Селезнев Михаил - Септуагинта - Библеистика - Статьи

Септуагинтой принято называть ветхозаветную часть греческой Библии.

Название связано с легендой о том, что перевод Ветхого Завета с еврейского на греческий язык был осуществлен семьюдесятью двумя (или семьюдесятью) переводчиками («толковниками») во времена египетского царя Птолемея II Филадельфа (285-246 гг. до н.э.). Латинское Septuaginta (букв. «Семьдесят») – это сокращение от interpretatio septuaginta virorum «перевод семидесяти мужей» или interpretatio septuaginta seniorum «перевод семидесяти старцев». Выражение «перевод семидесяти» встречается чаще, чем «перевод семидесяти двух». В западной литературе распространено сокращенное название «LXX» (буквенное обозначение числительного 70 в латинском языке). В греческих рукописях и изданиях распространено сокращенное название «ο’» (буквенное обозначение числительного 70 в греческом языке).

Современная наука относится с большим скепсисом к преданию о семидесяти толковниках, но название «Септуагинта» устоялось и на сегодня является общепринятым, независимо от того, как те или иные ученые представляют себе возникновение греческой Библии. Метонимически «Септуагинтой» в современной науке именуются уже не 70 героев предания о создании греческой Библии, а сам текст греческой Библии. Скажем, выражение «Септуагинта Исайи» означает «текст греческого перевода книги Исайи».

Древнейшая версия предания о «семьдесяти толковниках» говорит лишь о том, что они перевели Моисеево Пятикнижие (Тору). Однако уже начиная со второго века н.э. под «переводом семидесяти» в христианском мире стали понимать не только греческое Пятикнижие, но весь греческий Ветхий Завет, - включая даже те книги, которые вообще не имели никакого еврейского оригинала и были изначально написаны на греческом (напр., книга Премудрости Соломоновой).

Михаил Селезнев - Септуагинта: греческая Библия на перекрестке еврейской и греческой культурных традиций

М.: 2021. - На правах рукописи. – 203 с.

Михаил Селезнев - Септуагинта: греческая Библия на перекрестке еврейской и греческой культурных традиций – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ. ЧТО ТАКОЕ СЕПТУАГИНТА?

О ФОРМАТЕ ЭТОЙ КНИГИ

ГЛАВА 1. ЛЕГЕНДА О СЕМИДЕСЯТИ (ДВУХ) ТОЛКОВНИКАХ

1.1. «Письмо Аристея»

1.2. «Письмо Аристея» и апология Аристобула

1.3. Легенда о переводе Торы на греческий в еврейской традиции греко-римского времени

1.4. Дополнения к легенде о «семидесяти» в христианской традиции

ГЛАВА 2. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ИУДАИЗМ: МИР, В КОТОРОМ РОДИЛАСЬ ГРЕЧЕСКАЯ БИБЛИЯ

2.1. Египетская диаспора

2.2. Еврейский храм в Египте

2.3. Палестина в эпоху эллинизма

2.4. Грекоязычная диаспора за пределами Египта

ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДА ЕВРЕЙСКОЙ БИБЛИИ НА ГРЕЧЕСКИЙ

3.1. Расхождения в рукописной традиции. Единый первоначальный перевод или множество конкурирующих переводов?

3.2. Перевод Пятикнижия и его исторический контекст

3.3. Перевод «Пророков» и «Писаний»

ГЛАВА 4. «ДОБАВЛЕНИЯ» К КНИГАМ ЕВРЕЙСКОГО КАНОНА В ГРЕЧЕСКОЙ БИБЛИИ

4.1. История формирования канона еврейской Библии

4.2. Книги, которые ко времени перевода еще не обрели свою окончательную форму. «Добавления» к книгам еврейского канона в греческой Библии

ГЛАВА 5. РАСШИРЕННЫЙ КАНОН СЕПТУАГИНТЫ

5.1. Переводы книг, не вошедших в еврейский канон

5.2. Гипотеза об «Александрийском каноне»

5.3. Ветхозаветный канон христианских церквей

ГЛАВА 6. СЕПТУАГИНТА В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ

6.1.Библия грекоязычной диаспоры

6.2. Древнейшие ревизии Септуагинты

6.3. Ревизии Аквилы, Симмаха и Феодотиона

6.4. Септуагинта в иудаизме после 1 в. н.э.

ГЛАВА 7. СЕПТУАГИНТА В ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ

7.1. Септуагинта в Новом Завете и в христианской церкви первых двух столетий

7.2. Три редакции Септуагинты на христианском Востоке

7.3. Оригенова редакция

7.4. Лукиан и антиохийская редакция Септуагинты

7.5. Египетский текст и «исихиева редакция»

7.6. Ветхий Завет в Византии

ГЛАВА 8. РУКОПИСИ И ИЗДАНИЯ

8.1. Рукописи Септуагинты

8.2. Издания Септуагинты

ГЛАВА 9. СЕПТУАГИНТА И ПРАВОСЛАВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ. БОГОСЛОВСКАЯ ПОЛЕМИКА ВОКРУГ СЕПТУАГИНТЫ

9.1. Септуагинта у раннехристианских писателей и Отцов Церкви

9.2. Септуагинта и полемика православных с латинянами

9.3. Септуагинта и переводы Библии на русский

9.4. Переводы Библии (Ветхий Завет) на современный греческий

9.5. Переводы Библии в православных Церквях Восточной Европы и в православной диаспоре

9.6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Септуагинта и православная идентичность: современное состояние дискуссии

ПРИМЕЧАНИЯ