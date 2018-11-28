Селезнев Николай - Pax Christiana et Pax Islamica
Ко времени установления на Востоке и в южной Европе арабского владычества христианский мир пребывал в состоянии разделения на несколько конфессиональных сообществ. Вераучительные споры и конфликты политических интересов многократно пораждали разделения в среде христиан. Наиболее масштабные последствия имели богословские споры по поводу соединения божественного и человеческого во Христе, что понималось как существо христианского вероучения.
Проходили эти столкновения на фоне стремления византийских императоров утвердить свое влияние как в идеологическом, так и в политическом отношениях, что не могло не встречать естественного сопротивления и в конечном итоге имело следствием обособление этио-конфессиональных сообществ, оппозиционных политике византийских властей.
В эпоху появления арабского Халифата, раскинувшегася от Бактрии до Испании, споры оставались неразрешенными, и поражденные ими разделения- непреодоленными. Взору мусульманского докеаграфа христианский Восток представал как собрание множества толков, из которых выделялись как наиболее влиятельные сироперсидекое христианство, греко-римская ортодоксия «ромеев» и сообщество стоявших за «единую природу» противников Халкидонского собора.
Николай Николаевич Селезнев - Pax Christiana et Pax Islamica - Из истории межконфессиональных связей на средневековом Ближнем Востоке
Российский государственный гуманитарный университет; Институт восточных культур и античности
М.: РГГУ, 2014. – 268 с.
Серия: «Orientalia et Classica», Вып. XLV
ISBN 978-5-7281-1594-6
Николай Селезнев - Pax Christiana et Pax Islamica - Из истории межконфессиональных связей на средневековом Ближнем Востоке - Содержание
Предисловие
Ираклий и Ишо`йав II: восточный эпизод в истории «экуменического» проекта византийского императора
Эпоха Халифата - «Послание о единстве» багдадского мелькита в составе энциклопедического «Свода» арабоязычного копта XlII века
Западносирийский книжник из Арфада и иерусалимский митрополит Церкви Востока. «Книга общности веры» и ее рукописная редакция на каршуни
Несторианский философ в коптской книжности: Ибн ат-Таййиб в пересказе Ибн ал-`Ассаля
Хунайн ибн Исхак. «Почтеннейший, единственнейший, знающий, достойный, мудрец, философ и врач»
Хроника или исторический роман? Царствование императора Зинона и события на Востоке по «Благословенному собранию» ал-Макина ибн ал-`Амида
Интерпретации происхождения названия «яковиты» у средневековых арабоязычных египетских авторов
Христианские сообщества на Востоке по свидетельству Леонхарта Раувольфа
Ибн Хазм о Боговоплощении и конфессиональном делении в христианстве
От франков до нубийцев: арабоязычный коптский книжник об особенностях христианских сообществ (по рукописи Mingana Chr. Arab. 71)
Использованная литература
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Николай Селезнев - Pax Christiana et Pax Islamica - Из истории межконфессиональных связей на средневековом Ближнем Востоке - Предисловие
Расцвет арабской культуры при Аббасидах (750-1258) внес изменения в сложившуюся картину идейного противостояния. Занятия философскими науками и творческое взаимодействие представителей разных общин, ставшие обыкновением на мусульманском Востоке, подчас приводили оппонентов к взаимопониманию. Правление династии Аййубидов (1171-1250), пришедших к власти в Египте из Сирии, создавало политические предпосылки для
притока переселенцен из сиро-палестинского региона, бежавших в Египет от войск хорезмшаха и монголов.
Переселенцы приносили с собой книги, способствуя тем самым взаимопроникновению идей, а вошедший в широкое употребление на Ближнем Востоке арабский язык обеспечивал возможность общения между представителями
ранее обособившихся этио-конфессиональных сообществ. В XII-XIII вв. египетская христианская арабоязычная община коптов переживала культурный подъем.
Селезнев Николай Николаевич
Российский государственный гуманитарный университет, Институт восточных культур и античности, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник.
Окончил РГГУ (Центр изучения религий), защитил (2006) кандидатскую диссертацию по истории вероучительного самоопределения основных направлений сирийского христианства.
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