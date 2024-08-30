Савина Екатерина - Духовной жаждою томим

Это вторая книга из серии, повествующей о зависимости от алкоголя и наркотиков — и о путях выздоровления от нее. Первая книга «Возвращение Кая» была подробным описанием зависимости как явления со всеми его аспектами: биологическим, психологическим, социальным и духовным. Немного было сказано и о семье алкоголика и наркомана. Но главная идея, которую мне хотелось донести до читателя — это факт, что выздоровление от зависимости существует, известны пути к нему, и человек, совершающий усилия в движении по этому пути, как правило, достигает успеха.

Это мой жизненный опыт. В течение пятнадцати лет я занимаюсь психологическим консультированием наркоманов и алкоголиков, помогая им начать выздоравливать и укрепиться на этом пути. Это опыт сотен наших пациентов, и тысяч других, менее знакомых, но очевидно выздоравливающих наркоманов и алкоголиков, вернувшихся из ада зависимости к нормальной сложной, но такой счастливой на самом деле жизни. Первая книга была описанием зависимости, и потому была адресована всем, кто хочет разобраться в том, что это такое: сами наркоманы и алкоголики; их близкие, жизнью своей участвующие в зависимости родного человека; вообще все те, кто искренне хочет понять это явление. Эта книга имеет совсем другую цель: я хочу рассказать наркоманам и алкоголикам про путь выздоровления.

Конечно, нам придется вспомнить основные позиции в описании зависимости, в чем-то будут повторы, но без них нельзя: во-первых, надо сначала определиться, откуда мы идем, чтобы понять маршрут. Скажем, если вы собрались в Москву из Петербурга, это 7 — 8 часов на машине по хорошей трассе. Но если начало нашего пути — остров в Баренцевом море, боюсь, потребуется побольше времени, да и вертолет. Глупо будет плакать: «а мне говорили, что добрались быстро...» — у нас разные начала пути. Во-вторых, читатель вовсе не обязательно читал первую книгу серии, поэтому для него надо повторить основные положения. Но за подробностями я все же предложу ему обратиться к книге «Возвращение Кая», здесь для них нет места. Остальных придется попросить смиренно потерпеть повторы, ну и вспомним заодно, все ли понято и принято.

Савина Екатерина - Духовной жаждою томим

М.: Изд-во Адрус, 2007, 368 с., илл.

ISBN 5-9900106-6-4

Савина Екатерина - Духовной жаждою томим - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЧТО ТАКОЕ ЗАВИСИМОСТЬ?

Тяга

Алкоголик, наркоман - кто, Я? Определения, тесты

Зачем нам выздоровление? Мотивация

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Основные принципы выздоровления

Детоксикация

Вы пришли выздоравливать в реабилитационный центр

НАЧАЛО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Отношения в центре

Рамка выздоровления

Первые задания

Последствия употребления

Развитие зависимости

Несколько предварительных замечаний

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Поворот. «Пришед в себя»

Сопротивление выздоровлению. Отрицание зависимости

Смысл нашего выздоровления

Почему мы выздоравливаем в духовной программе

История программы «12 шагов»

Программа «12 шагов» с «птичьего полета»

Первый шаг

Работа с чувствами вины и стыда

Второй шаг

Интерлюдия: о собраниях АА и АН

Третий шаг

Интерлюдия: поддерживающая реабилитация

Четвертый шаг

Пятый шаг

Шестой шаг

Седьмой шаг

Интерлюдия: что происходит в вашей семье?

Восьмой шаг

Девятый шаг

Десятый шаг

Одиннадцатый шаг

Двенадцатый шаг

Что дальше?

СРЫВ И ВЫХОД ИЗ НЕГО

Феномен срыва

Выход из срыва

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Словарь чувств

Словарь терминов

Инструменты выздоровления

Литература

Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций

Информация о работе групп самопомощи АА и АН