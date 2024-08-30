Савина Екатерина - Духовной жаждою томим

Савина - Духовной жаждою томим
Это вторая книга из серии, повествующей о зависимости от алкоголя и наркотиков — и о путях выздоровления от нее. Первая книга «Возвращение Кая» была подробным описанием зависимости как явления со всеми его аспектами: биологическим, психологическим, социальным и духовным. Немного было сказано и о семье алкоголика и наркомана. Но главная идея, которую мне хотелось донести до читателя — это факт, что выздоровление от зависимости существует, известны пути к нему, и человек, совершающий усилия в движении по этому пути, как правило, достигает успеха.
Это мой жизненный опыт. В течение пятнадцати лет я занимаюсь психологическим консультированием наркоманов и алкоголиков, помогая им начать выздоравливать и укрепиться на этом пути. Это опыт сотен наших пациентов, и тысяч других, менее знакомых, но очевидно выздоравливающих наркоманов и алкоголиков, вернувшихся из ада зависимости к нормальной сложной, но такой счастливой на самом деле жизни. Первая книга была описанием зависимости, и потому была адресована всем, кто хочет разобраться в том, что это такое: сами наркоманы и алкоголики; их близкие, жизнью своей участвующие в зависимости родного человека; вообще все те, кто искренне хочет понять это явление. Эта книга имеет совсем другую цель: я хочу рассказать наркоманам и алкоголикам про путь выздоровления.
Конечно, нам придется вспомнить основные позиции в описании зависимости, в чем-то будут повторы, но без них нельзя: во-первых, надо сначала определиться, откуда мы идем, чтобы понять маршрут. Скажем, если вы собрались в Москву из Петербурга, это 7 — 8 часов на машине по хорошей трассе. Но если начало нашего пути — остров в Баренцевом море, боюсь, потребуется побольше времени, да и вертолет. Глупо будет плакать: «а мне говорили, что добрались быстро...» — у нас разные начала пути. Во-вторых, читатель вовсе не обязательно читал первую книгу серии, поэтому для него надо повторить основные положения. Но за подробностями я все же предложу ему обратиться к книге «Возвращение Кая», здесь для них нет места. Остальных придется попросить смиренно потерпеть повторы, ну и вспомним заодно, все ли понято и принято.
Савина Екатерина - Духовной жаждою томим
М.: Изд-во Адрус, 2007, 368 с., илл.
ISBN 5-9900106-6-4
Савина Екатерина - Духовной жаждою томим - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ЧТО ТАКОЕ ЗАВИСИМОСТЬ?
- Тяга
- Алкоголик, наркоман - кто, Я? Определения, тесты
- Зачем нам выздоровление? Мотивация
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
- Основные принципы выздоровления
- Детоксикация
- Вы пришли выздоравливать в реабилитационный центр
НАЧАЛО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
- Отношения в центре
- Рамка выздоровления
- Первые задания
- Последствия употребления
- Развитие зависимости
- Несколько предварительных замечаний
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
- Поворот. «Пришед в себя»
- Сопротивление выздоровлению. Отрицание зависимости
- Смысл нашего выздоровления
- Почему мы выздоравливаем в духовной программе
- История программы «12 шагов»
- Программа «12 шагов» с «птичьего полета»
- Первый шаг
- Работа с чувствами вины и стыда
- Второй шаг
- Интерлюдия: о собраниях АА и АН
- Третий шаг
- Интерлюдия: поддерживающая реабилитация
- Четвертый шаг
- Пятый шаг
- Шестой шаг
- Седьмой шаг
- Интерлюдия: что происходит в вашей семье?
- Восьмой шаг
- Девятый шаг
- Десятый шаг
- Одиннадцатый шаг
- Двенадцатый шаг
- Что дальше?
СРЫВ И ВЫХОД ИЗ НЕГО
- Феномен срыва
- Выход из срыва
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Словарь чувств
Словарь терминов
Инструменты выздоровления
Литература
Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций
Информация о работе групп самопомощи АА и АН
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