

Только четыре Евангелия Церковь признала богодухновенными, созданными под прямым наитием Св. Духа. Первые три Еван­гелия, от Матфея, от Марка и от Луки, во многом совпадая в плане и содержании изложения ( отчего и называются "синоптическими", от греч. "синоптикос " - обозримый, сводный), вносят в Чет­вероевангелие - каяждое - уникальные детали, свой смысловой акцент, а Иоанн, создавший, по определению Климента Александрийского, "Евангелие духовное", дополнил других священнопи­ сателей "учением о Бокестве Христа", которому иначе, как выразился свт. Иоанн Златоуст, "угрояжала опасность остаться нераскрытым".

Тем не менее, читая их, вы найдете какие-то не совпадения подробностей, некоторые противоречия в изложении последовательности евангельской истории - все это было попущено Господом в уважение человеческой свободы восприятия и переживания вещей, в том числе и вещей божественных. Авторские индивидуальности, особая наводка взгляда, свой оборот речи, духовные пристрастия и частные цели ( скажем, тот или иной тогдашний адресат) не были стерты, и тем богаче, стереоскопичнее выступило единство метафизического смысла Предприятия.



Главными в этой книги сами евангельские тексты, бездонные в своей умной и строгой глубине. Но уделяется внимание и устным пре­данием, легендам, апокрифическим евангелия, толковательной муд­ростю святых отцов, молитвенное, богослужебное творчество, ико­нописное "умозрение в красках", все то, что иногда слегка наивно и фантастически, но чаще всего духовно озаренно, открыв внут­ реннее зрение вещам 6ожественным, идет навстречу потребности не только изъяснить богословские тонкости, но и детально, кра­сочно вообразить течение и связь священных событий, раскрыть характеры, душевные дви)кения и реакции евангельских персона­жей, и самое существенное - увидеть суть евангельского задания человечеству.

Семенова Светлана Григорьевна - Глаголы вечной жизни: Евангельская история и метафизика в последовательности Четвероевангелия

М.: Академический Проект, 2000. - 479 с.

ISBN 5-8291-0005-З



Семенова Светлана Григорьевна - Глаголы вечной жизни: Евангельская история и метафизика в последовательности Четвероевангелия - Содержание



Предисловие

ПРОЛОГ

«ИБО НЫНЕ РОДИЛСЯ СПАСИТЕЛЬ...»

Вверх по лествице рождений. Благовестие Захарии

«Радуйся,Благодатная!»

Иосиф и Мария

Рождество

До выхода на служение.



ХРИСТОС ЯВЛЯЕТСЯ НАРОДУ

Глас в пустыне Иудейской

Крещение Иисуса

Искушения Христа

Призвание первых учеников

Брак в Кане Галилейской

Первая Пасха в Иерусалиме

Беседа с Никодимом



НАЧАЛО ГАЛИЛЕЙСКОГО СЛУЖЕНИЯ

Последнее свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе.

Разговор с самарянкой

Первые исцеления

Отвержение в Назарете

Призвание Матфея и трапеза у него

Вторая Пасха в Иерусалиме

Христос и суббота

Призвание апостолов



НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Блаженства

«А Я говорю вам...»

Молитва Господня

Небесные сокровища

Дом на каменном основании



ПРОДОЛЖЕНИЕ ГАЛИЛЕЙСКОГО СЛУЖЕНИЯ

Иисус и римский сотник

Воскрешение в Наине

Посольство к Иисусу от Иоанна Крестителя

Кающаяся грешница

Глаголы разрыва и проклятия

Притчи о Царствии Небесном

Шесть чудес Иисуса

Отправление апостолов на проповедь

Честная кончина Иоанна Предтечи

Насыщение 5000 человек и хождение по морю

Хлеб жизни



«СВЕТОМ ТВОИМ ВСЮ ВСЕЛЕННУЮ ОСВЕТИВ...»

Христос идет к язычникам

Исповедание Петра

Преображение

Последние дела галилейского служения

ПО ПУТИ НА ГОЛГОФУ (Служение в Иудее и Заиорданьи)

Христос на празднике Кущей в Иерусалиме

Удаление из Иерусалима

Иисус на празднике Обновления Храма

Новые исцеления и новые притчи\

Воскрешение Лазаря

Окончание служения в Заиорданьи

ОТ ВИФАНСКОЙ ОТКРЫТОЙ ВЕЧЕРИ ДО ИЕРУСАЛИМСКОЙ ТАЙНОЙ

Вечеря в Вифании

День Царского торжества

Великий Понедельник

Великий Вторник

Заговор иудеев. Иуда

Тайная Вечеря

Прощальная беседа с учениками.

Первосвященническая молитва

ГЕФСИМАНИЯ И ГОЛГОФА: КРЕСТ ВНУТРЕННИЙ И КРЕСТ ВНЕШНИЙ

Гефсимания

Приговор синедриона

Суд Пилата

Голгофа



«СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ...»

Погребение

Явления Воскресшего Господа

Первенец из умерших

«Идите, научите все народы...»

Вознесени

Семенова Светлана Григорьевна - Глаголы вечной жизни: Евангельская история и метафизика в последовательности Четвероевангелия - Глава «РАДУЙСЯ, БЛАГОДАТНАЯ!»

«Евангелии от Луки» следующее великое благовещение — Деве Марии — прямо связывается с первым — Захарии: само явление Архангела Гавриила Деве отсчитывается от срока зачатия и вынашивания Елисаветы: «В шестой же месяц...», т. е. когда будущий Иоанн Предтеча уже оформился в основных младенческих предродовых чертах в чреве своей матери. Но в случае с Марией мы вступаем на третью, еще невиданную миром ступень в означенной выше лествице рождений. Прежде всего это чудесное рождение впервые благовествуется не старцу и старице или зрелой, искусомужней жене (Рахили — Быт.30:22-24, Анне — 1 Царств. 1:17-20), как это было до того, а юной Деве (по преданию — шестнадцатилетней), чистейшей и непорочной. Бог предназначен был войти в мир, вочеловечиться через прекраснейшее и достойнейшее создание Земли, выпестованное из долгого ряда поколений, ее лучший, благоуханнейший цветок.



По преданию, отразившемуся в «Книге о Рождестве Блаженной Марии и Спасителя» (так называемому «Первоевангелию Иакова», приписываемому св. Иакову, сыну Иосифа от первого брака), сама Дева Мария была ребенком чуда, произошла от благочестивых, но также престарелых и неплодных Иоакима и Анны, с раннего детства была приуготована Богу, с трех лет воспитывалась в Храме, где пищу получала из рук ангелов, так что и сама Ее плоть питалась и возрастала из очищенной субстанции, не на нашей греховной, трупной пище, несущей в себе токсины убиенной для того жизни. На Благовещение Церковь поет об утробе девичей, «предочищенной Духом Святым». Дева Мария дает обет девства на всю жизнь. Какой это было неслыханной новостью, вызовом обычаям, основным ценностям израильтян, сейчас представить трудно, в христианскую эру мы привыкли к сонму девственниц, невест Христовых.

А тогда? В сокровенной религиозной глубине своего бытия народ живет напряженным ожиданием Мессии, который должен когда-то родиться в его среде, ничто так не благословенно, свято, близко к Богу, как чадородие, пестование потомства, никто так не презрен, как женщина с неплодной утробой, и сколько стенаний таких несчастных, раздавленных самым тяжким к Елисавете, своей старшей сестре по небесному благоволению. Но то, что ранг этого благоволения несоизмерим по своей высоте тут же обнаружил тот, кто в утробе Елисаветы уже готовился родиться будущим «другом Жениха», Предтечей Его земных путей: при виде Марии «взыграл младенец во чреве» Елисаветы, и она тут же «исполнилась Святого Духа » (Ак. 1:41), пронзенная пониманием того, Кто перед ней и Кем тяжело Ее благословенное лоно. И от своего утробного младенца, и от себя, и первая в роде людском она вдохновенно приветствует «Матерь Господа» своего (Ак. 1:42).

Торжественность иконного момента кульминирует в том пророческом возвещении Девы Марии миру о Себе («ибо отныне будут ублажать Меня все роды » — Ак. 1:48), которое пока слышат только двое, но через век-другой как первая Песнь христианской эры оно зазвучит ежедневно для всех разноязыких и разновременных поколений, объединенных сводом одной Вселенской Церкви: «Величит душа Моя Господа...» (Ак. 1:46). Здесь Мария ведет речь как бы не о Себе лично и не от Себя, кроткой и богобоязненной Девы из Назарета; вознесенная на духовидческую высоту, в одном сжатом мгновении Она прозирает времена и пространства, события и судьбы прошлого и будущего, смысл борений богоизбранного народа, величие совершающегося с Ней сейчас... И завершается первая глава «Евангелия от Ауки», глава великих благове-стий, рождением Иоанна, разрешением от немоты его отца Захарии и вторым, после девы Марии, его исполненным Святого Духа благодарением за то, что день посещения Господня настает и мир входит в новую эру человеческой и вселенской истории, в которой его сыну уготована уникальная роль приуготовительного служения Тому, Кто грядет во спасение и прощение грехов Его народа.

