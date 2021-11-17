Селезнев Николай - Богословские собеседования Католикоса Церкви Востока
Мар Тимате’ос родился в 727 году в селении Хазза. близ Арбиля, в области Хдайав. Этот горный район оставался преимущественно христианским, несмотря на уже установившееся на Востоке мусульманское владычество. Его дядя по отцу, Мар Гиваргис, был епископом Бет Багаша. Он позаботился о своем племяннике, вверив его попечению известного тогда учителя Аврахама бар Дашандада. Раббан Аврахам руководил школой в Башбше и был собирателем книг. Значительная часть его библиотеки перешла впоследствии к Мар Тимате’осу. В школе Раббан Аврахама будущий католикос изучал Священное Писание, церковную службу, читал писания отцов, в том числе греков, знакомился с Аристотелем. Там же он выучил греческий и арабский языки. По окончании учебы он стал преемником своего дяди на епископской кафедре Бет Багаша.
Вместе с ним в школе Аврахама учился Абу Нух ал-Анбари, ставший впоследствии секретарем мосульского правителя. С его помощью Мар Тимате’осу удалось установить хорошие отношения с мусульманской властью.
После кончины в 779 г. католикоса Мар Хнанишо II на патриарший престол претендовали вместе с Мар Тимате’осом еще несколько кандидатов. Соперничество затянулось, и католикосом Мар Тимате’ос был поставлен только спустя восемь месяцев. Но и после его поставления продолжалось сопротивление в лице Мар Апрема, митрополита Гонди-Шапурского, Мар Йосепа, митрополита Мервского, Мар Саргиса, епископа Ма'алтайи и других. Они собрались на альтернативный собор и поставили митрополита Хдайава Рустама, который отказался подчиниться Мар Тимате’осу. Последовала серия взаимных отлучений. В конце концов вмешалась власть и поддержала Тимате’оса. В мае 780 г. он был должным образом утвержден на селевкийской кафедре. Тогда же он перенес патриарший престол в Багдад, новую столицу Аббасидов.
Николай Селезнев - Богословские собеседования между Католикосом Церкви Востока Мар Тиматеосом I (727-823) и халифом ал-Махди, повелителем правоверных
Ассирийская Церковь Востока, Москва, 2005. - 48 с.
Николай Селезнев - Богословские собеседования между Католикосом Церкви Востока Мар Тиматеосом I (727-823) и халифом ал-Махди, повелителем правоверных - Содержание
Введение (§ 1-2)
Раздел первый: Христос - Слово Божие, воплотившееся нашего ради спасения
- Введение (§ 3-6)
- Христос - Сын Божий (§ 7-11)
- Христос - Сын Марии Девы (§ 12-13)
- Как осталась Мария Девой после рождения? (§ 14-16)
- Доказательство возможности сего из Писания и природы (§ 17-20)
- Христос один из двух природ (§ 21-22)
- Вечный Христос или временной? (§ 23-24)
- Христос сотворенный или несотворенный (§ 25-26)
- Христос - один или два? (§ 27-29)
- Христос - Сын Бога, а не раб Его. Возражение первое и его разрешение (§ 30-31)
- Возражение второе и его разрешение (§ 32-34)
- Заключение (§ 35-37)
Раздел второй: Пресвятая Троица Введение (§ 38-39)
- Три кномы, но не три бога (§ 40-41)
- Доказательство от творения (§ 42-46)
- Доказательство от Писания (§ 47-56)
- Заключение (§ 57-58)
- Три кномы различаемые без разделения Введение (§ 59)
- Разъяснение этой мысли философски (§ 60-62)
- Разъяснение этой мысли примерами из природы (§ 63-67)
- Заключение (§ 68)
- Три ли кномы воплотились? (§ 69)
- Ответ первый: пример начертанного слова (§ 70)
- Ответ второй: пример изреченного слова (§ 71)
Раздел третий: Христос - глава наш и наставник
- Введение (§ 72-73)
- Почему вы не совершаете обрезания, как ваш наставник? (§ 74-76)
- Упразднил Христос обрезание крещением Своим (§ 77-78)
- Обрезание - есть символ Его крещения (§ 79-81)
- В упразднении Им обрезания нет противоречия Закону (§ 82-83)
- Почему вы не молитесь в сторону Иерусалима, как ваш наставник? (§ 84-87)
- Как Христос - Бог ваш, и Он молился и поклонялся? (§ 88-91)
Раздел четвертый: Почему не принимается свидетельство Писания о Мухаммаде?
- Введение (§ 92)
- Мы принимаем Христа по наличию многих свидетельств о Нем (§ 93)
- Свидетельства о рождении Его и чудесах Его (§ 94-96)
- Свидетельства о страстях Его, воскресении и втором пришествии (§ 97-100)
- Заключение (§ 101)
- Не является ли Параклет свидетельством о Мухаммаде? (§ 102-103)
- Кто такой Параклет? (§ 104-110)
- Мухаммад не есть Параклет (§ 111-120)
- Заключение: Мухаммад не упоминается в Евангелии (§ 121)
- Не исказили ли вы книги ваши, изъяв из них свидетельства о Мухаммаде? (§ 122-123)
- Обвинение: вы внесли искажения в свои книги (§ 124)
- Первый ответ: Где та книга, в которой нет искажений? (§ 125)
- Второй ответ: Какая польза нам от искажений? (§ 126-128)
- Заключение (§ 129)
- Добавление: Коран не подтверждается знамениями (§ 130-133)
- Разве не пророчествовал Исайя о Мухаммаде?
- Введение: Пророчество о Дарии и Кире (§ 134-137)
- Аргумент первый: из самого хода повествования (§ 138-140)
- Аргумент второй: из географии (§ 141-143)
- Аргумент третий: из книги Даниила (§ 144-145)
- Аргумент четвертый: из истории (§ 146-149)
- Аргумент пятый: из священных книг (§ 150-153)
- Заключение: Иисус - печать пророков (§ 154-157)
Раздел пятый: Что ты говоришь о Мухаммаде?
- Введение (§ 158)
- Следование Мухаммада путем пророков (§ 159-162)
- Ревность Мухаммада сходна с ревностью Моисея и Авраама (§ 163-166)
- Поэтому почтил его Бог и наделил властью над народами (§ 167-168)
- Провозглашение Единобожия (§ 169-171)
- Заключение: Единство Бога в троичности (§ 172-174)
Раздел шестой: смерть Мессии на кресте. Почему вы поклоняетесь кресту? (§ 175-182)
- Умер ли Христос на кресте?
- Не может быть, чтобы Бог умер (§ 183-185)
- "Не убили его и не распяли его, но это только представилось им " Коран 4456(157). (§ 186-188)
- Еще не умер Иисус, но умрет (§ 189-198)
- То, что они пророчат было сравнением (§ 199-202)
- Как мог умереть Христос, будучи Богом Всемогущим?
- Введение (§ 203-204)
- Убиение Христа произошло по воле Его (§ 205-206)
- Но это не означает, что иудеи -без вины (§ 207-209)
- Убиение Мессии состоялось как по воле Его, так и по причине ненависти иудеев (§ 210-214)
- Заключение (§ 215-216)
Раздел седьмой: Почему мы не верим в том, что Мухаммад пророк?
- Введение (§ 217)
- Объявил Бог, что Евангелием упраздняется Ветхий Завет
- Введение (§ 218)
- Он объявил это устами пророка Иеремии (§ 219-220)
- Он объявил это устами пророка Иоиля (§ 221-225)
- Заключение (§ 226-227)
- Не имел в виду Бог Мухаммада, когда говорил: 'Господь поставит вам пророка подобного мне из братьев ваших "
- Введение (§ 228)
- Комментарий: "Из среды братьев ваших" (§ 229-234)
- Комментарий: "Пророка подобного мне" (§ 235-237)
- Не есть Мухаммад пророк, потому что мы не ожидаем иного пророка кроме Илии
- Введение (§ 238-240)
- Пророчество Малахии (§ 241-245)
- Заключение (§ 246-247)
Раздел восьмой: Неискаженность Торы, Пророков и Евангелия
- Введение (§ 248-250)
- Отсутствие искажений Торы и Пророков
- Тора и Пророки свидетельствуют обо всем, содержащемся в христианском учении (§ 251-256)
- Как возможно, чтобы христиане и иудеи сделали одни и те же искажения? (§ 257-261)
- Заключение (§ 262)
- Неискаженность Евангелия
- Введение (§ 263-264)
- Если бы мы исказили Евангелие, мы удалили из него обстоятельства презренные (§ 265-267)
- Если бы было имя Мухаммада в наших Книгах, то мы ждали бы его больше, чем мы ждали Мессию иудеев (§ 268-271)
Заключение (§ 272)
Заключение (§ 273-275)
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