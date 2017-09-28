Система Кнейпа была создана более 150 лет назад, но она не утратила своей актуальности до сих пор. Баварский священник Себастьян Кнейп вряд ли мог предположить, что разработанный им метод оздоровления будет популярным на протяжении стольких лет. На самом деле в этом нет ничего удивительного. Ведь система Кнейпа проста и доступна.

Себастьян Кнейп - Мое водолечение

Ставропольский краевой комитет Всесоюзного общества Красного Креста

Ставрополь АСОК — ПРЕСС 1991

Применение воды с гигиенической, профилактической и лечебной целями восходит своими истоками к временам глубокой старины (Ассирия, Вавилон, Древний Египет). Не будет преувеличением утверждение, что водолечение — один из самых древних методов лечения. В современной медицине бурное развитие инструментальной диагностики, удивительные достижения хирургии, медикаментозной терапии, изменившие основы лечебного процесса, характер и течение заболеваний, отодвинули водолечение на второй план: сегодня и больные, и, что еще прискорбнее, врачи используют и назначают лечение водой крайне ограниченно.

Практически оно забыто. Между тем и тысячелетия эмпирического применения, и современные данные медицинской науки указывают на несомненную эффективность водолечения, чаще как одного из дополнительных видов терапии, но порой имеющего и самостоятельное значение. Следствием невнимания к водолечению явилось отсутствие литературы по этому вопросу, что в свою очередь тормозило его применение.

Поэтому издание книги С. Кнейп «Мое водолечение» следует только приветствовать. Несмотря на то, что написана она 100 лет тому назад, ее содержание актуально и сегодня. Живой язык, ясность, логичность изложения делают чтение книги весьма захватывающим. Разумеется, не все положения автора, особенно касающиеся механизма действия водолечения, можно принять безоговорочно. Тем не менее читатель найдет для себя немало ценных мыслей о здоровье и предложений, как закалить свое тело. Книга написана не для врачей. Однако глубина освещения вопроса, описание оригинальных лечебных методик, своеобразный, порой неожиданный для нас, взгляд на сущность болезни, выздоровления, закаливания позволяют рекомендовать ее специалистам, медицинским работникам.

В. Я. Шварц, заведующий кафедрой курортологии и физиотерапии Ставропольского мединститута, доктор медицинских наук, профессор

Себастьян Кнейп - Мое водолечение - Содержание ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРИМЕНЕНИЯ ВОДЫ

Общая часть

Как закалить себя

Применения воды

А. КОМПРЕССЫ

Б. ВАННЫ

В. ПАРОВЫЕ ВАННЫ

Г. ОБЛИВАНИЯ

Д. ОБМЫВАНИЯ

Е. ОБЕРТЫВАНИЯ (повязки)

Ж. ПИТЬЕ ВОДЫ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДОМАШНЯЯ АПТЕКА

Общая часть

Тинктуры (настойки)

Настои

Порошки

Масла

Целебные средства

СОДЕРЖИМОЕ МАЛЕНЬКОЙ ДОМАШНЕЙ АПТЕКИ

УКРЕПЛЯЮЩИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Рецепт для приготовления хлеба с отрубями

Укрепляющий суп

Способ приготовления медового вина

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ

Введение

БОЛЕЗНИ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ

Себастьян Кнейп - Мое водолечение - Из книги

Один священник приехал ко мне, удрученный тем, что он — так ему казалось — не может уже более исполнять свои обязанности. Его состояние, выражавшееся в тоске, дурном расположении духа, неспособности к умственным занятиям, уже однажды побудило соседних священников поместить этого беднягу в больницу.



Здесь он пробыл несколько недель и возвратился домой несколько успокоенным, но все-таки еще не совсем здоровым. Он спрашивал у меня совета, как ему поступить: оставить ли ему приход или нет, и вообще что ему делать? Выглядел он свежим, здоровым, сильным. У таких больных такой вид легко вводит в заблуждение. Если несколько поближе вглядеться, то легко заметить, что глаза мутны, лицо бледно.



Применения воды были следующие: паровая ванна для головы и ног, холодное верхнее и нижнее обливание, частое хождение по мокрым камням или стояние в воде 3 — 4 минуты. Через несколько дней он стал принимать теплые ванны попеременно с холодными верхним и нижним обливанием. На 6-й день лечения водой на спине появилась синеватая сыпь. И чем больше ее становилось, тем лучше чувствовал себя больной.

Когда все болезненные вещества были выделены, священник выздоровел. Все лечение продолжалось 2 недели.