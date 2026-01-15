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Сджогрин - Тайна – возвещенная через откровение

Боб Сджогрин – Тайна – возвещенная через откровение – Перспективы современной миссиологии
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

Увлекательное и глубокое богословское исследование о миссии Церкви в мире. Автор с христианских, прежде всего библейских позиций анализирует смысл Великого Поручения и всемирного Евангелия, прослеживая эту тему по всей Библии — от Бытия до Откровения. Книга призывает читателя вернуться к внимательному изучению Священного Писания, чтобы понять библейское основание истинной миссии и найти своё место в Божьем плане спасения всех народов. Это произведение будет интересно как служителям и миссионерам, так и всем, кто хочет глубже понять суть христианской миссии.

Боб Сджогрин – Тайна – возвещенная через откровение – Перспективы современной миссиологии

С.-Пб., Библия для всех, 1995. – 132 с.

ISBN 5-7454-0052-8

Боб Сджогрин – Тайна – возвещенная через откровение – Содержание

  • Предисловие

  • Вступление

  • 1—Воздать Богу должное

  • 2—Скрытый план Божий

  • 3—Знакомимся с повесткой дня

  • 4—Божьи обязательства и наши обязанности

  • 5—Опускаясь вглубь

  • 6—Божья милость в слепоте

  • 7—Повинуйся и увидишь

  • 8—Начало завета

  • 9—Вторая половина

  • 10—Проверка для церкви

  • 11 —Достижимая цель

  • Ислам: вызов, которым пренебрегли

  • Список использованных цитат из Библии

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Added 15.01.2026
Author SamuelAKim
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