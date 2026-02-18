Сайкс - Молтон - Четыре вечные женщины

Цель этой главы — предоставить критерий, выявляющий основные моменты «Структурных форм женской психики» в истории жизни автора. Временная шкала задает контекст для выражения нашего почтения великой жизни и прекрасному организованному уму этой женщины. Официальной напечатанной биографии Тони Вульф не существует, а информация о ней скудна. Герхард Вер писал:

«Юнг сделал практически невозможным для своих биографов пролить какой-либо свет на эти очень близкие отношения. Он уничтожил все письма, адресованные Тони, которые были возвращены ему после её смерти в 1953 году, вместе с теми, что она писала ему».

Люси Энн Сайкс, Мери Диан Молтон - Четыре вечные женщины

М.: Клуб Касталия, 2017. — 300 с.

Люси Энн Сайкс, Мери Диан Молтон - Четыре вечные женщины - Содержание

ОБ АВТОРАХ

ПРОЛОГ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: ЧЕТЫРЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ КОНЦЕПТА

ЧАСТЬ 1: ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЖЕНСКИЕ АРХЕТИПЫ. МАТЬ И ГЕТЕРА

МАТЬ. Произвольный список представительниц

ГЕТЕРА. Произвольный список представительниц

ЧАСТЬ 2: ВНЕЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЖЕНСКИЕ АРХЕТИПЫ АМАЗОНКА И МЕДИАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

АМАЗОНКА. Произвольный список представительниц

МЕДИАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА. Произвольный список представительниц

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСОК ФИЛЬМОВ