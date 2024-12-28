Савич - На пути к вечности — привилегия выбора
Цель этой книги — осмысление процессов Сотворения, описанных в Св. Писании с точки зрения современной науки, и прежде всего, с позиции информатики. Познание окружающего мира—это накопления информации, ее интерпретации, ну и конечно, применение на практике. Духовной составляющей человека принадлежит ведущая роль в этом процессе. Размышления, анализ, сомнения, принятие или отторжение, поиск и разочарования, увлеченность или равнодушие — все это формирует отношение человека к окружающему миру.
В Св. Писании говорится, что в основе появления нашего мира лежат духовные явления: «В начале было Слово». Мною сделана попытка показать, что Св. Писание несмотря на то что — это духовная книга, не противоречит принципам науки. По идее, так и должно быть, ведь человек с помощью различных наук познает окружающий мир, созданный на константах и законах, которые лежат в основе научного познания.
Несмотря на достижения современной науки, в мире остается еще очень много неизведанного и таинственного. Последнее слово, наверное, покажется слишком ненаучным. Но ведь и сама жизнь, которая нас окружает и к которой мы так привыкли, является тайной. В повседневных заботах мы и не замечаем ее чудес, а ее появление на нашей планете с точки зрения официальной науки все еще остается неразрешимой загадкой.
Книга написана в жанре диалога. С моей точки зрения, это удобный способ озвучить сомнения и размышления относительно сложных и неоднозначных вопросов жизни. Неторопливое обсуждение различных вопросов в форме диалога, возможно, покажется слишком медленным на фоне стремительного темпа современной жизни. Тем не менее был использован этот литературный метод. При этом главным для меня было избежать скучного и малопонятного обсуждения тех или иных проблем.
Тематика диалогов этой книги весьма разнообразна. Но основа их одна — познание того, что подарено нам Создателем. Возможно обсуждение некоторых проблем покажутся спорными, но в рамках настоящего издания невозможно дать им более глубокое духовно-научное обоснование.
«Где Дух Господень — там свобода», — пусть это изречение будет лейтмотивом этого издания. Именно Его Дух необходим нам для истинного понимания вещей, процессов и явлений, которые окружают нас. И именно Его Дух освободит ищущего от заблуждений, бессмысленного топтания на месте и рабства предвзятости, в конце концов.
Савич И. М. - На пути к вечности — привилегия выбора
СПб.: Любавич, 2024. —384 с.
ISBN 978-5-907737-63-1
Савич И. М. - На пути к вечности — привилегия выбора – Содержание
Содержание
Предисловие
Foreword
1. Живое и жизнь
- 1.1 Живое — это движение
- 1.2 Кое-что об информации
- 1.3 Живое — это не застывшая структура
- 1.4 Индуцированные флуктуации как средство существования живого
- 1.5 Только жизнь может породить жизнь
- 1.6 Предустановленная сложность живой клетки
- 1.7 Живое и жизнь
- Использованная литература
2. Информационно-интеллектуальные технологии живого
- 2.1 Информатика живого
- 2.2 Алгоритмы и интерфейсы живых организмов
- 2.3 Кодирование информации — необходимое условие жизнедеятельности
- 2.4 Роль информации в живой природе
- 2.5 Целеполагание информации
- 2.6 Молекулярный язык клетки
- 2.7 Информационный обмен в живых организмах
- 2.8 Уровни информационного обмена живого
- 2.9 Многокаскадность транскрипционно-трансляционной системы живой клетки
- 2.10 Информационное взаимодействие между живыми организмами и внутриклеточная организация
- 2.11 Мутации как информационная энтропия
- 2.12 Существование Бога логически обоснованно
- Использованная литература
3. Загадки третьей планеты
- 3.1 Земля и Солнце — гармония и рациональность устройства
- 3.2 Происхождение Вселенной и Солнечной системы
- 3.3 Странности планет и их спутников
- 3.4 Законы Кеплера — свидетельство Сотворения
- 3.5 Кое-что о радиоактивных методах датирования
- 3.6 Радиоуглеродный метод — идеален ли он?
- 3.7 Результаты других методов датирования
- 3.8 Кометы, кратеры и динозавры
- 3.9 Где же истина?
- Использованная литература
4. Энтропия и творчество — два антипода
- 4.1 Творчество как потребность
- 4.2 Закон возрастания энтропии — закон деградации и распада
- 4.3 Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья?
- 4.4 Энтропия и творчество — два антипода
- 4.5 Энтропия и Солнце
- 4.6 Окружающий мир как Творение
- 4.7 Энтропия и живые организмы
- 4.8 Выводы
- Использованная литература
5. Человек и обезьяны
- 5.1 Человек — уникальное существо
- 5.2 Информационные модели и систематика
- 5.3 Небольшой урок анатомии
- 5.4 «Эволюция» или инвалидность?
- 5.5 «Эволюция» — прямой путь к генетическим заболеваниям
- 5.6 ДНК и информация
- 5.7 В поисках «промежуточного звена»
- 5.8 Охотники за черепами
- 5.9 «Современные неандертальцы»
- 5.10 История повторяется
- Приложение 5.1
- Приложение 5.2
- Приложение 5.3
- Приложение 5.4
- Использованная литература
6. По образу и подобию
- 6.1 Происхождение и сущность человека
- 6.2 Почему эволюция?
- 6.3 Эмбриология и кодирование информации
- 6.4 Немного о Вавилонском проекте
- 6.5 Человек осознает, что он смертен
- 6.6 Человек — образ Бога живого
- Использованная литература
7. На пути к вечности
- 7.1 Введение
- 7.2 Время — что это?
- 7.3 Что происходит со временем?
- 7.4 Время и Бог
- 7.5 В исполнении полноты времени
- 7.6 Кое-что о вечности
- 7.7 События, время, вечность
- 7.8 Жизнь и время
- 7.9 Настоящее как мгновение
- 7.10 Все течет, все меняется
- 7.11 Можно ли измерить настоящее?
- 7.12 Не все мгновения прекрасны
- 7.13 Только Бог творит все новое
- 7.14 Еще есть время
- Использованная литература
8. Гармония в природе — воплощение замысла Создателя
- 8.1 Гармония в природе
- 8.2 Симметрия — основа гармонии
- 8.3 Виды симметрии
- 8.4 Деление отрезка в заданной пропорции и золотое сечение
- 8.5 Ряд цифр Леонардо Пизанского
- 8.6 Золотой прямоугольник и логарифмическая спираль
- 8.7 Пятиугольник и что из этого следует
- 8.8 И еще немного о пятиугольниках и звездах
- 8.9 Симметрия в природе и в творениях человека
- 8.10 Соразмерность и пропорциональность — необходимые элементы гармонии
- 8.11 Событийная симметрия
- Приложение 8.1 [6]
- Использованная литература
9. По вере нашей
- 9.1 Кое-что о вере
- 9.2 Ничего нового
- 9.3 Проблема зла и его преодоление
- 9.4 Последствия греха
- 9.5 Осуетившись в неверии
- 9.6 «По вере вашей да будет вам»
- 9.7 Искушения и вера
- 9.8 Сотворение как реальность
- 9.9 Зло обречено
- 9.10 Свидетельство Духа Святого
- Использованная литература
10. Алгоритм Творения
- 10.1 Начало. День первый
- 10.2 День второй
- 10.3 День третий
- 10.4 День четвертый
- 10.5 День пятый
- 10.6 День шестой
- 10.7 Конец. День седьмой
- Использованная литература
11. Принципы Творения
- 11.1 Совершенство
- 11.2 Красота
- 11.3 Мудрость
- 11.4 Выбор
- 11.5 Соразмерность и гармония
- 11.6 Целеполагание
- 11.7 Радость
- 11.8 Любовь
- 11.9 Иисус Христос
- 11.10 Числа, константы и законы
- Использованная литература
Заключение
Conclusion
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