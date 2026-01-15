Секреты ораторского мастерства
Зачем учиться на своих ошибках, когда можно использовать опыт лучших? В этой книге собраны практические рекомендации от лидеров, чьи выступления меняли ход истории и вдохновляли миллионы. Авторы делятся техниками преодоления страха, секретами удержания внимания и методами психологического влияния на аудиторию.
Это не просто учебник, а коллективный коучинг от признанных мастеров коммуникации, который поможет вам обрести уверенность и харизму.
Секреты ораторского мастерства
Пер. с англ. - Минск: «Попурри», 2003. – 272 с., ил.
ISBN 985-438-989-8 (рус)
ISBN 0-937539-14-7 (англ.)
Секреты ораторского мастерства - Содержание
Вступительное слово
Предисловие
1. Как укрепить ваше истинное ораторское могущество. Кэветт Роберт
2. Экспресс-курс публичной речи. Кен Бланшар
3. Разговор души с душой. Чарли Плам
4. Как пройти путь от страха к радости. Джим Ньюман
5. Энергия смеха. Хер б Тру
6. Распределение времени — самое главное. Дон Хатсон
7. Говорите, используя ваши сильные стороны. Даниэль Бэррас
8. Чему я учу самых удачливых руководителей Америки. Ти Бойд
9. Подготовка вашей речи. Тони Алессандра
10. Адаптируйте стиль и содержание под свою аудиторию. Джим Кэткарт
11. Платформа для вашего успеха — предварительный контрольный список. Нидо Р. Квебейн
12. Творческое повествование: изящное искусство поиска, развития, шлифовки и представления истории. Наоми Роуд
13. Инструменты достижения ораторского совершенства. Чарльз П. Джонс
14. Двенадцать самых серьезных ловушек, которых нужно избежать на пути к успешному выступлению. Том Биннингер
15. Как добиться эмпатии и эффективности: организация успешного выступления. Джим Танни
16. Вы должны быть энергичны, или вы их потеряете: как сделать свое выступление ярче. Патриция Фрипп
17. Речь — это путешествие. Арт Холст
18.. Трудности, подстерегающие вас на сцене. Дэнни Кокс
19. Итак, вас попросили выступить с речью. Аллан Д. Хэрст
20. Откройте силу красноречия внутри вас. Билл Гоув
21. Если вы неравнодушны, если вы готовитесь, вы тоже добьетесь успеха в ораторстве. Брайан Трейси
22. Ораторство — дело нехитрое: просто поделитесь с людьми тем, что вы знаете. Айра М. Хейз
Послесловие. Рон Арден
Огромное спасибо!