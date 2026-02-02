В далеком прошлом живущий на Востоке среди идолопоклонников Аврам однажды услышит голос Божий: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение» (см. Быт. 12:1-2).

Оставив свой дом, родство и богатую месопотамскую цивилизацию, Аврам сделает решительный шаг веры и, повинуясь голосу Зовущего, пойдет в неизвестный ему край. (Город Ур, из которого вышел Аврам, был одним из самых красивых городов того времени.)

Когда уставший караван после утомительных переходов останавливался на ночлег и кочевники ложились отдыхать, Аврам сооружал жертвенник, разжигал огонь и поклонялся Всевышнему, принося Ему всесожжение. Сын Фарры, выросший в языческой среде, всем сердцем стремился ближе познакомиться с говорящим Богом. Не имея карты или компаса, он учился понимать и доверять Невидимому. Долгий путь кочевника из Месопотамии в Ханаан займет не один месяц. Около двух тысяч километров сложного пути по пустынным местам пройдет Аврам со своими людьми прежде чем достигнет желанной земли. Голодом встретит пришедших обещанный Богом край. Скорее всего, засуха принесла бедствие в ту страну, лучшие места которой были уже заселены народами.

«Всемогущий! Почему Ты привел меня в землю, где голод? Почему не захотел обернуть Свой подарок в сады и виноградники?» - мог недоумевать Аврам. Но не написано, что пришелец пожалел о принятом решении уйти из Ура, где осталась его недвижимость. Аврам не развернулся с ропотом и огорчением в сердце и не пошел назад в Месопотамию, но, доверяя Позвавшему его, продолжил свой путь в глубь страны. А тем временем голод в Ханаанской земле только усиливался.

Михаил Савин – Истории Ветхого Завета – Мысли пастора

Киев: Книгоноша, 2019. – 220 с.

ISBN 978-617-7517-25-1

Михаил Савин – Истории Ветхого Завета – Содержание

Жизнь, наполненная доверием Богу

Лот и Содом

Сложная мозаика жизни Иосифа

Великое началось с малого

Египет - земная «колыбель» Израильского народа

Уроки Синайской пустыни

От Синая до Ханаана

Передвижной храм

Восстание Корея

Наказание, научившее доверию

Необычные указания о военной службе

Коварное учение пророка Валаама

Триумфальный вход Израильского народа в Ханаан

Священные войны

Победная песнь Деворы

Судья из колена Манассии

Не ищи развлечений на чужой земле

Самуил - судья и пророк Израиля

Самолюбивый царь Саул

Давид - муж по сердцу Бога

Иерусалимский храм

Огненная колесница

Сирийская стрела

Откровение Неемана

Бескомпромиссная вера

Про автора

Михаил Савин – Истории Нового Завета – Мысли пастора

Киев: Книгоноша, 2020. – 236 с.

ISBN 978-617-7517-72-5

Михаил Савин – Истории Нового Завета – Содержание