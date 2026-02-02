Савин - Истории Ветхого Завета – Истории Нового Завета
В далеком прошлом живущий на Востоке среди идолопоклонников Аврам однажды услышит голос Божий: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение» (см. Быт. 12:1-2).
Оставив свой дом, родство и богатую месопотамскую цивилизацию, Аврам сделает решительный шаг веры и, повинуясь голосу Зовущего, пойдет в неизвестный ему край. (Город Ур, из которого вышел Аврам, был одним из самых красивых городов того времени.)
Когда уставший караван после утомительных переходов останавливался на ночлег и кочевники ложились отдыхать, Аврам сооружал жертвенник, разжигал огонь и поклонялся Всевышнему, принося Ему всесожжение. Сын Фарры, выросший в языческой среде, всем сердцем стремился ближе познакомиться с говорящим Богом. Не имея карты или компаса, он учился понимать и доверять Невидимому. Долгий путь кочевника из Месопотамии в Ханаан займет не один месяц. Около двух тысяч километров сложного пути по пустынным местам пройдет Аврам со своими людьми прежде чем достигнет желанной земли. Голодом встретит пришедших обещанный Богом край. Скорее всего, засуха принесла бедствие в ту страну, лучшие места которой были уже заселены народами.
«Всемогущий! Почему Ты привел меня в землю, где голод? Почему не захотел обернуть Свой подарок в сады и виноградники?» - мог недоумевать Аврам. Но не написано, что пришелец пожалел о принятом решении уйти из Ура, где осталась его недвижимость. Аврам не развернулся с ропотом и огорчением в сердце и не пошел назад в Месопотамию, но, доверяя Позвавшему его, продолжил свой путь в глубь страны. А тем временем голод в Ханаанской земле только усиливался.
Михаил Савин – Истории Ветхого Завета – Мысли пастора
Киев: Книгоноша, 2019. – 220 с.
ISBN 978-617-7517-25-1
Михаил Савин – Истории Ветхого Завета – Содержание
- Жизнь, наполненная доверием Богу
- Лот и Содом
- Сложная мозаика жизни Иосифа
- Великое началось с малого
- Египет - земная «колыбель» Израильского народа
- Уроки Синайской пустыни
- От Синая до Ханаана
- Передвижной храм
- Восстание Корея
- Наказание, научившее доверию
- Необычные указания о военной службе
- Коварное учение пророка Валаама
- Триумфальный вход Израильского народа в Ханаан
- Священные войны
- Победная песнь Деворы
- Судья из колена Манассии
- Не ищи развлечений на чужой земле
- Самуил - судья и пророк Израиля
- Самолюбивый царь Саул
- Давид - муж по сердцу Бога
- Иерусалимский храм
- Огненная колесница
- Сирийская стрела
- Откровение Неемана
- Бескомпромиссная вера
- Про автора
Михаил Савин – Истории Нового Завета – Мысли пастора
Киев: Книгоноша, 2020. – 236 с.
ISBN 978-617-7517-72-5
Михаил Савин – Истории Нового Завета – Содержание
- Мессия грядет
- Приход Мессии
- Пророчество Симеона
- Приготовьте путь Господу
- Не хлебом одним живет человек
- Призвание учеников
- Начало чудес
- Преображение самарянки
- Безразличие города Капернаума
- Вифезда
- Прощенная грешница
- Освобожден, чтобы проповедовать
- Исцеление дочери хананеянки
- Добрый самарянин
- Исцеление слепорожденного
- Исцеление сухорукого
- Опыт благовестия
- Чудо, совершенное с хлебом и рыбой
- Преображение
- Опасность непрощения
- Жадный богач
- Печаль богатого юноши
- Богач и Лазарь
- Блудный сын
- Молитва фарисея и мытаря
- Милость выше суда
- Великое знамение в Вифании
- Исцеление слепого Вартимея
- Прозрение мытаря Закхея
- Вход Христа в Иерусалим
- Катастрофа приближается
- Дух, горящий ожиданием
- Предпасхальные события
- Распятый Христос
- Погребение Христа
- Триумфальная победа воскресения
- Великое поручение
- Рождение Иерусалимской церкви
- Начало гонений на христиан
- Дом сотника Корнилия
- Благовестие в Филиппах
- Мятеж в Ефесе
- Апостол язычников
- Встреча с прославленным Иисусом
- Об авторе
Михаил Савин – Рождены, чтобы… - Проповеди
К.: Книгоноша, 2015. – 216 с.
ISBN 978-617-7248-14-8
Михаил Савин – Рождены, чтобы…- Содержание
Рождены, чтобы побеждать
- Жизнь победы — путь к награде - Благодать и характер - Разобраться, не спешите рубить - Четыре урока из жизни муравейника - Осуждать или благословлять - Вифлеемский колодец - Грех Амнона и его последствия - Песнь судьи Деворы - Не заходи на чужие территории
Рождены, чтобы славить
- Вы — храм Божий - Яма с грязью - Вера, приводящая Бога в восторг - Источники благословения в долинах плача Господи, открой уста мои - Вы миру свет — светите ярче - Он воскрес для оправдания нашего - Временные скорби и вечная слава - Чудо исцеления - История Иова
Рождены, чтобы жить, доверять, служить
- Пять принципов успешного служения - Божий закон для военного времени - Три ошибки царя Езекии - Исцеление прокажённого - Отцы и дети - В чём смысл жизни? - Плач Христа об Иерусалиме - Слепой Вартимей - Уроки Синайской пустыни - Пойманные и свободные - Наследство отцов наших - Обманутые и обворованные - Скрываемый грех - Гибель Титаника - Вернись домой - Господи, научи нас молиться - Кто они, знающие голос Божий? - История пророка Ионы - Письмо умирающей церкви - Не иди по следам Валаама - Духовность или духовные переживания - Как было во дни Ноя - Обманутые временем - История о богаче и Лазаре - Неверный, но догадливый управитель - Милосердный самарянин - Целеустремлённость Даниила - Худая молва - Раздели с голодным хлеб твой
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