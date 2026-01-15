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Секреты ораторского мастерства

Секреты ораторского мастерства
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Category ESXATOS BOOKS, Homiletics, Educational, Cultural Studies Art

Зачем учиться на своих ошибках, когда можно использовать опыт лучших? В этой книге собраны практические рекомендации от лидеров, чьи выступления меняли ход истории и вдохновляли миллионы. Авторы делятся техниками преодоления страха, секретами удержания внимания и методами психологического влияния на аудиторию.

Это не просто учебник, а коллективный коучинг от признанных мастеров коммуникации, который поможет вам обрести уверенность и харизму.

Секреты ораторского мастерства

Пер. с англ. - Минск: «Попурри», 2003. – 272 с., ил.

ISBN 985-438-989-8 (рус)

ISBN 0-937539-14-7 (англ.)

Секреты ораторского мастерства - Содержание

Вступительное слово

Предисловие

  • 1. Как укрепить ваше истинное ораторское могущество. Кэветт Роберт

  • 2. Экспресс-курс публичной речи. Кен Бланшар

  • 3. Разговор души с душой. Чарли Плам

  • 4. Как пройти путь от страха к радости. Джим Ньюман

  • 5. Энергия смеха. Хер б Тру

  • 6. Распределение времени — самое главное. Дон Хатсон

  • 7. Говорите, используя ваши сильные стороны. Даниэль Бэррас

  • 8. Чему я учу самых удачливых руководителей Америки. Ти Бойд

  • 9. Подготовка вашей речи. Тони Алессандра

  • 10. Адаптируйте стиль и содержание под свою аудиторию. Джим Кэткарт

  • 11. Платформа для вашего успеха — предварительный контрольный список. Нидо Р. Квебейн

  • 12. Творческое повествование: изящное искусство поиска, развития, шлифовки и представления истории. Наоми Роуд

  • 13. Инструменты достижения ораторского совершенства. Чарльз П. Джонс

  • 14. Двенадцать самых серьезных ловушек, которых нужно избежать на пути к успешному выступлению. Том Биннингер

  • 15. Как добиться эмпатии и эффективности: организация успешного выступления. Джим Танни

  • 16. Вы должны быть энергичны, или вы их потеряете: как сделать свое выступление ярче. Патриция Фрипп

  • 17. Речь — это путешествие. Арт Холст

  • 18.. Трудности, подстерегающие вас на сцене. Дэнни Кокс

  • 19. Итак, вас попросили выступить с речью. Аллан Д. Хэрст

  • 20. Откройте силу красноречия внутри вас. Билл Гоув

  • 21. Если вы неравнодушны, если вы готовитесь, вы тоже добьетесь успеха в ораторстве. Брайан Трейси

  • 22. Ораторство — дело нехитрое: просто поделитесь с людьми тем, что вы знаете. Айра М. Хейз

Послесловие. Рон Арден

Views 524
Rating 4.9 / 5
Added 15.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
4.9/5 (7)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 2 years ago

Огромное спасибо!

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