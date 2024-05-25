Семенчук - Что толку от добрых дел?
Лично я думаю, что если бы Бог предоставил спасение нам, каждый, буквально каждый, выбрал бы что-нибудь свое; и мы бы с места не сдвинулись. Ведь рай по нашему вкусу - не рай; во всяком случае долго он «раем» не останется. История показывает, что мы, люди, с исключительным успехом разваливаем все, чего ни коснемся, - природу, экономику, политику, нравственность.
Откуда вообще взяли, что добрые дела помогут людям или Богу? Наверное, в лучшем, изначальном смысле это обусловлено тем, что Творец создал нас по Своему образу и подобию. Но мы, как обычно, ухитрились исказить и перетолковать эту истину, такова уж наша падшая природа. Словом, я чувствую, что сам должен что-то сделать, чтобы оказаться в той вечности, которая мне по вкусу. «Дело» это нелегкое, а для других - и невозможное. Но если я приналягу, я с ним справлюсь и, придя в рай, смогу сказать: «кое-кому не удалось, куда им - но я-то выдюжил! Как-никак, это мой «Финальный результат», предмет гордости, повод для вечной похвальбы.
Для нас, людей, совершенно естественно так думать. Даже в таких делах, как спасение, мы мыслим и действуем, соревнуясь. Мы важничаем, мы пыжимся; одно плохо - все это полная чепуха.
Павел Семенчук - Что толку от добрых дел?
- М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2000 - 48 с.
ISBN: 5-87727-015-Х
Павел Семенчук - Что толку от добрых дел? - Содержание
- Быть хорошим или хорошо поступать?
- Достаточно ли я хорош для рая?
- Чего я хотел?
- Стоит ли торговаться о спасении?
- Хороший ли я, когда поступаю хорошо?
- Что же сказал Бог?
- Подсчитываете ли вы свои добрые дела?
- Можем ли мы не лгать хоть себе?
- А нет ли еще каких - нибудь путей?
- Что же такое истинная церковь?
- Так что ж е толку от добрых дел?
- Каких же добрых дел ждет от нас Бог?
- Знаешь ли Христа ты лично?
- А можно быть уверенным, что попадешь в рай?
- Связан ли ты с Богом через Христа?
- Понимаете ли вы Библию?
- Надо ли вам доказывать, что есть Бог?
- Нужны ли вам еще доказательства, что есть Бог?
- А вот - Его слово
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