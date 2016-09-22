Безумие и его бог - Сборник
Когда холодно вычисляют причины и следствия, строят поведенческие модели, делят материю на органическую и неорганическую, навязывают жизненным процессам периодичность и закономерность — все это делается под влиянием «земли».
При этом значение иных элементов вовсе не отрицается, но: они вторичны, третичны по сравнению с «базовой» землей. Когда говорят: некто «плавает» в той или иной дисциплине, некто легкомыслен и порывист, подразумевают нежелательное влияние воды, воздуха и огня.
Если душа насыщена этими элементами, если душа чувствительна, свободна, экстатична — плохо ей живется в эту эпоху.
В. Ф. Отто, Э. Т. А. Гофман, Э. А. По, Гиде Мопассан, Г Ф. Лавкрафт - Безумие и его бог - Коллекция «Гарфанг»
Москва: «Эннеагон Пресс», 2007 г.-276 с.
ISBN 978-5-91051-015-3
В. Ф. Отто, Э. Т. А. Гофман, Э. А. По, Гиде Мопассан, Г Ф. Лавкрафт - Безумие и его бог - Коллекция «Гарфанг» - Содержание
От редакции
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Вальтер Ф. Отто. Дионис. Миф и культ
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Э. Т. А. Гофман. Песочный человек
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Эдгар А. По. Лигейя
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Эдгар А. По. Морэлла
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Ги де Мопассан. Орля
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Г. Ф. Лавкрафт. Сущий во тьме
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Г. Ф. Лавкрафт. Музыка Эриха Цанна
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Г. Ф. Лавкрафт. Потусторонний 243
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Евгений Головин. Дионис
В. Ф. Отто, Э. Т. А. Гофман, Э. А. По, Гиде Мопассан, Г Ф. Лавкрафт - Безумие и его бог - Коллекция «Гарфанг» - От редакции
Дионис — загадочный и наименее изученный бог греческого пантеона, если слово «изучать» применимо к богам. Известен широкой публике как изобретатель и покровитель винограда, однако этим его деятельность вовсе не ограничивается. Дионис уничтожает монотонное время, монотонное пространство, размеренную ежедневность, Дионис — бог ослепительного момента, властитель необъятных горизонтов и удивительных метаморфоз.
Дионис не любит людей разумных, и они отвечают ему взаимностью.
Что такое разум с высоты дионисийского полета? Плотина бобров, церебральная паутина, искусственный островок иллюзорной стабильности. Но: рациональное большинство страшится безумия и опьянения, подлежащих изучению и лечению.
Ортега-и-Гассет в «Трех картинах о вине» сказал про наше время: «...административная эпоха, в которой мы, вместо того чтобы говорить о Дионисе, говорим об алкоголизме». Следует добавить: священное безумие, которое открывает качественно иные миры, мы называем «душевной болезнью», и вместо того чтобы идти в храм Диониса, идем к психиатру. В сборник включены фрагменты из знаменитой книги Вальтера Ф. Отто о Дионисе.
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