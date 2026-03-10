Священное Писание использует различные способы выражения для передачи Божественного Откровения человеческому роду. Эти способы выражения формируют лицо Библии и представляют собой характерные черты ее языка. Именно они указывают читателю на смысл текста. Очевидно, что в таком случае особенности языка определяют инструментарий толкователя, логику его исследования и содержание его выводов. По этой причине христианские учителя с самого раннего времени стремятся определить характерные черты Писания и, исходя из них, сформулировать экзегетические правила.

Однако в среде многочисленных экзегетов, как древних, так и современных нет совершенного согласия относительно этого вопроса. Более того, история герменевтики обнаруживает острые противоречия и даже конфликты между представителями не только разных экзегетических и богословских традиций, но так же среди толкователей, развивавшихся в одной богословской и экзегетической среде. Поэтому для понимания фундаментальных основ святоотеческой экзегезы и противоречий в толкованиях христианских писателей необходимо изучение принципов, на основании которых они говорят о тех или иных особенностях Писания. Разрешение этого вопроса требует ряд серьезных научных исследований. В рамках этой статьи мы намерены рассмотреть представления о важных особенностях языка Библии видных представителей Антиохийской школы.

Сборник трудов кафедры библеистики Московской Православной Духовной Академии - №1

Москва - Сергиев Посад 2013

Научный редактор сборника: протоиерей Александр Тимофеев

Сборник трудов кафедры библеистики Московской Православной Духовной Академии - №1 - Содержание

Переводы Священного Писания

Грилихес Л., прот. Опыт современного перевода псалмов. Псалмы 21/22, 22/23, 26/27, 37/38, 39/38, 41/42, 42/43, 62/63, 72/73

Святоотеческая экзегеза Священного Писания

Тимофеев Б., иер. Некоторые особенности языка Священного Писания как предмет экзегезы. Взгляд представителей Антиохийской школы

Саврей В.Я. Антропология и герменевтика в Древней Церкви. Александрийская школа и ее наследие

Кожухов С.А. Св. Хромаций Аквилейский. «Пролог» комментария на Евангелие от Матфея (перевод и вступительная статья С.А. Кожухова)

Шаблевский Н.Н. Катены Прокопия Газского на книгу Екклесиаст

Библейское богословие

Ковшов М.В. Σώμα или בשר? Иудейское и эллинистическое в антропологии апостола Павла

Морозов А., иер. Библейская метафора усыновления Богу в контексте её ближневосточных аналогов: культурно-исторический контекст и богословский анализ

Современная Библеистика

Сахаров Н., иером. Краткий обзор методики современного толкования притчей Христовых в синоптических Евангелиях

ВыдринА., иер. Исследование Книг Паралипоменон (Книг Хроник) в двадцатом столетий: предполагаемые источники и основные принципы работы Летописца

Тимофеев Α.,ηροτη., Ковшов М. В. Основные результаты выполнения проекта «Апостол Павел и его послания в свете данных современной библеистики»

Библейская археология

Неклюдов КВ. Галилейский контекст служения Иисуса Христа: история и современные проблемы

Методика преподавания Священного Писания

Рахновский А., прот. Священное Писание Нового Завета. Книга Деяний святых апостолов. Соборные послания. Учебно-методический комплекс

Откровение о грядущих или прошедших событиях (например, в случае откровения Моисею) Господь внедряет в ум и сознание пророка таинственным образом. Однако откровение - это не просто передача информации или формального знания. Пророк является активным участником таинственного общения с Богом, он видит образы и слышит обращенную к нему речь так же, как это было с первыми людьми в Раю. Пророк получает откровение за пределами чувственного мира во внутренней клети своей души. Бог запечатлевает в его уме чувственное восприятие так, как будто он все видит телесными очами и слышит телесными ушами, как это, например, было с апостолом Петром в видении полотна, наполненного разного рода животными (Деян. 11:5). Сборник трудов кафедры библеистики Московской Православной Духовной Академии - № 2 - 2016 Москва - Сергиев Посад 2016 Главный редактор сборника: протоиерей Александр Тимофеев Сборник трудов кафедры библеистики Московской Православной Духовной Академии - №2 - Содержание Переводы Священного Писания Протоиерей Леонид Грилихес - Опыт современного перевода псалмов. Псалмы 6, 8,10/11,12/13,13/14,16/17,17/18 Экзегеза Священного Писания Протоиерей Олег Мумриков - Экзегеза Быт 3 гл 21 ст - от буквального понимания к полноте смыслов

Иерей Димитрий Бондаренко - Иисус Христос как первообраз самоотреченной любви. Опыт экзегетического исследования Флп. 2:5-11

Иерей Борис Тимофеев - Особенности пророческого откровения и сообщение о Христе в пророческой речи: взгляд Диодора Тарсийского и Феодора Мопсуестийского

Иерей Димитрий Барицкий - Новое Творение (Мф. 1,1 -17 ) Библейское богословие Иерей Иоанн Кристев - Роль метафоры в интерпретации Священного Писания

Диакон Александр Тодиев - Иудейская межзаветная апокалиптика в богословии святого апостола Павла: аспекты проблематики в западной библейской науке Современная библеистика Иерей Андрей Выдрин - Летописец (автор книг Паралипоменон) как историк, богослов и литератор

Ковшов М.В. - Наследие апостола Павла в историко-критическом и православном богословском контекстах

Казинов B.A. - Вклад И.Х. Бекера в проблему выявления богословского центра ап. Павла: модель, предложенная И.Х. Бекером Филология и лингвистика Крутова М.С. - Текстологические и лингвистические особенности Псалтири царя Иоанна Васильевича Грозного

Шаблевский Н.Н. - Лингвистическая специфика арамейских переводов библейского повествования о создании Ковчега Завета Наследие русской библеистики Хажомия В А. - Лекции свщмч. Илариона (Троицкого) с 1913 по 1919 гг. в сравнении с общей работой первой кафедры Священного Писания Нового Завета Студенческие переводы Протоиерей Думитру Станилоаэ - Воплощение Сына Божия. Ипостасное единство или одна ипостась в двух природах. Перевод иерея Иоанна Димитрова Библейская археология Протоиерей Александр Тимофеев - Проблема подлинности Гроба Господня в свете современных археологических исследований Иудейских захоронений периода Второго храма Археология Сергей Зубов - Участие студентов Академии в Фанагорийской археологической экспедиции летом 2013 года

Таким образом, сведения о пророке крайне скудны и представляют собой предания, легенды и гипотезы. Более того, существуют сомнения в том, был ли вообще пророк Малахия, или же под ним подразумевается Ездра, или неизвестный писатель-составитель книги Малахии. Всё это обусловлено как отсутствием достоверных исторических сведений о Малахии, так и проблемой этимологии имени пророка. 2. Этимология имени пророка Малахии Имя пророка встречается уже в первом стихе его книги — מלאכי / mal?aki. В Вульгате его передали как Malachi, а в LXX перевели нарицательно: αγγέλου αύτοΰ «ангела/посланника Его». Имя происходит от существительного מלאך / mal?ak «посланник, вестник, ангел». Что касается исхода имени на י O/ -ί, то здесь имеются разные варианты дефиниции. Сборник трудов кафедры библеистики Московской Духовной Академии - № 3 - 2016 Москва - Сергиев Посад 2016 Главный редактор сборника: протоиерей Александр Тимофеев Сборник трудов кафедры библеистики Московской Духовной Академии - № 3 - 2016 - Содержание Переводы Священного Писания Протоиерей Леонид Грилихес - Опыт современного перевода псалмов. Псалмы 47/48, 54/55, 55/56, 57/58, 61/62, 79/80,103/104,132/133,138/139 Исагогика Священного Писания Диакон Николай Шаблевский - Исагогические глоссы о Книге пророка Малахии Экзегетика Священного Писания Петр Александрович Коротков - О толковании притчи о неправедном управителе в русской библеистике Библейское богословие Иерей Александр Тодиев - К вопросу о наличии хилиазма в богословской мысли святого Апостола Павла

Диакон Александр Анисимов - Слава Божия в Евангелии от Иоанна: миф, символ или реальность Современная библеистика Алексей Владимирович Башкатов - Критический анализ книг Барта Эрмана: происхождение Евангелий

Иеромонах Филофей (Артюшин) - Путь Мессии в Евангелии от Матфея: текст и богословие в свете нарративного анализа Библия и современная философия Розалия Моисеевна Рупова - Откровение Бога в Ветхом Завете сквозь призму богословского персонализма ΧΧ-ΧΧΙ веков Святоотеческое богословие Иеромонах Николай (Сахаров) - Антропологический максимализм: обожение человека у преподобного Симеона Нового Богослова и арх. Софрония (Сахарова) Филология и лингвистика Диакон Николай Шаблевский - «Отяжелил», «укрепил» или «прославил»? Мотив отяжеления сердца фараона в древнееврейском тексте Книги Исход, таргумах и Пешитте Рецензии Михаил Всеволодович Ковшов - Рецензия на учебник прот. Димитрия Юревича «Введение в Новый Завет» Методика преподавания Священного Писания Михаил Всеволодович Ковшов - Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по предмету «Священное Писание Нового Завета. Послания Святого Апостола Павла» Другие исследователи продолжили развивать концепцию Роста. Энтони Кэмпбелл также датирует повествование десятым столетием, однако он не считает его лишь праздничным сказанием. По его мнению, этот текст является богословским размышлением над окончанием целой эпохи в истории Израиля. Рассказ, по его словам, не объясняет причину временного оставления Израиля Богом. Таким образом, национальная трагедия явилась лишь результатом Его волеизъявления. Священный писатель показывает, как Бог благоволит совершенно новому периоду под управлением царей, Давида и его потомков, ознаменованному установлением Ковчега в Иерусалиме (2 Цар. 6). Основной акцент повествования делается на том, что все произошедшее обусловлено свободной волей Господа. В работе Ф. Шиклбергера высказывается предположение о том, что Повествование о Ковчеге, состоявшее из большей части 1 Цар. 5-6, в правление царя Езекии объединили с древним рассказом, включавшим некоторые эпизоды гл. 4. Шиклбергер рассматривает гл. 5 как полемический текст против культа ассирийского бога чумы Нергал-Решефа, имевшего приверженцев в Северном царстве. При Езекии, во время кризиса, последовавшего вслед за подчинением Израиля Ассирией, автор Повествования хотел подчеркнуть связь Бога с Ковчегом. Кроме того, Шиклбергер выделил историю 2 Цар. 6 в качестве независимого от 1 Цар. 4-6 текста. Сборник трудов кафедры библеистики Московской Духовной Академии - № 4 - 2017 Москва - Сергиев Посад, 2017. - 260 с. Главный редактор сборника: протоиерей Александр Тимофеев Сборник трудов кафедры библеистики Московской Духовной Академии - № 4 - 2017 - Содержание Переводы Священного Писания Протоиерей Леонид Грилихес - Книга Бытия (главы 1-11) Святоотеческая экзегетика Святитель Кирилл Александрийский -Толкование на Послание к Римлянам (из катен). Часть I (Рим. 1, 3 - 8,1) / перевод с греческого, предисловие и примечания иеромонаха Феодора (Юлаева) Библейское богословие Иерей Александр Тодиев - Реконструкция мировоззренческой парадигмы Савла иудея в свете межзаветной иудейской апокалиптики

Иерей Андрей Выдрин - Повествование о Ковчеге Завета: историко-богословский анализ 1 Цар. 4-6

Иерей Сергий Фуфаев - Истолкование В. Н. Лосским Еф. 1: 22-23 к вопросу о христологическом и пневматологическом аспектах Церкви Библеистика и археология Абеленцев Петр Владимирович - Шумерский царский список как внебиблейский источник в свете 5-й главы книги Бытия Экзегетика Священного Писания Коротков Петр Александрович - Об экзегетических подходах проф. М.Д. Муретова при толковании посланий св. ап. Павла. К столетию со дня смерти ученого Библия и современная философия Рупова Розалия Моисеевна - Проблема Имени Божия в экзегетическом и философском осмыслениях Филология и лингвистика Диакон Николай Шаблевский - Арамейские переводы этиологии имен собственных в книге Бытия Современная библеистика Скобелев Михаил Анатольевич - Проблема интерпретации слов праведного Иова: А я знаю Искупитель мой жив... (Иов 19:25-27): церковная традиция и современная библеистика Рецензии Ковшов Михаил Всеволодович - Рецензия на учебник Д.Г. Добыкина «Православное учение о толковании Священного Писания / Лекции по библейской герменевтике» (СПб., 2016) Многообещающие археологические открытия в древнем Двуречье в XIX в., и стремление создать в России новую перспективную науку - ассириологию побудили М.В. Никольского изучить сложнейшее искусство ассиро-вавилонской и урартской клинописи. Он стал первым русским ученым, овладевшим ассиро-вавилонской и урартской системами письма и научившимся читать и понимать клинописные памятники древности. Сборник трудов кафедры библеистики Московской духовной академии № 5 - 2018 Московская духовная академия Москва — Сергиев Посад, 2018 Сборник трудов кафедры библеистики Московской духовной академии № 5 - 2018 - Содержание Переводы Священного Писания Песнь Песней Соломона. Перевод протоиерея Леонида Грилихеса История русской библеистики Коротков П. А. - Библейское наследие «отца русской ассириологии» М.В. Никольского Современная библеистика Кашкин А. С. - «Темже ревноваше пророчеству не солгатися»: проблема исполнения пророчеств в Ветхом Завете

Боек И. С. - Дионис и образ Христа в Евангелии от Иоанна: критика взаимосвязи Библия и древняя ближневосточная литература Осколков П. А. - Библейский Иов и «Шумерский страдалец» Экзегетика Священного Писания Константинов С. С. - Тема тысячелетнего царства (Откр. 20:4-6) в апокрифической литературе: экзегетика св. Иустина Философа

Бельский В. В. - Время строить дом Господень (Агг. 1:2b): Концепт bet Yhwh в первой пророческой речи Аггея

Нелюбин Г., диак. - Образ небесного Иерусалима в Ветхом Завете

Федоров А. В. - Проблема согласования Евангелий и ее решение у церковных экзегетов

Парахин С. А. - "Царство Божие" в Евангелии по Марку

Змиёв И. Д. - Горы в жизни Господа нашего Иисуса Христа

Кривоногов И. А. - Образ Божественного снисхождения в беседах на книгу Бытия Святителя Иоанна Златоуста Библейское богословие Гудилин П. В. - Проявление христианской свободы и любви по учению ап. Павла на примере идоложертвенных яств (1 Кор. 8-10)

Цебрук Г. С. - Проблематика закона в богословии апостола Павла в интерпретации Эдварда Петриджа Сандерса

Андреев Д. Ю. - «Лицо Господне» - один из важнейших антропоморфизмов в богословии Псалтири Библеисгика и археология Башкатов А. В. - Влияние открытия рукописей в Наг-Хаммади на исследование Нового Завета и раннего христианства Бартом Эрманом

Абеленцев П. В. - Особенности древнеизраильской религии в период раннего железного века. Соотношение библейского повествования с данными археологии Методика преподавания Священного Писания Тимофеев Б., прот. - Использование электронных программных филологических инструментов на практических занятиях по экзегетике Священного Писания Для заметок