Научное творчество Ольги Седаковой началось на филологическом факультете Московского университета, где она работала в семинаре Н. И. Толстого и участвовала в организованных им этнолингвистических экспедициях в Полесье. Уже в дипломной работе, посвященной лексике и семантике восточнославянского погребального обряда, были сформулированы главные постулаты, которые впоследствии легли в основу диссертации О. А. Седаковой «Обрядовая терминология и структура обрядового текста (погребальный обряд восточных и южных славян)», выполненной под руководством В.В.Иванова и защищенной в 1984 г.

Ольга Александровна Седакова - Поэтика обряда - Погребальная обрядность восточных и южных славян

М.: «Индрик», 2004. — 320 с. (Традиционная духовная культура славян. Современные исследования.)

ISBN 5-85759-285-2

Ольга Седакова - Поэтика обряда - Погребальная обрядность восточных и южных славян - Содержание

Ученая проза поэта. С. М. Толстая

Часть I

Введение

Глава 1. Содержательный план обрядового текста

Погребальный обряд как обряд перехода

Мифология смерти и умерших и общий характер славянской языческой картины мира

Область смерти, «онный свет»

«Своя» и «не-своя» смерть. Эволюция и варианты этого представления. Век, доля, час, спора, часть, мера, бог. Погребальный обряд как дележ живых с покойным. Доля умершего

Тема пути. Метафоры смерти: смерть - путь (мост, водная стихия, огонь, лестница, гора, дорога, дерево)

Обрядовое представление «пространства смерти»

Смерть как разделение души и тела. Тело в его отношении к смерти (ноги, руки, глаза, ногти, волосы, навья кость и др.). Представления о душе. Душа, дух, пара, тень, мерка, двойник

Воплощения и персонификации Смерти в обряде и фольклоре. Семантическая сфера Смерти: невидимость, слепота, тьма, белизна

Глава 2. Состав, структура и функции погребального обряда

Границы обряда

Состав обряда и его членение на основании пространственного признака

Функциональная направленность обрядовых действий

Основные типы пространственных операций в обряде

Обобщенная схема основных обрядовых актов (похороны, частные поминки, календарные поминки)

Комментарий к таблицам. Вариации обряда

Глава 3. Исполнители обряда и их обрядовые функции

Похоронный обряд как драматическое действо. Диалог с умершим. Распределение участников похорон по двум партиям (живые/умершие) и его динамический характер

Основная драматическая сцена обряда: встреча. Брать давать, водить, носить: семантика взаимности. Типы поминальной трапезы

Характеристики исполнителей обряда. Свои — чужие, старые — молодые (дети), мужчины — женщины, женатые — вдовые (незамужние); неизвестный, ровесник, нищий

Глава 4. Обрядовые кушанья и профилактические предметы

Проблема обрядовой (мифологической) семантики предмета

Погребальные кушанья. Хлеб. Каша (кутья, колево). Кисель (сыта)

Общие свойства поминальных кушаний: обилие, число блюд, хмельное, сладкое, постное, горячее

Профилактические и катартические обрядовые реалии

Фраза обрядового текста: некоторые ее особенности

Глава 5. Обрядовая терминология: семантический анализ метафорики

Специфика терминологии погребения: ее бедность, метафоричность, интерпретирующий характер именования

«Своя» и «не-своя» смерть в метафорах обрядовых терминов

Гость — чудо — встреча

Основные темы метафор погребальной терминологии. Смерть — путь. Смерть — дерево. Смерть — вода. Гроб, могила, загробье — дом. Смерть — доля (недоля). Смерть — тьма. Смерть — зима. Смерть — свадьба.

Смерть — солнцеворот. Смерть — магическая сила

Часть II

Предметные словари. Пояснения

Обрядовые акты и их исполнители

Животные в обряде

Погребальные кушанья и напитки

Некоторые части жилища и утварь в обряде

Гроб, могила и погост в обряде

Лексика и фразеология, связанная с погребальным обрядом

Приложения

Материалы к описанию полесского погребального обряда

Поминальные дни и статья Д. К. Зеленина

«Древнерусский языческий культ „заложных" покойников»

Тема доли в погребальном обряде (восточно- и южнославянский материал)

Вечная память. Литургическое богословие смерти

Принятые сокращения

Географические сокращения

Список иллюстраций

Ольга Седакова - Поэтика обряда - Погребальная обрядность восточных и южных славян - Ученая проза поэта

Исследованию О. А. Седаковой предшествовал значительный перерыв в изучении славянского погребального обряда как целостного этнокультурного и этноязыкового комплекса. После обобщающих трудов К. Мошинского и Э. Гаспарини, рассматривавших эту область традиционной культуры в общеславянском масштабе, появлялись лишь частные в тематическом и географическом отношении разработки этой ключевой для славянской духовной культуры темы. О. А. Седаковой удалось не только заново осмыслить накопленный в этой области эмпирический материал, обогатить его собственными полевыми наблюдениями из Полесья, но и (что прежде всего определяет значение ее труда) найти к нему новый подход и применить в его описании и интерпретации новые методы. О. А Седакова воспользовалась импульсами, идущими от филологии.

Три филологических понятия оказались здесь особенно продуктивными. Это понятие текста, абстрагированное от языковой материи и использованное применительно к обряду как упорядоченной последовательности ритуальных действий, построенной по правилам своего синтаксиса, и понятие метафоры, абстрагированное от его «эстетического» смысла и позволившее истолковать главный механизм семантической организации погребального комплекса как особого рода архаическую «взаимообратимую» метафору, лишенную направления и иерархии и уравнивающую метафорически связанные сущности (типа «смерть — свадьба», «гроб — дом», «дерево — жизнь» и т. п.). Такая метафора имеет не поэтическую, а мифологическую природу.

Книга написана на основе материала восточных и южных славян, входящих в мир Slavia orthodoxa, и практически не учитывает свидетельств, относящихся к традиции мира Slavia latina. Разграничение этих культурных миров и моделей, чрезвычайно существенное для «книжной» культуры, не имеет большого значения, когда речь идет о столь архаическом пласте славянской «устной» традиции, как представления о смерти и погребальный обряд, поскольку воплощенные в них культурные модели, несомненно, старше конфессионального размежевания славян.

Поэтому в целом предлагаемая О. А Седаковой семантическая реконструкция может быть с полным правом отнесена к общему для всех славян типу праславянской духовной культуры. Вместе с тем, нельзя не учитывать, что дошедший до нашего времени тип погребального обряда и структурно, и в определенной степени семантически связан с обычаем трупоположения, который, по данным археологии, представляет собой инновацию (по отношению к обычаю трупосожжения), датируемую приблизительно началом христианизации славян. Это обстоятельство существенно для хронологической оценки по крайней мере таких важных содержательных элементов погребального обряда, как мотив дома или представление о вредоносной силе так называемых заложных покойников.

Даже если считать, что историческая смена одного типа захоронений другим не изменила коренным образом смысловой стороны обряда (действительно, ритуал сожжения легко вписывается в общую семантическую схему обряда как один из возможных, наряду с погребением, способов перехода из области жизни в область смерти), то отдельные стороны или элементы обряда должны были так или иначе изменить свою форму, функцию или мотивировку. Можно, в частности, предположить, что представления о «нечистых» покойниках и способы защиты от них в том виде, в каком мы их застаем в традиционной обрядности и фольклоре XIX-XX вв., сложились на основе этой новой формы захоронения (трупополо-жения), т. е. относительно поздно.