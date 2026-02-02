Селезнев Михаил - Септуагинта - Библеистика - Статьи
Септуагинтой принято называть ветхозаветную часть греческой Библии.
Название связано с легендой о том, что перевод Ветхого Завета с еврейского на греческий язык был осуществлен семьюдесятью двумя (или семьюдесятью) переводчиками («толковниками») во времена египетского царя Птолемея II Филадельфа (285-246 гг. до н.э.). Латинское Septuaginta (букв. «Семьдесят») – это сокращение от interpretatio septuaginta virorum «перевод семидесяти мужей» или interpretatio septuaginta seniorum «перевод семидесяти старцев». Выражение «перевод семидесяти» встречается чаще, чем «перевод семидесяти двух». В западной литературе распространено сокращенное название «LXX» (буквенное обозначение числительного 70 в латинском языке). В греческих рукописях и изданиях распространено сокращенное название «ο’» (буквенное обозначение числительного 70 в греческом языке).
Современная наука относится с большим скепсисом к преданию о семидесяти толковниках, но название «Септуагинта» устоялось и на сегодня является общепринятым, независимо от того, как те или иные ученые представляют себе возникновение греческой Библии. Метонимически «Септуагинтой» в современной науке именуются уже не 70 героев предания о создании греческой Библии, а сам текст греческой Библии. Скажем, выражение «Септуагинта Исайи» означает «текст греческого перевода книги Исайи».
Древнейшая версия предания о «семьдесяти толковниках» говорит лишь о том, что они перевели Моисеево Пятикнижие (Тору). Однако уже начиная со второго века н.э. под «переводом семидесяти» в христианском мире стали понимать не только греческое Пятикнижие, но весь греческий Ветхий Завет, - включая даже те книги, которые вообще не имели никакого еврейского оригинала и были изначально написаны на греческом (напр., книга Премудрости Соломоновой).
Михаил Селезнев - Септуагинта: греческая Библия на перекрестке еврейской и греческой культурных традиций
М.: 2021. - На правах рукописи. – 203 с.
Михаил Селезнев - Септуагинта: греческая Библия на перекрестке еврейской и греческой культурных традиций – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ. ЧТО ТАКОЕ СЕПТУАГИНТА?
О ФОРМАТЕ ЭТОЙ КНИГИ
ГЛАВА 1. ЛЕГЕНДА О СЕМИДЕСЯТИ (ДВУХ) ТОЛКОВНИКАХ
- 1.1. «Письмо Аристея»
- 1.2. «Письмо Аристея» и апология Аристобула
- 1.3. Легенда о переводе Торы на греческий в еврейской традиции греко-римского времени
- 1.4. Дополнения к легенде о «семидесяти» в христианской традиции
ГЛАВА 2. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ИУДАИЗМ: МИР, В КОТОРОМ РОДИЛАСЬ ГРЕЧЕСКАЯ БИБЛИЯ
- 2.1. Египетская диаспора
- 2.2. Еврейский храм в Египте
- 2.3. Палестина в эпоху эллинизма
- 2.4. Грекоязычная диаспора за пределами Египта
ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДА ЕВРЕЙСКОЙ БИБЛИИ НА ГРЕЧЕСКИЙ
- 3.1. Расхождения в рукописной традиции. Единый первоначальный перевод или множество конкурирующих переводов?
- 3.2. Перевод Пятикнижия и его исторический контекст
- 3.3. Перевод «Пророков» и «Писаний»
ГЛАВА 4. «ДОБАВЛЕНИЯ» К КНИГАМ ЕВРЕЙСКОГО КАНОНА В ГРЕЧЕСКОЙ БИБЛИИ
- 4.1. История формирования канона еврейской Библии
- 4.2. Книги, которые ко времени перевода еще не обрели свою окончательную форму. «Добавления» к книгам еврейского канона в греческой Библии
ГЛАВА 5. РАСШИРЕННЫЙ КАНОН СЕПТУАГИНТЫ
- 5.1. Переводы книг, не вошедших в еврейский канон
- 5.2. Гипотеза об «Александрийском каноне»
- 5.3. Ветхозаветный канон христианских церквей
ГЛАВА 6. СЕПТУАГИНТА В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
- 6.1.Библия грекоязычной диаспоры
- 6.2. Древнейшие ревизии Септуагинты
- 6.3. Ревизии Аквилы, Симмаха и Феодотиона
- 6.4. Септуагинта в иудаизме после 1 в. н.э.
ГЛАВА 7. СЕПТУАГИНТА В ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
- 7.1. Септуагинта в Новом Завете и в христианской церкви первых двух столетий
- 7.2. Три редакции Септуагинты на христианском Востоке
- 7.3. Оригенова редакция
- 7.4. Лукиан и антиохийская редакция Септуагинты
- 7.5. Египетский текст и «исихиева редакция»
- 7.6. Ветхий Завет в Византии
ГЛАВА 8. РУКОПИСИ И ИЗДАНИЯ
- 8.1. Рукописи Септуагинты
- 8.2. Издания Септуагинты
ГЛАВА 9. СЕПТУАГИНТА И ПРАВОСЛАВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ. БОГОСЛОВСКАЯ ПОЛЕМИКА ВОКРУГ СЕПТУАГИНТЫ
- 9.1. Септуагинта у раннехристианских писателей и Отцов Церкви
- 9.2. Септуагинта и полемика православных с латинянами
- 9.3. Септуагинта и переводы Библии на русский
- 9.4. Переводы Библии (Ветхий Завет) на современный греческий
- 9.5. Переводы Библии в православных Церквях Восточной Европы и в православной диаспоре
- 9.6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Септуагинта и православная идентичность: современное состояние дискуссии
ПРИМЕЧАНИЯ
Только осознав отличия нашего культурного горизонта от культурного горизонта библейских времен, отличия нашего социального контекста от социального контекста библейских времен, только будучи самими собой, людьми XXI века, а не условными фигурами из патериков, мы будем в состоянии выстроить пространство, где возможна реальная встреча современного человека с основаниями нашей христианской традиции.
Только в этом пространстве может быть выработан тот новый язык, на котором современный человек может исповедовать свою христианскую веру. Выработать новый язык — наподобие того, как в предвизантийское и ранневизантийское время в том интеллектуальном пространстве, где встретились Библия и эллинская культура, был выработан язык, на котором заговорила византийская и поствизантийская Церковь.
Михаил Селезнёв – Статьи из журнала Государство - Религия - Церковь
2016, 2017
Михаил Селезнёв – Статьи из журнала Государство - Религия - Церковь - Содержание
В поисках теологии Септуагинты. Методологические аспекты - № 4 (34) - 2016
Самоопределение Бога в Исх 3:14: «Я есмь Сущий» или «Я Тот, кто Я есть»? Экзегеза современных интерпретаторов и грамматика древних текстов - № 4 (35) - 2017
Михаил Георгиевич Селезнев - Библеистика - Статьи
Сборка статей из опубликованных в периодической печати
Михаил Георгиевич Селезнев - Библеистика - Статьи - Содержание
- Саддукеи, фарисеи и ессеи
- О пользе библейской критики для христианского богословия
- Исследуйте Писания. О переломном моменте в истории русской библеистики
- Если бы Дионисий Ареопагит знал древнееврейский
- Русская Библия между еврейской и греческой
- Почему еврейская Библия отличается от греческой?
Большое спасибо за работы Михаила Георгиевича Селезнёва.