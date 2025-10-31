Это рассказ о жизни православной общины, образовавшейся в Москве в середине двадцатых годов, оставшейся единой духовной семьей в насильственном рассеянии и вновь соединившейся под Москвой после возвращения ее членов из невольных странствий - лагерей и ссылок. Но рассказ этот необычный. Трудно сказать, что у книги есть автор в привычном значении этого слова и что она писалась так, как обычно пишутся книги: архимандрит Сергий (Савельев), руководивший общиной, лишь смиренно и бережно собрал и выстроил материалы, которые составили целостное повествование. В основу этого повествования легла уникальная переписка, длившаяся более полувека и дополненная воспоминаниями.

Переписка эта возникла еще в Москве, до ареста некоторых членов общины в 1929 году и последовавших за ним лагерей и ссылок. Уже тогда в письмах общинники поверяли свои мысли и переживания, искали утешение и утешали близких. Когда же они были насильственно разделены, переписка стала их насущной потребностью. Разбросанные по разным городам и весям нашей Родины, они не переставали вместе трудиться на пути спасения, поддерживая и ободряя друг друга. Москва, Ярославль, Архангельск, Пинюг, Пинега, Печорский лагерь, Ташкент, Дмитров, Рязань, Волоколамск - вот неполная география тех мест, куда спешили письма и посылки, отправляемые любовной рукой.

Архимандрит Сергий Савельев - Далекий путь: История одной христианской общины

М.: Даниловский благовестник, 1998. 280 с., илл.

ISBN 5־016־89101־Х

Архимандрит Сергий Савельев - Далекий путь: История одной христианской общины - Оглавление

От издательства

А. Н. Богословский. «И тогда мы были неделимы! »

Часть первая «ГДЕ ДВОЕ ИЛИ ТРОЕ СОБРАНЫ ВО ИМЯ МОЕ, ТАМ Я ПОСРЕДИ НИХ»

Глава первая. Кое-что из верховья жизни

Глава вторая. Ночная служба в Грузинской церкви и поездки в Саров

Глава третья. Распад общины Грузинской церкви

Часть вторая «ЛЮБОВЬЮ СЛУЖИТЕ ДРУГ ДРУГУ»

Глава четвертая. Ночь безлунная и рассвет

Глава пятая. Жизнь «иная» крепнет

Глава шестая. Успокаиваться нельзя

Часть третья «МЫ ЖИВЫ ЕСМЫ, АЩЕ ВЫ СТОИТЕ О ГОСПОДЕ»

Глава седьмая. «Иная» жизнь идет своим порядком

Глава восьмая. Как все быстро меняется!

Глава девятая. Лед тронулся

Часть четвертая «СИИ СУТЬ, ИЖЕ ПРИИДОША ОТ СКОРБИ ВЕЛИКИЯ... СЕГО РАДИ СУТЬ ПРЕД ПРЕСТОЛОМ БОЖИИМ»

Глава десятая. Возвращение из далеких краев

Глава одиннадцатая. ... Но путь «иной» жизни остается сложным и тернистым

Глава двенадцатая. «Кто познал ум Господень или кто советник Ему был?»

Приложение. Сведения об авторах писем и воспоминаний