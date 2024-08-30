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Савина - Духовной жаждою томим

Савина Екатерина - Духовной жаждою томим
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Ethics, Pastoral Care Counseling, Health
Это вторая книга из серии, повествующей о зависимости от алкоголя и наркотиков — и о путях выздоровления от нее. Первая книга «Возвращение Кая» была подробным описанием зависимости как явления со всеми его аспектами: биологическим, психологическим, социальным и духовным. Немного было сказано и о семье алкоголика и наркомана. Но главная идея, которую мне хотелось донести до читателя — это факт, что выздоровление от зависимости существует, известны пути к нему, и человек, совершающий усилия в движении по этому пути, как правило, достигает успеха.
Это мой жизненный опыт. В течение пятнадцати лет я занимаюсь психологическим консультированием наркоманов и алкоголиков, помогая им начать выздоравливать и укрепиться на этом пути. Это опыт сотен наших пациентов, и тысяч других, менее знакомых, но очевидно выздоравливающих наркоманов и алкоголиков, вернувшихся из ада зависимости к нормальной сложной, но такой счастливой на самом деле жизни. Первая книга была описанием зависимости, и потому была адресована всем, кто хочет разобраться в том, что это такое: сами наркоманы и алкоголики; их близкие, жизнью своей участвующие в зависимости родного человека; вообще все те, кто искренне хочет понять это явление. Эта книга имеет совсем другую цель: я хочу рассказать наркоманам и алкоголикам про путь выздоровления.
Конечно, нам придется вспомнить основные позиции в описании зависимости, в чем-то будут повторы, но без них нельзя: во-первых, надо сначала определиться, откуда мы идем, чтобы понять маршрут. Скажем, если вы собрались в Москву из Петербурга, это 7 — 8 часов на машине по хорошей трассе. Но если начало нашего пути — остров в Баренцевом море, боюсь, потребуется побольше времени, да и вертолет. Глупо будет плакать: «а мне говорили, что добрались быстро...» — у нас разные начала пути. Во-вторых, читатель вовсе не обязательно читал первую книгу серии, поэтому для него надо повторить основные положения. Но за подробностями я все же предложу ему обратиться к книге «Возвращение Кая», здесь для них нет места. Остальных придется попросить смиренно потерпеть повторы, ну и вспомним заодно, все ли понято и принято.

Савина Екатерина - Духовной жаждою томим

М.: Изд-во Адрус, 2007, 368 с., илл.
ISBN 5-9900106-6-4

Савина Екатерина - Духовной жаждою томим - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
ЧТО ТАКОЕ ЗАВИСИМОСТЬ?
  • Тяга
  • Алкоголик, наркоман - кто, Я? Определения, тесты
  • Зачем нам выздоровление? Мотивация
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
  • Основные принципы выздоровления
  • Детоксикация
  • Вы пришли выздоравливать в реабилитационный центр
НАЧАЛО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
  • Отношения в центре
  • Рамка выздоровления
  • Первые задания
  • Последствия употребления
  • Развитие зависимости
  • Несколько предварительных замечаний
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
  • Поворот. «Пришед в себя»
  • Сопротивление выздоровлению. Отрицание зависимости
  • Смысл нашего выздоровления
  • Почему мы выздоравливаем в духовной программе
  • История программы «12 шагов»
  • Программа «12 шагов» с «птичьего полета»
  • Первый шаг
  • Работа с чувствами вины и стыда
  • Второй шаг
  • Интерлюдия: о собраниях АА и АН
  • Третий шаг
  • Интерлюдия: поддерживающая реабилитация
  • Четвертый шаг
  • Пятый шаг
  • Шестой шаг
  • Седьмой шаг
  • Интерлюдия: что происходит в вашей семье?
  • Восьмой шаг
  • Девятый шаг
  • Десятый шаг
  • Одиннадцатый шаг
  • Двенадцатый шаг
  • Что дальше?
СРЫВ И ВЫХОД ИЗ НЕГО
  • Феномен срыва
  • Выход из срыва
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Словарь чувств
Словарь терминов
Инструменты выздоровления
Литература
Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций
Информация о работе групп самопомощи АА и АН
Views 395
Rating 5.0 / 5
Added 30.08.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (4)

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