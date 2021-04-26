Седакова - Словарь трудных слов из богослужения
МАТЕРИАЛ СЛОВАРЯ
Словарь составлен по текстам богослужебного круга Русской Православной Церкви, преимущественно в позднейших изданиях. Более ранние варианты даются со знаком*. Пользуясь изданиями, набранными гражданским шрифтом, мы восстанавливали их церковнославянскую графику (эти случаи отмечены в Библиографии).
Сплошь просмотрены Октоих, Канонник, Триодь цветная (Пентекостарий) и Триодь постная, Требник, Служебник, Часослов и Молитвослов - а также Новый Завет и Псалтырь. Другие книги Ветхого Завета и служебные Минеи взяты пока весьма выборочно, в основном ради недостающих примеров. Церковнославянский язык Ветхого Завета заметно отличается (и особенно в области словаря) от языка богослужебных текстов, и работа с ним должна дать чрезвычайно интересные результаты, на что мы надеемся в дальнейшем.
СТРУКТУРА СЛОВАРЯ
Слова размещены в порядке церковнославянского алфавита. Исключение составляет объединение в одну букву о, о, w, которые представляют собой графические варианты одного звука «о». Это исключение сделано для удобства читателя: точная орфограмма слова часто не помнится (а нередко она вариативна), и это затруднило бы его поиск.
В конце словаря помещен указатель греческих слов с их славянскими соответствиями (своего рода краткий обратный словарь, который может помочь тематическому подбору лексики).
ОРФОГРАФИЯ
Унифицированной орфографии церковнославянских изда-ний, как известно, не существует (вплоть до употребления гражданской) алфавита и соответствующей орфографии в позднейших изданиях богослужебных текстов). Различия в разных из-даниях касаются употребления заглавных букв, титлования и других моментов (напр., о и w в начале слова). В нашем словаре мы в основном следовали орфографии цитируемого источника, унифицируя только употребление заглавных букв (отказавшись от них). Поэтому читатель не должен удивляться, встретив одно слово в разных написаниях.
Ольга Александровна Седакова - Словарь трудных слов из богослужения. Церковнославяно-русские паронимы
3-е изд., доп. и испр.
М. : Практика, 2021.- 424 с.
ISBN 978-5-89816-182-8
Ольга Александровна Седакова - Словарь трудных слов из богослужения. Церковнославяно-русские паронимы - Содержание
Предисловие
О пользовании словарем
Источники и библиография
Список принятых сокращений (тематический)
Список принятых сокращений (алфавитный)
Общие пометы
Список слов под титлами
Обозначения чисел
Cловарные статьи
Указатель греческих слов и их церковнославянских соответствий
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