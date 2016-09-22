Когда холодно вычисляют причины и следствия, строят поведенческие модели, делят материю на органическую и неорганическую, навязывают жизненным процессам периодичность и закономерность — все это делается под влиянием «земли».

При этом значение иных элементов вовсе не отрицается, но: они вторичны, третичны по сравнению с «базовой» землей. Когда говорят: некто «плавает» в той или иной дисциплине, некто легкомыслен и порывист, подразумевают нежелательное влияние воды, воздуха и огня.

Если душа насыщена этими элементами, если душа чувствительна, свободна, экстатична — плохо ей живется в эту эпоху.

В. Ф. Отто, Э. Т. А. Гофман, Э. А. По, Гиде Мопассан, Г Ф. Лавкрафт - Безумие и его бог - Коллекция «Гарфанг»

Москва: «Эннеагон Пресс», 2007 г.-276 с.

ISBN 978-5-91051-015-3

В. Ф. Отто, Э. Т. А. Гофман, Э. А. По, Гиде Мопассан, Г Ф. Лавкрафт - Безумие и его бог - Коллекция «Гарфанг» - Содержание

От редакции

Вальтер Ф. Отто. Дионис. Миф и культ

Э. Т. А. Гофман. Песочный человек

Эдгар А. По. Лигейя

Эдгар А. По. Морэлла

Ги де Мопассан. Орля

Г. Ф. Лавкрафт. Сущий во тьме

Г. Ф. Лавкрафт. Музыка Эриха Цанна

Г. Ф. Лавкрафт. Потусторонний 243

Евгений Головин. Дионис

В. Ф. Отто, Э. Т. А. Гофман, Э. А. По, Гиде Мопассан, Г Ф. Лавкрафт - Безумие и его бог - Коллекция «Гарфанг» - От редакции

Дионис — загадочный и наименее изученный бог греческого пантеона, если слово «изучать» применимо к богам. Известен широкой публике как изобретатель и покровитель винограда, однако этим его деятельность вовсе не ограничивается. Дионис уничтожает монотонное время, монотонное пространство, размеренную ежедневность, Дионис — бог ослепительного момента, властитель необъятных горизонтов и удивительных метаморфоз.

Дионис не любит людей разумных, и они отвечают ему взаимностью.

Что такое разум с высоты дионисийского полета? Плотина бобров, церебральная паутина, искусственный островок иллюзорной стабильности. Но: рациональное большинство страшится безумия и опьянения, подлежащих изучению и лечению.

Ортега-и-Гассет в «Трех картинах о вине» сказал про наше время: «...административная эпоха, в которой мы, вместо того чтобы говорить о Дионисе, говорим об алкоголизме». Следует добавить: священное безумие, которое открывает качественно иные миры, мы называем «душевной болезнью», и вместо того чтобы идти в храм Диониса, идем к психиатру. В сборник включены фрагменты из знаменитой книги Вальтера Ф. Отто о Дионисе.