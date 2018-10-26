Седакова - Поэтика обряда
Научное творчество Ольги Седаковой началось на филологическом факультете Московского университета, где она работала в семинаре Н. И. Толстого и участвовала в организованных им этнолингвистических экспедициях в Полесье. Уже в дипломной работе, посвященной лексике и семантике восточнославянского погребального обряда, были сформулированы главные постулаты, которые впоследствии легли в основу диссертации О. А. Седаковой «Обрядовая терминология и структура обрядового текста (погребальный обряд восточных и южных славян)», выполненной под руководством В.В.Иванова и защищенной в 1984 г.
С опозданием на двадцать лет эта работа приходит теперь к читателю в виде настоящей книги.
Ольга Александровна Седакова - Поэтика обряда - Погребальная обрядность восточных и южных славян
М.: «Индрик», 2004. — 320 с. (Традиционная духовная культура славян. Современные исследования.)
ISBN 5-85759-285-2
Ольга Седакова - Поэтика обряда - Погребальная обрядность восточных и южных славян - Содержание
- Ученая проза поэта. С. М. Толстая
Часть I
- Введение
Глава 1. Содержательный план обрядового текста
- Погребальный обряд как обряд перехода
- Мифология смерти и умерших и общий характер славянской языческой картины мира
- Область смерти, «онный свет»
- «Своя» и «не-своя» смерть. Эволюция и варианты этого представления. Век, доля, час, спора, часть, мера, бог. Погребальный обряд как дележ живых с покойным. Доля умершего
- Тема пути. Метафоры смерти: смерть - путь (мост, водная стихия, огонь, лестница, гора, дорога, дерево)
- Обрядовое представление «пространства смерти»
- Смерть как разделение души и тела. Тело в его отношении к смерти (ноги, руки, глаза, ногти, волосы, навья кость и др.). Представления о душе. Душа, дух, пара, тень, мерка, двойник
- Воплощения и персонификации Смерти в обряде и фольклоре. Семантическая сфера Смерти: невидимость, слепота, тьма, белизна
Глава 2. Состав, структура и функции погребального обряда
- Границы обряда
- Состав обряда и его членение на основании пространственного признака
- Функциональная направленность обрядовых действий
- Основные типы пространственных операций в обряде
- Обобщенная схема основных обрядовых актов (похороны, частные поминки, календарные поминки)
- Комментарий к таблицам. Вариации обряда
Глава 3. Исполнители обряда и их обрядовые функции
- Похоронный обряд как драматическое действо. Диалог с умершим. Распределение участников похорон по двум партиям (живые/умершие) и его динамический характер
- Основная драматическая сцена обряда: встреча. Брать давать, водить, носить: семантика взаимности. Типы поминальной трапезы
- Характеристики исполнителей обряда. Свои — чужие, старые — молодые (дети), мужчины — женщины, женатые — вдовые (незамужние); неизвестный, ровесник, нищий
Глава 4. Обрядовые кушанья и профилактические предметы
- Проблема обрядовой (мифологической) семантики предмета
- Погребальные кушанья. Хлеб. Каша (кутья, колево). Кисель (сыта)
- Общие свойства поминальных кушаний: обилие, число блюд, хмельное, сладкое, постное, горячее
- Профилактические и катартические обрядовые реалии
- Фраза обрядового текста: некоторые ее особенности
Глава 5. Обрядовая терминология: семантический анализ метафорики
- Специфика терминологии погребения: ее бедность, метафоричность, интерпретирующий характер именования
- «Своя» и «не-своя» смерть в метафорах обрядовых терминов
- Гость — чудо — встреча
- Основные темы метафор погребальной терминологии. Смерть — путь. Смерть — дерево. Смерть — вода. Гроб, могила, загробье — дом. Смерть — доля (недоля). Смерть — тьма. Смерть — зима. Смерть — свадьба.
- Смерть — солнцеворот. Смерть — магическая сила
Часть II
- Предметные словари. Пояснения
- Обрядовые акты и их исполнители
- Животные в обряде
- Погребальные кушанья и напитки
- Некоторые части жилища и утварь в обряде
- Гроб, могила и погост в обряде
- Лексика и фразеология, связанная с погребальным обрядом
Приложения
- Материалы к описанию полесского погребального обряда
- Поминальные дни и статья Д. К. Зеленина
- «Древнерусский языческий культ „заложных" покойников»
- Тема доли в погребальном обряде (восточно- и южнославянский материал)
- Вечная память. Литургическое богословие смерти
- Принятые сокращения
- Географические сокращения
- Список иллюстраций
Ольга Седакова - Поэтика обряда - Погребальная обрядность восточных и южных славян - Ученая проза поэта
Исследованию О. А. Седаковой предшествовал значительный перерыв в изучении славянского погребального обряда как целостного этнокультурного и этноязыкового комплекса. После обобщающих трудов К. Мошинского и Э. Гаспарини, рассматривавших эту область традиционной культуры в общеславянском масштабе, появлялись лишь частные в тематическом и географическом отношении разработки этой ключевой для славянской духовной культуры темы. О. А. Седаковой удалось не только заново осмыслить накопленный в этой области эмпирический материал, обогатить его собственными полевыми наблюдениями из Полесья, но и (что прежде всего определяет значение ее труда) найти к нему новый подход и применить в его описании и интерпретации новые методы. О. А Седакова воспользовалась импульсами, идущими от филологии.
Три филологических понятия оказались здесь особенно продуктивными. Это понятие текста, абстрагированное от языковой материи и использованное применительно к обряду как упорядоченной последовательности ритуальных действий, построенной по правилам своего синтаксиса, и понятие метафоры, абстрагированное от его «эстетического» смысла и позволившее истолковать главный механизм семантической организации погребального комплекса как особого рода архаическую «взаимообратимую» метафору, лишенную направления и иерархии и уравнивающую метафорически связанные сущности (типа «смерть — свадьба», «гроб — дом», «дерево — жизнь» и т. п.). Такая метафора имеет не поэтическую, а мифологическую природу.
Книга написана на основе материала восточных и южных славян, входящих в мир Slavia orthodoxa, и практически не учитывает свидетельств, относящихся к традиции мира Slavia latina. Разграничение этих культурных миров и моделей, чрезвычайно существенное для «книжной» культуры, не имеет большого значения, когда речь идет о столь архаическом пласте славянской «устной» традиции, как представления о смерти и погребальный обряд, поскольку воплощенные в них культурные модели, несомненно, старше конфессионального размежевания славян.
Поэтому в целом предлагаемая О. А Седаковой семантическая реконструкция может быть с полным правом отнесена к общему для всех славян типу праславянской духовной культуры. Вместе с тем, нельзя не учитывать, что дошедший до нашего времени тип погребального обряда и структурно, и в определенной степени семантически связан с обычаем трупоположения, который, по данным археологии, представляет собой инновацию (по отношению к обычаю трупосожжения), датируемую приблизительно началом христианизации славян. Это обстоятельство существенно для хронологической оценки по крайней мере таких важных содержательных элементов погребального обряда, как мотив дома или представление о вредоносной силе так называемых заложных покойников.
Даже если считать, что историческая смена одного типа захоронений другим не изменила коренным образом смысловой стороны обряда (действительно, ритуал сожжения легко вписывается в общую семантическую схему обряда как один из возможных, наряду с погребением, способов перехода из области жизни в область смерти), то отдельные стороны или элементы обряда должны были так или иначе изменить свою форму, функцию или мотивировку. Можно, в частности, предположить, что представления о «нечистых» покойниках и способы защиты от них в том виде, в каком мы их застаем в традиционной обрядности и фольклоре XIX-XX вв., сложились на основе этой новой формы захоронения (трупополо-жения), т. е. относительно поздно.
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