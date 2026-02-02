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Селезнев Михаил - Септуагинта - Библеистика - Статьи

Михаил Селезнев - Септуагинта: греческая Библия на перекрестке еврейской и греческой культурных традиций
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, History
Септуагинтой принято называть ветхозаветную часть греческой Библии.
Название связано с легендой о том, что перевод Ветхого Завета с еврейского на греческий язык был осуществлен семьюдесятью двумя (или семьюдесятью) переводчиками («толковниками») во времена египетского царя Птолемея II Филадельфа (285-246 гг. до н.э.). Латинское Septuaginta (букв. «Семьдесят») – это сокращение от interpretatio septuaginta virorum «перевод семидесяти мужей» или interpretatio septuaginta seniorum «перевод семидесяти старцев». Выражение «перевод семидесяти» встречается чаще, чем «перевод семидесяти двух». В западной литературе распространено сокращенное название «LXX» (буквенное обозначение числительного 70 в латинском языке). В греческих рукописях и изданиях распространено сокращенное название «ο’» (буквенное обозначение числительного 70 в греческом языке).
Современная наука относится с большим скепсисом к преданию о семидесяти толковниках, но название «Септуагинта» устоялось и на сегодня является общепринятым, независимо от того, как те или иные ученые представляют себе возникновение греческой Библии. Метонимически «Септуагинтой» в современной науке именуются уже не 70 героев предания о создании греческой Библии, а сам текст греческой Библии. Скажем, выражение «Септуагинта Исайи» означает «текст греческого перевода книги Исайи».
Древнейшая версия предания о «семьдесяти толковниках» говорит лишь о том, что они перевели Моисеево Пятикнижие (Тору). Однако уже начиная со второго века н.э. под «переводом семидесяти» в христианском мире стали понимать не только греческое Пятикнижие, но весь греческий Ветхий Завет, - включая даже те книги, которые вообще не имели никакого еврейского оригинала и были изначально написаны на греческом (напр., книга Премудрости Соломоновой).

Михаил Селезнев - Септуагинта: греческая Библия на перекрестке еврейской и греческой культурных традиций

М.: 2021. - На правах рукописи. – 203 с.

Михаил Селезнев - Септуагинта: греческая Библия на перекрестке еврейской и греческой культурных традиций – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ. ЧТО ТАКОЕ СЕПТУАГИНТА?
О ФОРМАТЕ ЭТОЙ КНИГИ
ГЛАВА 1. ЛЕГЕНДА О СЕМИДЕСЯТИ (ДВУХ) ТОЛКОВНИКАХ
  • 1.1. «Письмо Аристея»
  • 1.2. «Письмо Аристея» и апология Аристобула
  • 1.3. Легенда о переводе Торы на греческий в еврейской традиции греко-римского времени
  • 1.4. Дополнения к легенде о «семидесяти» в христианской традиции
ГЛАВА 2. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ИУДАИЗМ: МИР, В КОТОРОМ РОДИЛАСЬ ГРЕЧЕСКАЯ БИБЛИЯ
  • 2.1. Египетская диаспора
  • 2.2. Еврейский храм в Египте
  • 2.3. Палестина в эпоху эллинизма
  • 2.4. Грекоязычная диаспора за пределами Египта
ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДА ЕВРЕЙСКОЙ БИБЛИИ НА ГРЕЧЕСКИЙ
  • 3.1. Расхождения в рукописной традиции. Единый первоначальный перевод или множество конкурирующих переводов?
  • 3.2. Перевод Пятикнижия и его исторический контекст
  • 3.3. Перевод «Пророков» и «Писаний»
ГЛАВА 4. «ДОБАВЛЕНИЯ» К КНИГАМ ЕВРЕЙСКОГО КАНОНА В ГРЕЧЕСКОЙ БИБЛИИ
  • 4.1. История формирования канона еврейской Библии
  • 4.2. Книги, которые ко времени перевода еще не обрели свою окончательную форму. «Добавления» к книгам еврейского канона в греческой Библии
ГЛАВА 5. РАСШИРЕННЫЙ КАНОН СЕПТУАГИНТЫ
  • 5.1. Переводы книг, не вошедших в еврейский канон
  • 5.2. Гипотеза об «Александрийском каноне»
  • 5.3. Ветхозаветный канон христианских церквей
ГЛАВА 6. СЕПТУАГИНТА В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
  • 6.1.Библия грекоязычной диаспоры
  • 6.2. Древнейшие ревизии Септуагинты
  • 6.3. Ревизии Аквилы, Симмаха и Феодотиона
  • 6.4. Септуагинта в иудаизме после 1 в. н.э.
ГЛАВА 7. СЕПТУАГИНТА В ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
  • 7.1. Септуагинта в Новом Завете и в христианской церкви первых двух столетий
  • 7.2. Три редакции Септуагинты на христианском Востоке
  • 7.3. Оригенова редакция
  • 7.4. Лукиан и антиохийская редакция Септуагинты
  • 7.5. Египетский текст и «исихиева редакция»
  • 7.6. Ветхий Завет в Византии
ГЛАВА 8. РУКОПИСИ И ИЗДАНИЯ
  • 8.1. Рукописи Септуагинты
  • 8.2. Издания Септуагинты
ГЛАВА 9. СЕПТУАГИНТА И ПРАВОСЛАВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ. БОГОСЛОВСКАЯ ПОЛЕМИКА ВОКРУГ СЕПТУАГИНТЫ
  • 9.1. Септуагинта у раннехристианских писателей и Отцов Церкви
  • 9.2. Септуагинта и полемика православных с латинянами
  • 9.3. Септуагинта и переводы Библии на русский
  • 9.4. Переводы Библии (Ветхий Завет) на современный греческий
  • 9.5. Переводы Библии в православных Церквях Восточной Европы и в православной диаспоре
  • 9.6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Септуагинта и православная идентичность: современное состояние дискуссии
ПРИМЕЧАНИЯ
Михаил Селезнёв – Статьи из журнала Государство - Религия - ЦерковьТолько осознав отличия нашего культурного горизонта от культурного горизонта библейских времен, отличия нашего социального контекста от социального контекста библейских времен, только будучи самими собой, людьми XXI века, а не условными фигурами из патериков, мы будем в состоянии выстроить пространство, где возможна реальная встреча современного человека с основаниями нашей христианской традиции.
Только в этом пространстве может быть выработан тот новый язык, на котором современный человек может исповедовать свою христианскую веру. Выработать новый язык — наподобие того, как в предвизантийское и ранневизантийское время в том интеллектуальном пространстве, где встретились Библия и эллинская культура, был выработан язык, на котором заговорила византийская и поствизантийская Церковь.

Михаил Селезнёв – Статьи из журнала Государство - Религия - Церковь

2016, 2017

Михаил Селезнёв – Статьи из журнала Государство - Религия - Церковь - Содержание

В поисках теологии Септуагинты. Методологические аспекты - № 4 (34) - 2016
Самоопределение Бога в Исх 3:14: «Я есмь Сущий» или «Я Тот, кто Я есть»? Экзегеза современных интерпретаторов и грамматика древних текстов - № 4 (35) - 2017

Михаил Георгиевич Селезнев - Библеистика - Статьи

Сборка статей из опубликованных в периодической печати

Михаил Георгиевич Селезнев - Библеистика - Статьи - Содержание

  • Саддукеи, фарисеи и ессеи
  • О пользе библейской критики для христианского богословия
  • Исследуйте Писания. О переломном моменте в истории русской библеистики
  • Если бы Дионисий Ареопагит знал древнееврейский
  • Русская Библия между еврейской и греческой
  • Почему еврейская Библия отличается от греческой?
Views 520
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (6)

Comments (1 comment)

V
vadimlugoff 3 years ago

Большое спасибо за работы Михаила Георгиевича Селезнёва. 

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