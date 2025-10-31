Савельев - Далекий путь
Это рассказ о жизни православной общины, образовавшейся в Москве в середине двадцатых годов, оставшейся единой духовной семьей в насильственном рассеянии и вновь соединившейся под Москвой после возвращения ее членов из невольных странствий - лагерей и ссылок. Но рассказ этот необычный. Трудно сказать, что у книги есть автор в привычном значении этого слова и что она писалась так, как обычно пишутся книги: архимандрит Сергий (Савельев), руководивший общиной, лишь смиренно и бережно собрал и выстроил материалы, которые составили целостное повествование. В основу этого повествования легла уникальная переписка, длившаяся более полувека и дополненная воспоминаниями.
Переписка эта возникла еще в Москве, до ареста некоторых членов общины в 1929 году и последовавших за ним лагерей и ссылок. Уже тогда в письмах общинники поверяли свои мысли и переживания, искали утешение и утешали близких. Когда же они были насильственно разделены, переписка стала их насущной потребностью. Разбросанные по разным городам и весям нашей Родины, они не переставали вместе трудиться на пути спасения, поддерживая и ободряя друг друга. Москва, Ярославль, Архангельск, Пинюг, Пинега, Печорский лагерь, Ташкент, Дмитров, Рязань, Волоколамск - вот неполная география тех мест, куда спешили письма и посылки, отправляемые любовной рукой.
Архимандрит Сергий Савельев - Далекий путь: История одной христианской общины
М.: Даниловский благовестник, 1998. 280 с., илл.
ISBN 5־016־89101־Х
Архимандрит Сергий Савельев - Далекий путь: История одной христианской общины - Оглавление
От издательства
А. Н. Богословский. «И тогда мы были неделимы! »
Часть первая «ГДЕ ДВОЕ ИЛИ ТРОЕ СОБРАНЫ ВО ИМЯ МОЕ, ТАМ Я ПОСРЕДИ НИХ»
- Глава первая. Кое-что из верховья жизни
- Глава вторая. Ночная служба в Грузинской церкви и поездки в Саров
- Глава третья. Распад общины Грузинской церкви
Часть вторая «ЛЮБОВЬЮ СЛУЖИТЕ ДРУГ ДРУГУ»
- Глава четвертая. Ночь безлунная и рассвет
- Глава пятая. Жизнь «иная» крепнет
- Глава шестая. Успокаиваться нельзя
Часть третья «МЫ ЖИВЫ ЕСМЫ, АЩЕ ВЫ СТОИТЕ О ГОСПОДЕ»
- Глава седьмая. «Иная» жизнь идет своим порядком
- Глава восьмая. Как все быстро меняется!
- Глава девятая. Лед тронулся
Часть четвертая «СИИ СУТЬ, ИЖЕ ПРИИДОША ОТ СКОРБИ ВЕЛИКИЯ... СЕГО РАДИ СУТЬ ПРЕД ПРЕСТОЛОМ БОЖИИМ»
- Глава десятая. Возвращение из далеких краев
- Глава одиннадцатая. ... Но путь «иной» жизни остается сложным и тернистым
- Глава двенадцатая. «Кто познал ум Господень или кто советник Ему был?»
Приложение. Сведения об авторах писем и воспоминаний
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