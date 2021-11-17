Мар Тимате’ос родился в 727 году в селении Хазза. близ Арбиля, в области Хдайав. Этот горный район оставался преимущественно христианским, несмотря на уже установившееся на Востоке мусульманское владычество. Его дядя по отцу, Мар Гиваргис, был епископом Бет Багаша. Он позаботился о своем племяннике, вверив его попечению известного тогда учителя Аврахама бар Дашандада. Раббан Аврахам руководил школой в Башбше и был собирателем книг. Значительная часть его библиотеки перешла впоследствии к Мар Тимате’осу. В школе Раббан Аврахама будущий католикос изучал Священное Писание, церковную службу, читал писания отцов, в том числе греков, знакомился с Аристотелем. Там же он выучил греческий и арабский языки. По окончании учебы он стал преемником своего дяди на епископской кафедре Бет Багаша.

Вместе с ним в школе Аврахама учился Абу Нух ал-Анбари, ставший впоследствии секретарем мосульского правителя. С его помощью Мар Тимате’осу удалось установить хорошие отношения с мусульманской властью.

После кончины в 779 г. католикоса Мар Хнанишо II на патриарший престол претендовали вместе с Мар Тимате’осом еще несколько кандидатов. Соперничество затянулось, и католикосом Мар Тимате’ос был поставлен только спустя восемь месяцев. Но и после его поставления продолжалось сопротивление в лице Мар Апрема, митрополита Гонди-Шапурского, Мар Йосепа, митрополита Мервского, Мар Саргиса, епископа Ма'алтайи и других. Они собрались на альтернативный собор и поставили митрополита Хдайава Рустама, который отказался подчиниться Мар Тимате’осу. Последовала серия взаимных отлучений. В конце концов вмешалась власть и поддержала Тимате’оса. В мае 780 г. он был должным образом утвержден на селевкийской кафедре. Тогда же он перенес патриарший престол в Багдад, новую столицу Аббасидов.

Николай Селезнев - Богословские собеседования между Католикосом Церкви Востока Мар Тиматеосом I (727-823) и халифом ал-Махди, повелителем правоверных

Ассирийская Церковь Востока, Москва, 2005. - 48 с.

Николай Селезнев - Богословские собеседования между Католикосом Церкви Востока Мар Тиматеосом I (727-823) и халифом ал-Махди, повелителем правоверных - Содержание

Введение (§ 1-2)

Раздел первый: Христос - Слово Божие, воплотившееся нашего ради спасения

Введение (§ 3-6)

Христос - Сын Божий (§ 7-11)

Христос - Сын Марии Девы (§ 12-13)

Как осталась Мария Девой после рождения? (§ 14-16)

Доказательство возможности сего из Писания и природы (§ 17-20)

Христос один из двух природ (§ 21-22)

Вечный Христос или временной? (§ 23-24)

Христос сотворенный или несотворенный (§ 25-26)

Христос - один или два? (§ 27-29)

Христос - Сын Бога, а не раб Его. Возражение первое и его разрешение (§ 30-31)

Возражение второе и его разрешение (§ 32-34)

Заключение (§ 35-37)

Раздел второй: Пресвятая Троица Введение (§ 38-39)

Три кномы, но не три бога (§ 40-41)

Доказательство от творения (§ 42-46)

Доказательство от Писания (§ 47-56)

Заключение (§ 57-58)

Три кномы различаемые без разделения Введение (§ 59)

Разъяснение этой мысли философски (§ 60-62)

Разъяснение этой мысли примерами из природы (§ 63-67)

Заключение (§ 68)

Три ли кномы воплотились? (§ 69)

Ответ первый: пример начертанного слова (§ 70)

Ответ второй: пример изреченного слова (§ 71)

Раздел третий: Христос - глава наш и наставник

Введение (§ 72-73)

Почему вы не совершаете обрезания, как ваш наставник? (§ 74-76)

Упразднил Христос обрезание крещением Своим (§ 77-78)

Обрезание - есть символ Его крещения (§ 79-81)

В упразднении Им обрезания нет противоречия Закону (§ 82-83)

Почему вы не молитесь в сторону Иерусалима, как ваш наставник? (§ 84-87)

Как Христос - Бог ваш, и Он молился и поклонялся? (§ 88-91)

Раздел четвертый: Почему не принимается свидетельство Писания о Мухаммаде?

Введение (§ 92)

Мы принимаем Христа по наличию многих свидетельств о Нем (§ 93)

Свидетельства о рождении Его и чудесах Его (§ 94-96)

Свидетельства о страстях Его, воскресении и втором пришествии (§ 97-100)

Заключение (§ 101)

Не является ли Параклет свидетельством о Мухаммаде? (§ 102-103)

Кто такой Параклет? (§ 104-110)

Мухаммад не есть Параклет (§ 111-120)

Заключение: Мухаммад не упоминается в Евангелии (§ 121)

Не исказили ли вы книги ваши, изъяв из них свидетельства о Мухаммаде? (§ 122-123)

Обвинение: вы внесли искажения в свои книги (§ 124)

Первый ответ: Где та книга, в которой нет искажений? (§ 125)

Второй ответ: Какая польза нам от искажений? (§ 126-128)

Заключение (§ 129)

Добавление: Коран не подтверждается знамениями (§ 130-133)

Разве не пророчествовал Исайя о Мухаммаде?

Введение: Пророчество о Дарии и Кире (§ 134-137)

Аргумент первый: из самого хода повествования (§ 138-140)

Аргумент второй: из географии (§ 141-143)

Аргумент третий: из книги Даниила (§ 144-145)

Аргумент четвертый: из истории (§ 146-149)

Аргумент пятый: из священных книг (§ 150-153)

Заключение: Иисус - печать пророков (§ 154-157)

Раздел пятый: Что ты говоришь о Мухаммаде?

Введение (§ 158)

Следование Мухаммада путем пророков (§ 159-162)

Ревность Мухаммада сходна с ревностью Моисея и Авраама (§ 163-166)

Поэтому почтил его Бог и наделил властью над народами (§ 167-168)

Провозглашение Единобожия (§ 169-171)

Заключение: Единство Бога в троичности (§ 172-174)

Раздел шестой: смерть Мессии на кресте. Почему вы поклоняетесь кресту? (§ 175-182)

Умер ли Христос на кресте?

Не может быть, чтобы Бог умер (§ 183-185)

"Не убили его и не распяли его, но это только представилось им " Коран 4456(157). (§ 186-188)

Еще не умер Иисус, но умрет (§ 189-198)

То, что они пророчат было сравнением (§ 199-202)

Как мог умереть Христос, будучи Богом Всемогущим?

Введение (§ 203-204)

Убиение Христа произошло по воле Его (§ 205-206)

Но это не означает, что иудеи -без вины (§ 207-209)

Убиение Мессии состоялось как по воле Его, так и по причине ненависти иудеев (§ 210-214)

Заключение (§ 215-216)

Раздел седьмой: Почему мы не верим в том, что Мухаммад пророк?

Введение (§ 217)

Объявил Бог, что Евангелием упраздняется Ветхий Завет

Введение (§ 218)

Он объявил это устами пророка Иеремии (§ 219-220)

Он объявил это устами пророка Иоиля (§ 221-225)

Заключение (§ 226-227)

Не имел в виду Бог Мухаммада, когда говорил: 'Господь поставит вам пророка подобного мне из братьев ваших "

Введение (§ 228)

Комментарий: "Из среды братьев ваших" (§ 229-234)

Комментарий: "Пророка подобного мне" (§ 235-237)

Не есть Мухаммад пророк, потому что мы не ожидаем иного пророка кроме Илии

Введение (§ 238-240)

Пророчество Малахии (§ 241-245)

Заключение (§ 246-247)

Раздел восьмой: Неискаженность Торы, Пророков и Евангелия

Введение (§ 248-250)

Отсутствие искажений Торы и Пророков

Тора и Пророки свидетельствуют обо всем, содержащемся в христианском учении (§ 251-256)

Как возможно, чтобы христиане и иудеи сделали одни и те же искажения? (§ 257-261)

Заключение (§ 262)

Неискаженность Евангелия

Введение (§ 263-264)

Если бы мы исказили Евангелие, мы удалили из него обстоятельства презренные (§ 265-267)

Если бы было имя Мухаммада в наших Книгах, то мы ждали бы его больше, чем мы ждали Мессию иудеев (§ 268-271)

Заключение (§ 272)

Заключение (§ 273-275)