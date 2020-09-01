Семидневный призыв к щедрости - Семиденний заклик до щедрості

Бог, Создатель неба и земли, владеет всем творением и всем, что его наполняет, - так провозглашает псалмопевец. По Своему великодушию Он предоставил нам все ресурсы земли, чтобы мы пользовались и наслаждались ими. Однако Бог никогда не передавал людям Своего права собственности. Он всегда оставался Хозяином, а мы - просто управляющие. Эта истина может оказать огромное влияние на то, как мы проживем нашу жизнь и как распоряжаемся доверенными нам ресурсами, включая деньги и имущество, нашу работу, бизнес и все остальное, что у нас есть.

Если Бог является Хозяином, а мы - управляющие, тогда мы должны следовать воле и желанию Хозяина. А для этого нам нужно знать сердце Бога, подчиняться Его воле и жить в соответствии с нашим призванием. Управление Божьим творением и доверенными нам ресурсами означает, что мы можем щедро делиться с другими теми благословениями, которые получаем сами. Щедрость - это благодарный ответ управляющего Богу, Который ежедневно с изобилием заботится о нас. Бог обеспечивает нас материальными вещами для удовлетворения наших личных нужд и нашей помощи тем, кто имеет меньше нас. Идея библейского управления дает свободу управляющим и открывает для них щедрую жизнь, а не просто умение щедро давать. Джон Уэсли жил на 10 процентов своего дохода, а 90 процентов отдавал другим. Большинство же из нас отдает 10 процентов или даже меньше, а остальное оставляет себе. Нужны ли Богу наши деньги? Он владеет скотом на тысяче холмов, и каждое животное в лесу принадлежит Ему. Бог не нуждается в наших деньгах, но Он учит нас отдавать, чтобы помочь нам обрести свободу от любви к деньгам и зависеть полностью от Него. Практика библейского управления защищает нас от эгоизма, жадности и накопления.

Семидневный призыв к щедрости

Mission Eurasia

Фонд «MB Foundation» («МБ Фаундейшн»)

Семидневный призыв к щедрости - Содержание

СЕМИДНЕВНЫЙ ПРИЗЫВ К ЩЕДРОСТИ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ Библейское управление - основа всякой щедрости

ДЕНЬ ВТОРОЙ Авраам - пример щедрой жизни

ДЕНЬ ТРЕТИЙ Финансовое управление: отдать наше «всё»

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ Щедрая жизнь - проявление инициативы

ДЕНЬ ПЯТЫЙ Готовность - стратегическая щедрость

ДЕНЬ ШЕСТОЙ «Американские горки» щедрости: сорок дней щедрости

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ Цель щедрости - жить преображенной жизнью

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ПРИЗЫВ К ЩЕДРОЙ ЖИЗНИ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ В МАЛЫХ ГРУППАХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

УСЛУГИ MB FOUNDATION

ОСНОВНЫЕ СОСТАВИТЕЛИ

Семидневный призыв к щедрости - Семиденний заклик до щедрості

Щедрість - це не теорія. Мета семиденного заклику до щедрості - заохотити і надихнути вас до життя радісної христоцентричної щедрості. Дехто може запитати: «А яке воно, це життя? Зокрема, як застосовувати Слово Боже, приклади, а також роздуми у своєму житті?» Щоб знайти відповіді на ці запитання, ми пропонуємо вам відповісти на семиденний заклик до щедрості. У кожному з семи днів буде цитата зі Святого Письма, роздуми і завдання. Багато завдань мають додаткові ресурси, якщо ви захочете докладніше дослідити ці питання.

Як ви самі переконаєтесь, для проходження семиденного заклику до щедрості вам необхідні будуть: свобода, довіра, сміливість, дія, готовність, зміни і ризик. Сподіваємось, що наприкінці тижня відбудуться також особистісні переміни. Сьогодні ж прийміть рішення відповісти на цей заклик, виділіть для цього тиждень, щоб втілити ці дисципліни у своєму житті. Ми впевнені, що наприкінці семи днів ви будете мати не лише більше щедрості, але й особливу радість, яку приносить послух Всевишньому Давателеві.