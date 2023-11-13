Родовой признак гигантов, о которых говорил Розанов, в том, что с ними зреет и вырастает земля. По этому признаку к таковым вполне можно причислить, наряду с Федоровым, и выдающегося французского ученого с мировым именем, с кем связаны крупнейшие достижения в геологии, палеонтологии и антропологии XX века, философа и богослова, разработавшего теорию ноосферы, учение христианского эволюционизма, чрезвычайно плодотворное для настоящего и будущего Земли и рода людского на ней.

Пьера Тейяра можно назвать еще и поэтом мысли, великолепным мастером слова. Гулкое биение его мыслительного пульса, наполненного во многих его книгах и эссе экзистенциальной проникновенностью духовного опыта, особой интеллектуальной эмоцией, профетическим энтузиазмом нового видения, выражает себя не только углубленным философским размышлением, научными выкладками, но и поэтическим образом, метафорическим сравнением, умными наводящими вопросами, активизирующими читательское содумание.

Светлана Григорьевна Семенова - Паломник в будущее - Пьер Тейяр де Шарден

Светлана Семенова ; Русская христиан, гуманитар, акад.— СПб.: Русская христианская гуманитарная академия, 2009.— 672 с. + иллюстрации.

ISBN 978-5-88812-367-6

Светлана Семенова - Паломник в будущее - Пьер Тейяр де Шарден - Содержание

Введение ЧАСТЬ I Жизненный путь отца Тейяра и становление его видения Глава первая НАЧАЛО ПУТИ Глава вторая НОВЫЙ ДУХОВНЫЙ РУБЕЖ Глава третья ВРЕМЯ СВЕРШЕНИЙ Глава четвертая ШЕСТЬ ВОЕННЫХ ЛЕТ. ИЗОЛЯЦИЯ ОТ МИРА Глава пятая ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ (1946—1955) ЧАСТЬ II Учение отца Тейяра в основных этапах и идеях Глава первая РОЖДЕНИЕ МЫСЛИ. ЭССЕ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ (1916-1919) Глава вторая «БОЖЕСТВЕННАЯ СРЕДА» Глава третья ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН — КЛЮЧ К УНИВЕРСУМУ Глава четвертая НАУКА О БУДУЩЕМ. СТАТЬИ 1940-1950-х годов Ноосфера, ее структура и этапы развития Рождение ноосферы Анатомия ноосферы а)Социальная наследственность б)Руки человечества. Техника в)Мозговой аппарат Физиология ноосферы Стадии ноосферы и ее будущее

Автоэволюция, активация энергии и барьер смерти

К вопросу о конвергенции Универсума Глава пятая БОГОСЛОВСКАЯ МЫСЛЬ ОТЦА ТЕЙЯРА ДЕ ШАРДЕНА Вселенский Христос, Творение и первородный грех

Евангельский духовный код

Как я верую. Религиозная исповедь отца Тейяра

Первый этап веры: вера в мир

Вера в дух, бессмертие и личность

Выбор религии

Сущность христианства

Тройная вера

Религия онтологического прогресса

Ряд важнейших догм в свете христианского «супер-эволюционизма»

а)Троица

б)Исторический Христос

в)Откровение и чудеса

г)Первородный грех, искупление и ад

д)Космическая сила Евхаристии и Внехрамонаи литургии . . .

е)Материя и дух. Христианская святость

Христианство и наука

Анализ и синтез

Принцип максимума. Метафизика действия

Синтез двух вер

«Христианское» (Последняя исповедь и последний синтез)

Конвер/снция Универсума

Эмерuенция (возникновение) Христа. Пан-аморизация

Христианизация мира. Божественная среда

Релишя завтрашнего дня

НООСФЕРА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

(Вместо заключения)

Светлана Семенова - Паломник в будущее - Пьер Тейяр де Шарден - Введение

Тейяр де Шарден соединил скрупулезное научное знание прошлого жизни, закономерностей ее эволюционного поступания с наукой о будущем. Он (как и Федоров) несомненно был среди тех, кто закладывал первые камни в основание того, что в наши дни именуется термином «исследования будущего», «Futures Studies» — наука прогнозирования и моделирования перспектив, конкретных достижений, замечательных возможностей и вместе — опасностей, подводных камней, отрицательных, а то и губительных сторон будущего развития человечества, наука, обросшая сетью особых учреждений (типа Римского клуба, разного рода институтов и ассоциаций) и печатных изданий. Однако, как бывает с родоначальниками нового углубленно-целостного, революционного видения (такими, как Федоров и Тейяр де Шарден), их вклад в науку и философию, предвосхищение той или иной будущей дисциплины перехлестывает рамки этих дисциплин, оказывается более всеобъемлющим и радикальным.

Вообще мысль обоих — это мысль не просто дальней, но эволюппоппо-космической дистанции. Если нынешняя наука о будущем, как правило, замыкается изучением социальных, технологических, цииилизациоппых проблем в той или иной их проекции на завтрашний и более далекий день, то упомянутые родоначальники посягают и этой же проекции на задачи значительно более глобальные, онтологические, можно сказать, активно-эсхатологические. Те, что затрагивают самое структуру мировой и человеческой реальности,— причем в религиозно-восходящем векторе преображения и всеобщего спасения, который единственно обеспечивает настоящий успех будущего человека и мира. Наука о будущем у них неотрывна от науки о человеке, от антропологии — такой, какую о. Тейяр называет «антропологией движения», берущей свой предмет в изменении и творческом становлении к высшей природе, т. е. в глубинном активно-эволюционном ключе.