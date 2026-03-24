Сборник МДА - Экзегетика и герменевтика Писания - № 5, 2019 г. весна-осень

Вопрос об ответственности человека перед творением, о связи и соотношении его с видимым миром так или иначе волновал многие богословствующие умы Церкви. Тем не менее, окончательно сформулированной системы и синтеза православного учения Церковь нам не сообщает. «Учение о человеке как таковое никогда не было предметом специальной догматической разработки в соборной жизни Церкви» по причине отсутствия «ереси о человеке», - сообщает архим. Киприан (Керн) в речи на защиту диссертации «Антропология св. Григория Паламы». Он признаёт, что это не только не умаляет, но и побуждает нас к творческому поиску, богословию и раскрытию актуальной для современности темы в истории святоотеческой мысли.

Сергиев Посад : Московская Духовная Академия, 2019. - 224 с.

ISBN 978-5-905823-87-9

Сборник материалов научно-практической богословской конференции “Экзегетика и герменевтика Священного Писания” № 5, 2019 г. весна-осень - Содержание

Ковшов М. В., Гумилев Р. А. - Спасение твари через человека (Рим. 8) в наследии Отцов и учителей Церкви и его значение в контексте современной экологической проблематики

Ковшов М. В., Еремин М. К, иер. - Ветхозаветное понятие воздаяния и его роль в учении послания к Римлянам о Божественном Суде

Ковура С. О. - Адамическое богословие Второй книги Еноха

Лихачёв Н. В. - Учение о Христе как о Сыне Божием в Послании апостола Павла к Евреям: экзегетический анализ Евр. 5

Водолага П. А. - Вера как дело Божие по Евангелию от Иоанна (Ин. 6: 28-29)

Бычков А. В.- Иудейский фон трёх добродетелей в шестой главе Евангелия от Матфея

Гнатенко В. В. - Художественные инициалы Евангелия Хитрово в контексте святоотеческих толкований евангельского текста

Серапион (Залесный), иеродиак. - Образ израильских судей Самсона и Гедеона в церковной гимнографии

Грицкевич В. Д., иер. - Проблема перевода Рим. 1:4

Будянский В. С. - Новозаветная экзегетика таинства

Мигалко И. Ю. - Протоиерей Евгений Воронцов — преподаватель Московской духовной академии

Парахин С. А. - Родословие Иисуса Христа (Мф. 1: 1-16, Лк. 3: 23-38) в контексте учения о царском священстве

Удод Д. О., диак. - Анализ проблемных мест Кумрано-ессейской гипотезы

Смирнов А. А. - Исторические предпосылки возникновения библейской критики как научной дисциплины

Никитенко Д. М., иер. - Метафора брака у Великих пророков

Юрочко Н. П. - Слава Божия в Четвероевангелии

Иванов Л. В. - Историко-филологический анализ Лев. 20: 1-5

Савельев А. А. - Взгляд на журналистику через призму Священного Писания

