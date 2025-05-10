Савдерс Мартин - Сила наставничества - Изменяя тех, кто изменит мир

Окончив обучение в 1980 году, я начал нести пасторское служение. Философия, которой я придерживался, была проста: «Ученичество — это служение, на которое должна работать вся церковь!» Для меня все было предельно ясно: Иисус начал Свое служение с призвания учеников, Он учил Своих учеников, Его последним поручением ученикам было приобретать больше учеников, которые подготовят еще больше учеников по всей земле. Все очевидно и понятно. Все просто. Все однозначно. Зачем заниматься чем-то еще?

Я разработал этапы ученичества для новообращенных, для домашних групп, для развивающихся лидеров и для зрелых лидеров, которые наставляли менее зрелых лидеров. Все выглядело очень просто и ясно. Результат не заставил себя ждать. Меня попросили помочь другой церкви в создании подобных структур, и, помню, я думал тогда: «Почему другим все это кажется чем-то новым и оригинальным?»

В следующие годы этот материал и эти простые структуры помогли сотням церквей развить систему ученичества. Сейчас, спустя двадцать четыре года, я все еще не перестаю удивляться, что во многих церковных кругах эти материалы воспринимаются как нечто свежее и новаторское.

Очень многие молодые развивающиеся лидеры ищут наставников, потому что для них наставник не просто какое-то «желаемое дополнение», — это острейшая реальная необходимость, способствующая их развитию. Многие из них недополучили в свое время необходимых «кирпичиков» — составляющих полноценного личностного и эмоционального формирования характера, уверенности в себе и мужества — тех черт, которые так необходимы эффективному лидеру. Жажда наставничества является очевидным выражением желания восполнить эти пробелы. И эта жажда постоянно озвучивается сотнями одаренных молодых лидеров на каждом континенте. Трудно недооценить всю нужду в наставничестве!

Идея этой книги родилась тридцать лет назад в беседе с Полом Бубна, прежним президентом Христианского и миссионерского альянса (С&МА). Мы начали писать эту книгу вместе, но болезнь его жены и ее преждевременная смерть прервали этот процесс. Спустя восемь лет мы снова вернулись к ее написанию, но вскоре сам Пол отошел к Господу, и работа над книгой снова остановилась. Наконец «Сила наставничества» завершена, и в ней поднимаются те вопросы, которые мы с Полом обсуждали в той давней беседе о нужде в наставничестве.

Савдерс Мартин - Сила наставничества - Изменяя тех, кто изменит мир

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2013. — 203 с.

ISBN 978-5-88869-275-2.

Савдерс Мартин - Сила наставничества – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

Условные сокращения

Вступление

Благодарность

1. Наставничество и процесс развития

2. Почему наставничество?

3. Развитие значимых взаимоотношений

4. Уникальные модели наставничества

5. Процесс развития

6. Духовное формирование: ученичество

7. Формирование характера

8. Целостность

9. Работа с глубокими личными проблемами

10. Развивая здоровые эмоциональные и духовные стороны жизни и служения

11. Цель, страсть, план и приоритет в наставничестве ...

12. Создание рабочих форматов для наставничества в будущем

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Примечания