Савин - Листая памяти страницы
Память — это уникальный архив, где хранятся не только факты, но и чувства. В своей книге Михаил Савин приглашает читателя вместе с ним «пролистать» страницы его жизни. Это не просто биография, это живое свидетельство о том, как Бог направляет человека, решившего откликнуться на Его призыв.
Михаил Савин – Листая памяти страницы – Воспоминания евангелиста
Сборник историй из жизни и служения евангелиста Михаила Савина. – Colbert, WA, USA: Mission Hope for the People, 2022. -150 с.
Михаил Савин – Листая памяти страницы – Воспоминания евангелиста – Содержание
Огненное детство - История юности - Начало семейной жизни - Вы будете Мне свидетелями - Краснодарское общение - Хоккеист-благовестник - Исцеление в женской колонии - Реальность духовного мира - Многое познается в сравнении - Рождение палаточной миссии - Церковь, рожденная на городском базаре - И вошел в них Дух жизни от Бога - «А почему вы не помолитесь?» - Вертолетная площадка - Визит астронавта Чарльза Дюка - Миссия «К России с надеждой» - Христианские лагеря в Магаданской области Истории Колымы - На краю великой державы - Имена Он всех спасенных - в перекличке повторит - Страничка из цыганского служения - Край огнедышащих гор - Поселки оленеводов - з Камчатские истории - Остров Сахалин - Лучше малое сегодня, чем большое завтра Разлука до самой вечности - Любовь, проявленная на деле - Божий подарок - Голос в буре - История Галины - Война — это горе, слезы, смерть - Неожиданная остановка - Юбилей миссии «Надежда для людей» - Великое поручение - Листая памяти страницы - Праздники Библии на острове Куба
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