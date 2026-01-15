Увлекательное и глубокое богословское исследование о миссии Церкви в мире. Автор с христианских, прежде всего библейских позиций анализирует смысл Великого Поручения и всемирного Евангелия, прослеживая эту тему по всей Библии — от Бытия до Откровения. Книга призывает читателя вернуться к внимательному изучению Священного Писания, чтобы понять библейское основание истинной миссии и найти своё место в Божьем плане спасения всех народов. Это произведение будет интересно как служителям и миссионерам, так и всем, кто хочет глубже понять суть христианской миссии.

Боб Сджогрин – Тайна – возвещенная через откровение – Перспективы современной миссиологии

С.-Пб., Библия для всех, 1995. – 132 с.

ISBN 5-7454-0052-8

Боб Сджогрин – Тайна – возвещенная через откровение – Содержание