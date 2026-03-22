Савич - Время и вечность
Книга Игоря Михайловича Савича «Время и вечность» посвящена размышлению о природе времени, смысле человеческого существования и вечной перспективе, открываемой в Священном Писании. Автор рассматривает время как часть сотворённого Богом мира и противопоставляет его вечности, принадлежащей Богу.
В книге поднимаются философские и богословские вопросы: происхождение времени, связь времени с материальным миром, ограниченность человеческой жизни и значение вечности в библейском понимании. Автор показывает, что человеческая история имеет начало и цель, а вечность раскрывается через отношения человека с Богом.
Особое внимание уделяется библейскому взгляду на жизнь, смерть и вечную судьбу человека. Через обращение к Священному Писанию и размышления о духовной природе человека книга побуждает читателя задуматься о смысле жизни и о том, как временная жизнь связана с вечностью.
Издание будет интересно всем, кто размышляет о философских и духовных вопросах времени, жизни и вечности в свете библейского откровения.
СПб. «СИНЭЛ». 2020. 28 с.: илл.
Савич, Игорь Михайлович - Время и вечность - Содержание
Введение
Что такое время?
Время и Бог
Жизнь и время
Настоящее как мгновение
Все течет, все меняется
Можно ли измерить настоящее?
Не все мгновения прекрасны
Только Бог творит все новое
Еще есть время
Использованная литература
