Мои друзья говорят, что у меня готический склад ума, но мне кажется, что он барочный. Я замечаю нечто общее между различными удивительными вещами и идеями. А еще я заядлый и неисправимый остряк. Видели бы вы недовольные гримасы собеседников, когда мне удаётся вставить свои пять копеек в самом разгаре животрепещущей беседы. В искусстве вертеть словами меня превосходит лишь моя дочка Энн. В этой книге я постараюсь не слишком злоупотреблять проявлением своих словесных способностей, но, возможно, смогу обнаружить и показать взаимосвязи, которые покажутся вам интересными. Уильям Блейк хотел увидеть в песчинке Вселенную. Я тоже хочу.

Основная цель данной книги - привлечь ваше внимание и сказать: «Смотрите! Смотрите внимательно. Слушайте внимательно! Видите?" Слышите?"» Существует масса указаний на некую Божью истину, раскрытую во Христе. Я видел многие из таких указаний. Бог призывает увидеть и воспринять их каждого, и вас тоже. Смотрите - и увидите. Слушайте - и услышите.

Вы уже, наверное, поняли, что апологетика, которую вы найдете в этой книжке, весьма эклектична. В ней смешиваются и сочетаются различные приёмы и подходы. В ней странным образом сочетаются автобиографические фрагменты и логическая аргументация. В ней присутствуют эксцентричные иносказания и рассуждения - от малоизвестного (для большинства американских читателей) Станислава Лема до сложного для понимания (для слишком многих читателей) Джерарда Мэнли Хопкинса, от откровенного минимализма Мацуо Басё до абсурдистских проказ Льюиса Кэрролла.

Джеймс Сайр - Апологетика за рамками логики - Почему увидеть - значит поверить