Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Савич - Время и вечность

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Theology and Science, Science and Technology

Книга Игоря Михайловича Савича «Время и вечность» посвящена размышлению о природе времени, смысле человеческого существования и вечной перспективе, открываемой в Священном Писании. Автор рассматривает время как часть сотворённого Богом мира и противопоставляет его вечности, принадлежащей Богу.

В книге поднимаются философские и богословские вопросы: происхождение времени, связь времени с материальным миром, ограниченность человеческой жизни и значение вечности в библейском понимании. Автор показывает, что человеческая история имеет начало и цель, а вечность раскрывается через отношения человека с Богом.

Особое внимание уделяется библейскому взгляду на жизнь, смерть и вечную судьбу человека. Через обращение к Священному Писанию и размышления о духовной природе человека книга побуждает читателя задуматься о смысле жизни и о том, как временная жизнь связана с вечностью.

Издание будет интересно всем, кто размышляет о философских и духовных вопросах времени, жизни и вечности в свете библейского откровения.

Савич, Игорь Михайлович - Время и вечность

СПб. «СИНЭЛ». 2020. 28 с.: илл.

Савич, Игорь Михайлович - Время и вечность - Содержание

  • Введение

  • Что такое время?

  • Время и Бог

  • Жизнь и время

  • Настоящее как мгновение

  • Все течет, все меняется

  • Можно ли измерить настоящее?

  • Не все мгновения прекрасны

  • Только Бог творит все новое

  • Еще есть время

  • Использованная литература

Views 36
Rating
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books