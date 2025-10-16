Бог

Чи існує Бог? Якщо так, то який Він? Чи дбає Він про нас? Що Він вимагає від нас? Такими є питання, з якими стикаються всі люди. Відповіді на них визначать напрямок і мету кожного життя.

І. Докази існування Бога

А. Біблія відкриває нам Його

Біблія не намагається довести існування Бога. З першим твердженням «На початку створив Бог...» (Буття 1:1) Біблія приймає існування Бога як непорушний факт, а людина, що не вірить в цю істину, порівнюється з дурнем: «Безумний говорить у серці своїм: “Нема Бога!”» (Псалом 13:1). Тим самим підкреслюється, що тільки абсолютно неосвічена людина, нездатна мислити, може заперечувати факт існування Бога, і то не явно, а таємно, «в серці».

Біблія виходить з того, що докази існування Бога настільки переконливі, що жодна розсудлива людина не стане заперечувати Його існування.

Проте для тих, хто не приймає біблейське вчення про Бога, стає необхідним привести додаткові докази Його існування.

В. Здоровий глузд говорить про Нього

Закон причин та наслідків вимагає, щоб за кожним наслідком стояла причина. Що є причиною виникнення світу, який оточує нас? Чи міг наш світ з’явитися раптом, без будь-якої причини, волею випадку? Невже порожнеча здатна щось створити? Або ж існує вищий розум, який ми називаємо Богом? Здоровий глузд тут на боці Бога, і Біблія повторює за ним: «Усякий бо дім хтось будує, а Той, хто все збудував, - то Бог» (Євреїв 3:4).

Сайзмор Денвер - 25 уроків християнського віровчення

[переклад з англ. Д. Дубовик]. - К.: Книгоноша, 2024. - 312 с.

ISBN 978-617-7930-41-8

Сайзмор Денвер - 25 уроків християнського віровчення - Зміст