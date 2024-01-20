Семенчук - Доверенная нам жизнь

То, что мы знаем

Когда мы рождаемся, у нас — одна природа. Каждый неповторим и с виду, и сам по себе, но в основном мы одинаковы, особенно — с Божьей точки зрения. Ему не так уж важно, как мы выглядим, Ему важнее сердце, то есть личность. А Он говорит, что человек греховен, мятежен, строптив, далёк от Него и даже к Нему враждебен. Когда мы рождаемся телесно, выбора у нас нет. Непослушание Адама и Евы привело к тому, что все мы родимся с грешной, пропащей природой.

Люди считают, что природу эту можно изменить. Бог знает, что совсем её не изменишь; и, если мы честны сами с собой, мы это тоже знаем. Мы знаем по опыту, что природа не изменится, даже если изменится поведение. Богу этого мало, да, в сущности, мало и нам.

То, чего мы не знаем

По правде говоря, греховную природу не изменишь. Если ты алкоголик, ты — алкоголик Если ты грешник, ты — грешник Потому Господь и предлагает нам новую природу, подумайте только — Свою! Люди снимают симптомы; Бог идёт глубже, к самой сути. «...Сокровище сие [присутствие Божье] мы носим в глиняных сосудах [наших земных телах], чтобы преизбыточную силу (по-гречески «dynamis». - П. С.) приписывать Богу, а не нам» (2 Кор 4:7).

Вторая природа внедряется в нас с нашего согласия и по нашей просьбе, если мы примем Божьи условия. Бог предлагает нам Свою Божественную природу, но не навязывает. Мы можем принять её, можем отвергнуть. Решать — нам, это личный выбор.

Вторая природа не отменяет той, прежней. г>го - не обмен, не замена. Однако новый человек совершенно противоположен тому, прежнему, и по нраву, и по ценностям, и по действиям, ибо природа его — от Христа.

Семенчук П. К. - Доверенная нам жизнь - Жизнь вечная - это дар. За жизнь земную - мы в ответе

М.: Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХБ, 2001. — 256с.

ISBN 5-87727-047-8

Семенчук П. К. - Доверенная нам жизнь – Содержание

Предисловие. От всего сердца (Алексей Леонович)