Зачем учиться на своих ошибках, когда можно использовать опыт лучших? В этой книге собраны практические рекомендации от лидеров, чьи выступления меняли ход истории и вдохновляли миллионы. Авторы делятся техниками преодоления страха, секретами удержания внимания и методами психологического влияния на аудиторию.

Это не просто учебник, а коллективный коучинг от признанных мастеров коммуникации, который поможет вам обрести уверенность и харизму.

Секреты ораторского мастерства

Пер. с англ. - Минск: «Попурри», 2003. – 272 с., ил.

ISBN 985-438-989-8 (рус)

ISBN 0-937539-14-7 (англ.)

Секреты ораторского мастерства - Содержание

Вступительное слово

Предисловие

1. Как укрепить ваше истинное ораторское могущество. Кэветт Роберт

2. Экспресс-курс публичной речи. Кен Бланшар

3. Разговор души с душой. Чарли Плам

4. Как пройти путь от страха к радости. Джим Ньюман

5. Энергия смеха. Хер б Тру

6. Распределение времени — самое главное. Дон Хатсон

7. Говорите, используя ваши сильные стороны. Даниэль Бэррас

8. Чему я учу самых удачливых руководителей Америки. Ти Бойд

9. Подготовка вашей речи. Тони Алессандра

10. Адаптируйте стиль и содержание под свою аудиторию. Джим Кэткарт

11. Платформа для вашего успеха — предварительный контрольный список. Нидо Р. Квебейн

12. Творческое повествование: изящное искусство поиска, развития, шлифовки и представления истории. Наоми Роуд

13. Инструменты достижения ораторского совершенства. Чарльз П. Джонс

14. Двенадцать самых серьезных ловушек, которых нужно избежать на пути к успешному выступлению. Том Биннингер

15. Как добиться эмпатии и эффективности: организация успешного выступления. Джим Танни

16. Вы должны быть энергичны, или вы их потеряете: как сделать свое выступление ярче. Патриция Фрипп

17. Речь — это путешествие. Арт Холст

18.. Трудности, подстерегающие вас на сцене. Дэнни Кокс

19. Итак, вас попросили выступить с речью. Аллан Д. Хэрст

20. Откройте силу красноречия внутри вас. Билл Гоув

21. Если вы неравнодушны, если вы готовитесь, вы тоже добьетесь успеха в ораторстве. Брайан Трейси

22. Ораторство — дело нехитрое: просто поделитесь с людьми тем, что вы знаете. Айра М. Хейз

Послесловие. Рон Арден