Николай Селезнев - Pax Christiana et Pax Islamica

Ко времени установления на Востоке и в южной Европе арабского владычества христианский мир пребывал в состоянии разделения на несколько конфессиональных сообществ. Вераучительные споры и конфликты политических интересов многократно пораждали разделения в среде христиан. Наиболее масштабные последствия имели богословские споры по поводу соединения божественного и человеческого во Христе, что понималось как существо христианского ве­роучения.

Проходили эти столкновения на фоне стремления визан­тийских императоров утвердить свое влияние как в идеологическом, так и в политическом отношениях, что не могло не встречать естест­венного сопротивления и в конечном итоге имело следствием обо­собление этио-конфессиональных сообществ, оппозиционных по­литике византийских властей.