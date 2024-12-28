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Савич - На пути к вечности — привилегия выбора

Савич И. М. - На пути к вечности — привилегия выбора
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology
Цель этой книги — осмысление процессов Сотворения, описанных в Св. Писании с точки зрения современной науки, и прежде всего, с позиции информатики. Познание окружающего мира—это накопления информации, ее интерпретации, ну и конечно, применение на практике. Духовной составляющей человека принадлежит ведущая роль в этом процессе. Размышления, анализ, сомнения, принятие или отторжение, поиск и разочарования, увлеченность или равнодушие — все это формирует отношение человека к окружающему миру.
В Св. Писании говорится, что в основе появления нашего мира лежат духовные явления: «В начале было Слово». Мною сделана попытка показать, что Св. Писание несмотря на то что — это духовная книга, не противоречит принципам науки. По идее, так и должно быть, ведь человек с помощью различных наук познает окружающий мир, созданный на константах и законах, которые лежат в основе научного познания.
Несмотря на достижения современной науки, в мире остается еще очень много неизведанного и таинственного. Последнее слово, наверное, покажется слишком ненаучным. Но ведь и сама жизнь, которая нас окружает и к которой мы так привыкли, является тайной. В повседневных заботах мы и не замечаем ее чудес, а ее появление на нашей планете с точки зрения официальной науки все еще остается неразрешимой загадкой.
Книга написана в жанре диалога. С моей точки зрения, это удобный способ озвучить сомнения и размышления относительно сложных и неоднозначных вопросов жизни. Неторопливое обсуждение различных вопросов в форме диалога, возможно, покажется слишком медленным на фоне стремительного темпа современной жизни. Тем не менее был использован этот литературный метод. При этом главным для меня было избежать скучного и малопонятного обсуждения тех или иных проблем.
Тематика диалогов этой книги весьма разнообразна. Но основа их одна — познание того, что подарено нам Создателем. Возможно обсуждение некоторых проблем покажутся спорными, но в рамках настоящего издания невозможно дать им более глубокое духовно-научное обоснование.
«Где Дух Господень — там свобода», — пусть это изречение будет лейтмотивом этого издания. Именно Его Дух необходим нам для истинного понимания вещей, процессов и явлений, которые окружают нас. И именно Его Дух освободит ищущего от заблуждений, бессмысленного топтания на месте и рабства предвзятости, в конце концов.

Савич И. М. - На пути к вечности — привилегия выбора

СПб.: Любавич, 2024. —384 с.
ISBN 978-5-907737-63-1

Савич И. М. - На пути к вечности — привилегия выбора – Содержание

Содержание
Предисловие
Foreword
1. Живое и жизнь
  • 1.1 Живое — это движение
  • 1.2 Кое-что об информации
  • 1.3 Живое — это не застывшая структура
  • 1.4 Индуцированные флуктуации как средство существования живого
  • 1.5 Только жизнь может породить жизнь
  • 1.6 Предустановленная сложность живой клетки
  • 1.7 Живое и жизнь
  • Использованная литература
2. Информационно-интеллектуальные технологии живого
  • 2.1 Информатика живого
  • 2.2 Алгоритмы и интерфейсы живых организмов
  • 2.3 Кодирование информации — необходимое условие жизнедеятельности
  • 2.4 Роль информации в живой природе
  • 2.5 Целеполагание информации
  • 2.6 Молекулярный язык клетки
  • 2.7 Информационный обмен в живых организмах
  • 2.8 Уровни информационного обмена живого
  • 2.9 Многокаскадность транскрипционно-трансляционной системы живой клетки
  • 2.10 Информационное взаимодействие между живыми организмами и внутриклеточная организация
  • 2.11 Мутации как информационная энтропия
  • 2.12 Существование Бога логически обоснованно
  • Использованная литература
3. Загадки третьей планеты
  • 3.1 Земля и Солнце — гармония и рациональность устройства
  • 3.2 Происхождение Вселенной и Солнечной системы
  • 3.3 Странности планет и их спутников
  • 3.4 Законы Кеплера — свидетельство Сотворения
  • 3.5 Кое-что о радиоактивных методах датирования
  • 3.6 Радиоуглеродный метод — идеален ли он?
  • 3.7 Результаты других методов датирования
  • 3.8 Кометы, кратеры и динозавры
  • 3.9 Где же истина?
  • Использованная литература
4. Энтропия и творчество — два антипода
  • 4.1 Творчество как потребность
  • 4.2 Закон возрастания энтропии — закон деградации и распада
  • 4.3 Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья?
  • 4.4 Энтропия и творчество — два антипода
  • 4.5 Энтропия и Солнце
  • 4.6 Окружающий мир как Творение
  • 4.7 Энтропия и живые организмы
  • 4.8 Выводы
  • Использованная литература
5. Человек и обезьяны
  • 5.1 Человек — уникальное существо
  • 5.2 Информационные модели и систематика
  • 5.3 Небольшой урок анатомии
  • 5.4 «Эволюция» или инвалидность?
  • 5.5 «Эволюция» — прямой путь к генетическим заболеваниям
  • 5.6 ДНК и информация
  • 5.7 В поисках «промежуточного звена»
  • 5.8 Охотники за черепами
  • 5.9 «Современные неандертальцы»
  • 5.10 История повторяется
  • Приложение 5.1
  • Приложение 5.2
  • Приложение 5.3
  • Приложение 5.4
  • Использованная литература
6. По образу и подобию
  • 6.1 Происхождение и сущность человека
  • 6.2 Почему эволюция?
  • 6.3 Эмбриология и кодирование информации
  • 6.4 Немного о Вавилонском проекте
  • 6.5 Человек осознает, что он смертен
  • 6.6 Человек — образ Бога живого
  • Использованная литература
7. На пути к вечности
  • 7.1 Введение
  • 7.2 Время — что это?
  • 7.3 Что происходит со временем?
  • 7.4 Время и Бог
  • 7.5 В исполнении полноты времени
  • 7.6 Кое-что о вечности
  • 7.7 События, время, вечность
  • 7.8 Жизнь и время
  • 7.9 Настоящее как мгновение
  • 7.10 Все течет, все меняется
  • 7.11 Можно ли измерить настоящее?
  • 7.12 Не все мгновения прекрасны
  • 7.13 Только Бог творит все новое
  • 7.14 Еще есть время
  • Использованная литература
8. Гармония в природе — воплощение замысла Создателя
  • 8.1 Гармония в природе
  • 8.2 Симметрия — основа гармонии
  • 8.3 Виды симметрии
  • 8.4 Деление отрезка в заданной пропорции и золотое сечение
  • 8.5 Ряд цифр Леонардо Пизанского
  • 8.6 Золотой прямоугольник и логарифмическая спираль
  • 8.7 Пятиугольник и что из этого следует
  • 8.8 И еще немного о пятиугольниках и звездах
  • 8.9 Симметрия в природе и в творениях человека
  • 8.10 Соразмерность и пропорциональность — необходимые элементы гармонии
  • 8.11 Событийная симметрия
  • Приложение 8.1 [6]
  • Использованная литература
9. По вере нашей
  • 9.1 Кое-что о вере
  • 9.2 Ничего нового
  • 9.3 Проблема зла и его преодоление
  • 9.4 Последствия греха
  • 9.5 Осуетившись в неверии
  • 9.6 «По вере вашей да будет вам»
  • 9.7 Искушения и вера
  • 9.8 Сотворение как реальность
  • 9.9 Зло обречено
  • 9.10 Свидетельство Духа Святого
  • Использованная литература
10. Алгоритм Творения
  • 10.1 Начало. День первый
  • 10.2 День второй
  • 10.3 День третий
  • 10.4 День четвертый
  • 10.5 День пятый
  • 10.6 День шестой
  • 10.7 Конец. День седьмой
  • Использованная литература
11. Принципы Творения
  • 11.1 Совершенство
  • 11.2 Красота
  • 11.3 Мудрость
  • 11.4 Выбор
  • 11.5 Соразмерность и гармония
  • 11.6 Целеполагание
  • 11.7 Радость
  • 11.8 Любовь
  • 11.9 Иисус Христос
  • 11.10 Числа, константы и законы
  • Использованная литература
Заключение
Conclusion
Views 198
Rating 5.0 / 5
Added 28.12.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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