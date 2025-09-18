Эта книга составлена по материалам общения пасторов и раввинов на первом пасторском ретрите (молитвенный выезд - прим, ред.) Киевской еврейской мессианской общины. Идея проведения такой встречи родилась на одном из молитвенных ретритов общины. Первый пасторский ретрит был экспериментальным. Он был организован Киевской еврейской мессианской общиной по просьбе пасторов дочерних, а также дружественных общин и церквей.

Проходил ретрит с 17 по 20 ноября 2009 года в Центре христианской жизни Украины Всеукраинского Союза объединения евангельских церквей христиан-баптистов в г. Ирпень под Киевом. Его участниками стали свыше 120 человек: пасторы и их помощники, старейшины общин, руководители миссий, которые приехали из 48 городов Украины, России, Беларуси, Молдовы, Латвии, Киргизии, Германии, Швейцарии и США.

Особая ценность Первого пасторского ретрита в его практическом характере. Руководители общин и различных мессианских служений делились своим опытом по актуальным вопросам еврейского служения. Но основными темами беседы были следующие: евангелизация; пастырская опека; проблемы, с которым сталкивается мессианское служение в разных городах; причины застоя и пути выхода из него.

Мы надеемся на то, что в этой книге читатели почерпнут много полезного и интересного для развития своего служения. Чтобы наиболее точно передать материал и сохранить колорит беседы, текст подан почти дословно.

Сборник - Беседы раввинов

Практический опыт пастырской работы в мессианских общинах. - К: Медиа-центр «Шофар», 2010. - 96 с.

Сборник - Беседы раввинов - Содержание