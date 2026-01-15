Сджогрин - Тайна – возвещенная через откровение
Увлекательное и глубокое богословское исследование о миссии Церкви в мире. Автор с христианских, прежде всего библейских позиций анализирует смысл Великого Поручения и всемирного Евангелия, прослеживая эту тему по всей Библии — от Бытия до Откровения. Книга призывает читателя вернуться к внимательному изучению Священного Писания, чтобы понять библейское основание истинной миссии и найти своё место в Божьем плане спасения всех народов. Это произведение будет интересно как служителям и миссионерам, так и всем, кто хочет глубже понять суть христианской миссии.
Боб Сджогрин – Тайна – возвещенная через откровение – Перспективы современной миссиологии
С.-Пб., Библия для всех, 1995. – 132 с.
ISBN 5-7454-0052-8
Боб Сджогрин – Тайна – возвещенная через откровение – Содержание
Предисловие
Вступление
1—Воздать Богу должное
2—Скрытый план Божий
3—Знакомимся с повесткой дня
4—Божьи обязательства и наши обязанности
5—Опускаясь вглубь
6—Божья милость в слепоте
7—Повинуйся и увидишь
8—Начало завета
9—Вторая половина
10—Проверка для церкви
11 —Достижимая цель
Ислам: вызов, которым пренебрегли
Список использованных цитат из Библии
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