Савич - На пути к вечности — привилегия выбора

Цель этой книги — осмысление процессов Сотворения, описанных в Св. Писании с точки зрения современной науки, и прежде всего, с позиции информатики. Познание окружающего мира—это накопления информации, ее интерпретации, ну и конечно, применение на практике. Духовной составляющей человека принадлежит ведущая роль в этом процессе. Размышления, анализ, сомнения, принятие или отторжение, поиск и разочарования, увлеченность или равнодушие — все это формирует отношение человека к окружающему миру.

В Св. Писании говорится, что в основе появления нашего мира лежат духовные явления: «В начале было Слово». Мною сделана попытка показать, что Св. Писание несмотря на то что — это духовная книга, не противоречит принципам науки. По идее, так и должно быть, ведь человек с помощью различных наук познает окружающий мир, созданный на константах и законах, которые лежат в основе научного познания.

Несмотря на достижения современной науки, в мире остается еще очень много неизведанного и таинственного. Последнее слово, наверное, покажется слишком ненаучным. Но ведь и сама жизнь, которая нас окружает и к которой мы так привыкли, является тайной. В повседневных заботах мы и не замечаем ее чудес, а ее появление на нашей планете с точки зрения официальной науки все еще остается неразрешимой загадкой.

Книга написана в жанре диалога. С моей точки зрения, это удобный способ озвучить сомнения и размышления относительно сложных и неоднозначных вопросов жизни. Неторопливое обсуждение различных вопросов в форме диалога, возможно, покажется слишком медленным на фоне стремительного темпа современной жизни. Тем не менее был использован этот литературный метод. При этом главным для меня было избежать скучного и малопонятного обсуждения тех или иных проблем.

Тематика диалогов этой книги весьма разнообразна. Но основа их одна — познание того, что подарено нам Создателем. Возможно обсуждение некоторых проблем покажутся спорными, но в рамках настоящего издания невозможно дать им более глубокое духовно-научное обоснование.

«Где Дух Господень — там свобода», — пусть это изречение будет лейтмотивом этого издания. Именно Его Дух необходим нам для истинного понимания вещей, процессов и явлений, которые окружают нас. И именно Его Дух освободит ищущего от заблуждений, бессмысленного топтания на месте и рабства предвзятости, в конце концов.

Савич И. М. - На пути к вечности — привилегия выбора

СПб.: Любавич, 2024. —384 с.

ISBN 978-5-907737-63-1

Савич И. М. - На пути к вечности — привилегия выбора – Содержание

Содержание

Предисловие

Foreword

1. Живое и жизнь

1.1 Живое — это движение

1.2 Кое-что об информации

1.3 Живое — это не застывшая структура

1.4 Индуцированные флуктуации как средство существования живого

1.5 Только жизнь может породить жизнь

1.6 Предустановленная сложность живой клетки

1.7 Живое и жизнь

Использованная литература

2. Информационно-интеллектуальные технологии живого

2.1 Информатика живого

2.2 Алгоритмы и интерфейсы живых организмов

2.3 Кодирование информации — необходимое условие жизнедеятельности

2.4 Роль информации в живой природе

2.5 Целеполагание информации

2.6 Молекулярный язык клетки

2.7 Информационный обмен в живых организмах

2.8 Уровни информационного обмена живого

2.9 Многокаскадность транскрипционно-трансляционной системы живой клетки

2.10 Информационное взаимодействие между живыми организмами и внутриклеточная организация

2.11 Мутации как информационная энтропия

2.12 Существование Бога логически обоснованно

Использованная литература

3. Загадки третьей планеты

3.1 Земля и Солнце — гармония и рациональность устройства

3.2 Происхождение Вселенной и Солнечной системы

3.3 Странности планет и их спутников

3.4 Законы Кеплера — свидетельство Сотворения

3.5 Кое-что о радиоактивных методах датирования

3.6 Радиоуглеродный метод — идеален ли он?

3.7 Результаты других методов датирования

3.8 Кометы, кратеры и динозавры

3.9 Где же истина?

Использованная литература

4. Энтропия и творчество — два антипода

4.1 Творчество как потребность

4.2 Закон возрастания энтропии — закон деградации и распада

4.3 Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья?

4.4 Энтропия и творчество — два антипода

4.5 Энтропия и Солнце

4.6 Окружающий мир как Творение

4.7 Энтропия и живые организмы

4.8 Выводы

Использованная литература

5. Человек и обезьяны

5.1 Человек — уникальное существо

5.2 Информационные модели и систематика

5.3 Небольшой урок анатомии

5.4 «Эволюция» или инвалидность?

5.5 «Эволюция» — прямой путь к генетическим заболеваниям

5.6 ДНК и информация

5.7 В поисках «промежуточного звена»

5.8 Охотники за черепами

5.9 «Современные неандертальцы»

5.10 История повторяется

Приложение 5.1

Приложение 5.2

Приложение 5.3

Приложение 5.4

Использованная литература

6. По образу и подобию

6.1 Происхождение и сущность человека

6.2 Почему эволюция?

6.3 Эмбриология и кодирование информации

6.4 Немного о Вавилонском проекте

6.5 Человек осознает, что он смертен

6.6 Человек — образ Бога живого

Использованная литература

7. На пути к вечности

7.1 Введение

7.2 Время — что это?

7.3 Что происходит со временем?

7.4 Время и Бог

7.5 В исполнении полноты времени

7.6 Кое-что о вечности

7.7 События, время, вечность

7.8 Жизнь и время

7.9 Настоящее как мгновение

7.10 Все течет, все меняется

7.11 Можно ли измерить настоящее?

7.12 Не все мгновения прекрасны

7.13 Только Бог творит все новое

7.14 Еще есть время

Использованная литература

8. Гармония в природе — воплощение замысла Создателя

8.1 Гармония в природе

8.2 Симметрия — основа гармонии

8.3 Виды симметрии

8.4 Деление отрезка в заданной пропорции и золотое сечение

8.5 Ряд цифр Леонардо Пизанского

8.6 Золотой прямоугольник и логарифмическая спираль

8.7 Пятиугольник и что из этого следует

8.8 И еще немного о пятиугольниках и звездах

8.9 Симметрия в природе и в творениях человека

8.10 Соразмерность и пропорциональность — необходимые элементы гармонии

8.11 Событийная симметрия

Приложение 8.1 [6]

Использованная литература

9. По вере нашей

9.1 Кое-что о вере

9.2 Ничего нового

9.3 Проблема зла и его преодоление

9.4 Последствия греха

9.5 Осуетившись в неверии

9.6 «По вере вашей да будет вам»

9.7 Искушения и вера

9.8 Сотворение как реальность

9.9 Зло обречено

9.10 Свидетельство Духа Святого

Использованная литература

10. Алгоритм Творения

10.1 Начало. День первый

10.2 День второй

10.3 День третий

10.4 День четвертый

10.5 День пятый

10.6 День шестой

10.7 Конец. День седьмой

Использованная литература

11. Принципы Творения

11.1 Совершенство

11.2 Красота

11.3 Мудрость

11.4 Выбор

11.5 Соразмерность и гармония

11.6 Целеполагание

11.7 Радость

11.8 Любовь

11.9 Иисус Христос

11.10 Числа, константы и законы

Использованная литература

Заключение

Conclusion