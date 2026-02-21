Второй том фундаментального исследования Сергея Никитича Савинского охватывает самый драматичный и сложный период в истории евангельского движения на постсоветском пространстве — от революционных потрясений 1917 года до хрущевских антирелигиозных кампаний и внутреннего раскола в братстве в 1960-х годах. Автор скрупулезно восстанавливает хронику жизни церквей в условиях радикальной смены политических режимов, репрессий и борьбы за выживание веры.

Книга детально описывает «золотое десятилетие» (1917–1927), когда евангельские христиане и баптисты получили беспрецедентную свободу для проповеди, массово открывали библейские курсы и создавали сельскохозяйственные коммуны. Однако этот период сменяется трагедией 1930-х годов: Савинский на основе архивных данных описывает тотальный разгром союзов, закрытие молитвенных домов и судьбы тысяч служителей, оказавшихся в лагерях и ссылках. Особое внимание уделено периоду Второй мировой войны и созданию в 1944 году единого Союза ЕХБ (ВСЕХБ), ставшего попыткой государства взять религиозную жизнь под жесткий контроль.

Заключительная часть труда посвящена «хрущевской оттепели», которая для верующих обернулась новыми гонениями и привела к глубокому внутреннему кризису 1961 года. Савинский анализирует причины возникновения инициативного движения (СЦ ЕХБ) и последующего разделения братства на «зарегистрированных» и «незарегистрированных». Этот том является бесценным источником для понимания того, как формировалась современная идентичность баптистов в условиях жесткого государственного атеизма и как сохранялась духовная преемственность поколений.

Сергей Савинский – История евангельских христиан-баптистов Украины, России, Белоруссии 1917 - 1967

Издание РО «ХО “Библия для всех” РСЕХБ», Санкт-Петербург, 2001. - 440 с.

ISBN 5-7454-0594-5

Сергей Савинский – История евангельских христиан-баптистов 1917 - 1967 - Содержание

Предисловие ко второй части

Введение

ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННАЯ ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ЕВАНГЕЛЬСКО- БАПТИСТСКОГО БРАТСТВА (Советский период)

ГЛАВА ШЕСТАЯ ОЖИВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО БРАТСТВА В 1917 — 1929 ГОДЫ

I. ПАДЕНИЕ ЦАРСКОГО САМОДЕРЖАВИЯ И ПЕРВЫЕ ПРОБЛЕСКИ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ Октябрьская революция и ленинский декрет об отделении церкви от государства - II. ОТНОШЕНИЕ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО БРАТСТВА К МОЛОДОМУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ ГОСУДАРСТВУ И СОЦИАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ В СТРАНЕ - III. ВОЕННЫЙ ВОПРОС В ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОМ БРАТСТВЕ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ - IV. СТРЕМЛЕНИЕ К СЛИЯНИЮ ДВУХ СОЮЗОВ В ОДИН И ДВУХ БРАТСТВ В ОДНО - V. ВОПРОС ХРИСТИАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ - VI. ЖИЗНЬ РУССКО-УКРАИНСКО-БЕЛОРУССКИХ БАПТИСТОВ В 1917 — 1921 ГОДЫ - VII. ЖИЗНЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН В 1917 — 1921 ГОДЫ - VIII. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН — БАПТИСТОВ В ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ - IX. УТВЕРЖДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКИХ ПРИНЦИПОВ ВЕРЫ - X. НАВЕДЕНИЕ МОСТОВ ЛИДЕРОМ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН ДЛЯ СБЛИЖЕНИЯ С ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ - XI. РУКОПОЛОЖЕНИЕ И.С.ПРОХАНОВА - XII. ОСОБЕННОСТИ ВЕРОУЧЕНИЯ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН - XIII. ЖИЗНЬ РУССКО-УКРАИНСКО-БЕЛОРУССКОГО БРАТСТВА БАПТИСТОВ В 1922 - 1927 ГОДАХ - XIV. ЖИЗНЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН В 1922 — 1927 ГОДАХ - XV. ГОРЕЧЬ РАЗДЕЛЕНИЯ - XVI. СОЮЗНАЯ РАБОТА БАПТИСТОВ В 1927 — 1929 ГОДАХ - XVII. РУССКО-УКРАИНСКО-БЕЛОРУССКИЕ БРАТСТВА БАПТИСТОВ И ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН В 1927 — 1929 ГОДАХ - XVIII. ВСЕМИРНЫЙ СОЮЗ БАПТИСТОВ И ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОЕ БРАТСТВО. - XIX. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, БОГОСЛОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОМ БРАТСТВЕ - XX. ПЕНИЕ И МУЗЫКА В ЦЕРКВАХ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО БРАТСТВА - XXI. В АТЕИСТИЧЕСКОМ ОКРУЖЕНИИ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ ЖИЗНЬ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО БРАТСТВА В ПЕРИОД С 1929 ПО 1942 ГОД

I. НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНЕ В 1929 — 1931 ГОДЫ - II. ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩЕСТВ - III. ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ - IV. ВСЕНАРОДНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ГЛАВА ВОСЬМАЯ ДУХОВНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ И ТРУДНОСТИ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

I. ПРОЛОГ - II. ОБЪЕДИНЕНИЕ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН И БАПТИСТОВ В ОДНО БРАТСТВО - III. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ ПО ВОПРОСАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ - IV. ДУХОВНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ В 1943 — 1947 ГОДАХ - V. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ВСЕХБ - VI. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СОЮЗУ ЕХБ ДРУГИХ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ДЕНОМИНАЦИЙ - VII. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ЕВАНГЕЛЬСКО- БАПТИСТСКОМ БРАТСТВЕ И С ДЕНОМИНАЦИЯМИ, ВОШЕДШИМИ В СОЮЗ - VIII. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН И БАПТИСТОВ ПРИБАЛТИКИ И МОЛДАВИИ К СОЮЗУ ЕХБ - IX. СТРУКТУРА СОЮЗА ЕХБ - X. МЕРОПРИЯТИЯ АТЕИСТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ - XI. ВОЛНЕНИЯ В ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВАХ И ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗДЕЛЕНИЮ - XII. ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ - XIII. НЕЧТО В ПОРЯДКЕ ХРОНИКИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВРЕМЕНИ, ОХВАТЫВАЕМОГО ИСТОРИЕЙ - XIV. НЕМНОГО О ПРАЗДНОВАНИИ 100-ЛЕТИЯ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ И СССР - XV. ИЗДАТЕЛЬСТВО В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ - XVI. ПЕНИЕ, МУЗЫКА, ПОЭЗИЯ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ - XVII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО БРАТСТВА В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приложения