, начертанные этими святыми восемнадцать веков назад, способны научить вере потомков.

Свет миру: Из творений святителя Амвросия Медиоланского, блаженных Аврелия Августина и Иеронима Стридонского

авт.-сост. Анастасия Савчук

М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2020. 208 с.

Серия "Популярная библиотека отцов и учителей Церкви"

ISBN 978-5-88017-871-1

Свет миру: Из творений святителя Амвросия Медиоланского, блаженных Аврелия Августина и Иеронима Стридонского - Содержание

«Слова обыкновенны, но необыкновенна тайна...»