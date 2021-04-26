МАТЕРИАЛ СЛОВАРЯ

Словарь составлен по текстам богослужебного круга Русской Православной Церкви, преимущественно в позднейших изданиях. Более ранние варианты даются со знаком*. Пользуясь изданиями, набранными гражданским шрифтом, мы восстанавливали их церковнославянскую графику (эти случаи отмечены в Библиографии).

Сплошь просмотрены Октоих, Канонник, Триодь цветная (Пентекостарий) и Триодь постная, Требник, Служебник, Часослов и Молитвослов - а также Новый Завет и Псалтырь. Другие книги Ветхого Завета и служебные Минеи взяты пока весьма выборочно, в основном ради недостающих примеров. Церковнославянский язык Ветхого Завета заметно отличается (и особенно в области словаря) от языка богослужебных текстов, и работа с ним должна дать чрезвычайно интересные результаты, на что мы надеемся в дальнейшем.

СТРУКТУРА СЛОВАРЯ

Слова размещены в порядке церковнославянского алфавита. Исключение составляет объединение в одну букву о, о, w, которые представляют собой графические варианты одного звука «о». Это исключение сделано для удобства читателя: точная орфограмма слова часто не помнится (а нередко она вариативна), и это затруднило бы его поиск.

В конце словаря помещен указатель греческих слов с их славянскими соответствиями (своего рода краткий обратный словарь, который может помочь тематическому подбору лексики).

ОРФОГРАФИЯ

Унифицированной орфографии церковнославянских изда-ний, как известно, не существует (вплоть до употребления гражданской) алфавита и соответствующей орфографии в позднейших изданиях богослужебных текстов). Различия в разных из-даниях касаются употребления заглавных букв, титлования и других моментов (напр., о и w в начале слова). В нашем словаре мы в основном следовали орфографии цитируемого источника, унифицируя только употребление заглавных букв (отказавшись от них). Поэтому читатель не должен удивляться, встретив одно слово в разных написаниях.

Ольга Александровна Седакова - Словарь трудных слов из богослужения. Церковнославяно-русские паронимы

3-е изд., доп. и испр.

М. : Практика, 2021.- 424 с.

ISBN 978-5-89816-182-8

Ольга Александровна Седакова - Словарь трудных слов из богослужения. Церковнославяно-русские паронимы - Содержание

Предисловие

О пользовании словарем

Источники и библиография

Список принятых сокращений (тематический)

Список принятых сокращений (алфавитный)

Общие пометы

Список слов под титлами

Обозначения чисел

Cловарные статьи

Указатель греческих слов и их церковнославянских соответствий