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Семенчук - Что толку от добрых дел?

Павел Семенчук - Что толку от добрых дел?
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ethics
Лично я думаю, что если бы Бог предоставил спасение нам, каждый, буквально каждый, выбрал бы что-нибудь свое; и мы бы с места не сдвинулись. Ведь рай по нашему вкусу - не рай; во всяком случае долго он «раем» не останется. История показывает, что мы, люди, с исключительным успехом разваливаем все, чего ни коснемся, - природу, экономику, политику, нравственность.
Откуда вообще взяли, что добрые дела помогут людям или Богу? Наверное, в лучшем, изначальном смысле это обусловлено тем, что Творец создал нас по Своему образу и подобию. Но мы, как обычно, ухитрились исказить и перетолковать эту истину, такова уж наша падшая природа. Словом, я чувствую, что сам должен что-то сделать, чтобы оказаться в той вечности, которая мне по вкусу. «Дело» это нелегкое, а для других - и невозможное. Но если я приналягу, я с ним справлюсь и, придя в рай, смогу сказать: «кое-кому не удалось, куда им - но я-то выдюжил! Как-никак, это мой «Финальный результат», предмет гордости, повод для вечной похвальбы.
Для нас, людей, совершенно естественно так думать. Даже в таких делах, как спасение, мы мыслим и действуем, соревнуясь. Мы важничаем, мы пыжимся; одно плохо - все это полная чепуха.

Павел Семенчук - Что толку от добрых дел?

- М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2000 - 48 с.
ISBN: 5-87727-015-Х

Павел Семенчук - Что толку от добрых дел? - Содержание

  • Быть хорошим или хорошо поступать?
  • Достаточно ли я хорош для рая?
  • Чего я хотел?
  • Стоит ли торговаться о спасении?
  • Хороший ли я, когда поступаю хорошо?
  • Что же сказал Бог?
  • Подсчитываете ли вы свои добрые дела?
  • Можем ли мы не лгать хоть себе?
  • А нет ли еще каких - нибудь путей?
  • Что же такое истинная церковь?
  • Так что ж е толку от добрых дел?
  • Каких же добрых дел ждет от нас Бог?
  • Знаешь ли Христа ты лично?
  • А можно быть уверенным, что попадешь в рай?
  • Связан ли ты с Богом через Христа?
  • Понимаете ли вы Библию?
  • Надо ли вам доказывать, что есть Бог?
  • Нужны ли вам еще доказательства, что есть Бог?
  • А вот - Его слово
Views 186
Rating 5.0 / 5
Added 25.05.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (4)

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