Память — это уникальный архив, где хранятся не только факты, но и чувства. В своей книге Михаил Савин приглашает читателя вместе с ним «пролистать» страницы его жизни. Это не просто биография, это живое свидетельство о том, как Бог направляет человека, решившего откликнуться на Его призыв.

Михаил Савин – Листая памяти страницы – Воспоминания евангелиста

Сборник историй из жизни и служения евангелиста Михаила Савина. – Colbert, WA, USA: Mission Hope for the People, 2022. -150 с.

Михаил Савин – Листая памяти страницы – Воспоминания евангелиста – Содержание