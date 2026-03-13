Книга Александра Секацкого «Единство мира: опыт поэзии и метафизики» представляет собой глубокое философское размышление о точках соприкосновения рационального познания и поэтического прозрения. Автор ставит задачу преодолеть разрыв между строгой академической мыслью и интуитивным, художественным восприятием бытия, утверждая, что подлинная целостность мира открывается лишь на их пересечении. Основная идея произведения заключается в том, что поэзия — это не просто украшение речи, а фундаментальный способ «вслушивания» в бытие, позволяющий уловить единство там, где аналитический разум видит лишь разрозненные фрагменты.

Содержательная часть книги исследует метафизический статус поэтического слова и его способность удерживать ускользающую реальность. Секацкий анализирует структуру вдохновения, природу метафоры как моста между мирами и роль воображения в конституировании человеческого опыта. Автор обращается к наследию великих мыслителей и поэтов, показывая, что великая философия всегда граничит с высокой поэзией в своем стремлении выразить невыразимое. В очерках рассматриваются вопросы времени, памяти и «светоносности» языка, который в руках мастера становится инструментом сборки мира в единое, осмысленное целое.

Текст написан в характерном для петербургского философа стиле — интеллектуально насыщенном, парадоксальном и эстетически выверенном. Александр Секацкий приглашает читателя к сотворчеству, предлагая не готовую систему догм, а «опыт» совместного размышления, где аргумент соседствует с образом, а логический вывод — с эстетическим восторгом. Работа служит прекрасным путеводителем для тех, кто ищет глубинные смыслы в искусстве и стремится понять, как слово способно созидать реальность. Это чтение вдохновляет на поиск личного «единства мира» и возвращает философии её исконную поэтическую энергию.

Александр Секацкий - Единство мира: опыт поэзии и метафизики

СПб.: Алетейя, 2021, 220 с.

ISBN 978-5-00165-318-9

Александр Секацкий - Единство мира: опыт поэзии и метафизики - Содержание

Предуведомление

ЧАСТЬ 1. РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОЭЗИИ И МЕТАФИЗИКА ВРЕМЕНИ

1. Пока растает сахар. (Что такое поэзис самого сущего)

2. Что познает поэзия (Опыт поэзии в сотворении миров)

3. Истоки поэтической магии (Поэзия и поэт: метафизические корни авторской поэзии)

4. Поэзия как демиургия: космологический аспект поэтического творчества

5. Душа и тело поэзии

6. Будущее философии будущего или время как садоводство

7. Космологические аспекты мультипликации

ЧАСТЬ 2. ОПЫТ ЧТЕНИЯ И ВЗГЛЯДА